HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, som skal følge med på hvordan det går med helsetjenesten under pandemien.

Guldvog om omikron-bølgen: Tror sykehusene klarer det

Om vi igjen skal få runder med strenge tiltak, står og faller på kapasiteten i helsetjenestene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ut fra den informasjonen vi har nå, tror vi at sykehusene er rustet til å håndtere den bølgen vi står overfor. Men ikke en veldig mye større bølge – det er også noe av begrunnelsen for at det fortsatt er nødvendig med tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Det som kan bli for mye, er da at det blir en så stor belastning på helsetjenesten i kommunene slik at andre pasientgrupper ikke får den behandlingen som de skal.

For nå kommer mange til å smittes: Omikron-bølgen er ifølge ikke mulig å stoppe, men de fleste er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Blir for mange smittet samtidig kan det likevel bli for mye for helsetjenesten. Og hvis helsetjenesten kneler, vil det gå utover ikke bare de som blir corona-syke, men alle andre som trenger helsehjelp.

Men holder de igjen for mye, kan det være de bare utsetter problemet og bølgen.

Innen den 1. februar skal regjeringen komme med en ny vurdering av tiltakene. Frem mot det skal helsemyndighetene følge med på om balansen blir riktig, eller om det er for mye å håndtere.

Men hva er for mye?

Helsedirektøren sier de følger med på sykehusene, belastningen på helsetjenestene i kommunene og sykefravær i befolkningen. Slik svarer han konkret på hva som kan håndteres før man må stramme inn.

Her går grensen for sykehusene

VG omtalte nylig at intensivavdelingene i Norge skal kunne behandle 647 pasienter, ifølge en samlet opptelling av antall intensivplasser med og uten respirator fra alle de fire regionale helseforetakene. Men dette er både coronapasienter, og andre pasienter.

Guldvog viser til FHIs siste omikronbølge-modelleringer. De viser at rundt 150 corona-pasienter vil kunne ha behov for respirator samtidig.

– Ut fra de siste scenarioene tror vi at det vil gå. Det er også en viss andel av de som ligger på intensiv som ikke er på respirator. Så vi kan kanskje komme opp i en 3–400 corona-pasienter på intensivavdelingene, og da har vi en restkapasitet til de som trenger behandling for andre ting enn covid-19, sier Guldvog.

– Vi tenker at det kan være i alle fall 200 −250 andre pasienter som løpende vil ha behov for intensivbehandling, sier han.

Det finnes flere trinn i sykehusenes planer: Fra starten av 2020, laget de lagt planer for å trappe opp til 1200 intensivplasser på en gang. Men det er 647, fra den siste kartleggingen departementet gjorde, som er realistisk, ifølge Guldvog.

– RHF-ene har meldt tilbake at det er 647. Så er det mulig å skalere opp derfra også, men da er det mer unntakstilstand og betydelig redusert tilbud til andre pasienter.

– Hva er konsekvensen hvis det kommer opp i 647 på intensiv?

– Det vet vi ikke med sikkerhet, fordi det er mange kompensatoriske mekanismer som blir satt i verk. Samtidig vet vi ikke hvor stor andel av personellet som vil være sykmeldte, sier Guldvog.

I scenarioene FHI har regnet på, kan det også komme mange innlagte på sykehus som ikke er intensivpasienter. En delvis gjenåpning nå i januar, kan bety mellom 1500 og 3000 innlagte samtidig på toppen, ifølge utregningene.

– Går det?

– Departementet har bedt de regionale helseforetakene å si noe om hva den samlede mengden de kan håndtere er. Sykehusene har meldt tilbake at de kan ha opptil 2100 inneliggende pasienter med covid samtidig – i tillegg til intensivpasientene. Det vil også kreve mye ressurser og ha konsekvenser også for andre pasienter, og man må ta ned en god del annen aktivitet, sier Guldvog.

– Kan det på noe vis gå utover tidskritiske operasjoner, eller barn og kreft?

– Nei, de vil nok fremdeles kunne klare å håndtere det mest nødvendige og tidskritiske også i en sånn situasjon.

Det FHI regner på, er hvor mange innleggelser de tror kan komme med corona som hovedårsak. I tillegg til dette kommer pasienter som legges inn av andre grunner, men som trenger et smittevernregime, fordi de også får påvist corona. Med omikron som sprer seg raskere, har det allerede blitt flere av disse pasientene.

– Ja, vi forventer fremover at en stadig lavere andel skyldes covid som primærdiagnose, og at en stadig større andel vil ha covid, men som en sekundærdiagnose. Det vil gi en vesentlig merbelastning på sykehusene det også, sier Guldvog.

Men holder antall corona-innlagte seg under omtrent 2500 – inkludert 400 på intensiv som tar opp 647 av plassene, uten at særlig mer enn 150 av dem trenger respirator, skal det altså være håndterbart på sykehusene.

Guldvog understreker samtidig at de eksakte tallene er usikre, og vil ikke legge for stor vekt på dem.

Gir ikke garantier

– Det er ikke sånn at hvis det ligger 500 pasienter på intensiv totalt i en kort periode, at man kan si at presset er for høyt og må stenge ned?

– Det kan jeg ikke gi en garanti på. Det vil være håndterbart over en kortere periode. I siste instans er det et politisk valg også, for det vil gå utover andre pasientgrupper, men spørsmålet er i hvor stor grad og hvor stor den belastningen kan være.

– Men dere tror ikke at det faktisk må strammes inn på grunn av overbelastning i intensivavdelingene nå?

– Nei, vi tror ikke det. Det bildet har endret seg i løpet av de siste ukene hvor vi har fått mer informasjon om omikron. Samtidig er det en usikkerhet knyttet opp mot dette. Og den belastningen vi ser for oss at vil komme, vil uansett ha konsekvenser ved at en del av den andre virksomheten i sykehusene må justeres på.

– Du sier at du tror helsetjenesten kan klare det. Da blir vi kanskje ferdige med dette nå?

– Ja, vi tror det. Men spørsmålet er likevel: En av forutsetningene FHI legger inn i modellen, er at tiltakene har 30–50 prosent effekt i kontaktreduksjon. Uten den effekten, så vil jo vesentlig flere bli smittet samtidig. Da kan trykket bli for stort, og det kan bli for voldsomt for kommunene å håndtere.

For omikron-bølgen kan også bli en stor belastning for helsetjenesten i kommunene. Og hvis for mange havner i karantene eller må være borte fra jobb, blir det verre.

– Med de planene som nå er lagt, tror vi det vil være rom for å kunne håndtere at fem prosent av befolkningen som er smittet samtidig. Men det vil påvirke belastningen, spesielt i kommunene på legevakter og fastlegekontorer, og naturligvis i form av sykemeldinger, fordi man vil måtte være borte fra jobb når man er smittet, sier Guldvog.

– Hva skal til for at situasjonen i kommunene gjør at dere tenker at det også gjør det nødvendig å stramme inn med nasjonale tiltak igjen?

– Hvis kommunene sier at de ikke klarer å levere tjenester i tråd med et som er lovpålagt og at det er svikt i håndteringen av de som er i sykehjem, hjemmetjenesten, legevakter, fastleger – og vi ikke klarer å lage kompenserende mekanismer for det, så vil det jo være aktuelt å vurdere andre typer tiltak.