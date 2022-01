SUNNDALSØRA: Ved 12.30-tiden lørdag måtte man betale 20.15 kroner for en liter bensin og 19.52 for en liter diesel. Det er første gang bensinprisen har vært så høy her, ifølge Stig Rune Andreassen som har tatt bildet.

Bensinprisen fyker over 20 kroner flere steder

Flere steder i landet har pumpeprisen på bensin bikket 20 kroner.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

I sentrum av Sunndalsøra måtte bilistene ved 12.30-tiden lørdag punge ut med 20 kroner og 15 øre for en liter bensin.

– Nå går det over alle grenser. 20.15 er det høyeste jeg sett på Sunndalsøra og jeg har bodd her i 46-47 år, sier Stig Rune Andreassen til VG. Han mener politikerne på Stortinget må justere dette.

– Vi som bor på landet kan ikke leve med dette. Ikke alle råd til kjøpe elbiler, sier Andreassen som tidligere representerte Fremskrittspartiet, men nå er uavhengig representant i kommunestyret i Sunndal.

– Helt vilt

Også i Drammen økte bensinprisene til over 20 kroner per liter lørdag morgen. Det melder Drammens Tidende.

– Det er helt vilt. Jeg reagerte når jeg kjørte inn og sa akkurat til kona at det er første gangen jeg har sett prisene over 20 kroner, sier Kai Baugerød (63) til avisen mens han fyller tanken på Kjellstad

Da kostet det 20.04 kroner for blyfri bensin, og 19.41 kroner for diesel. Det gjorde det også på andre siden av veien på Shell Kjellstad.

Også i Larvik bikket bensinprisen den magiske 20 kroners grensen. Østlands-Posten melder at man måtte betale 20.05 kroner for bensinen ved Circle K stasjonen Hovland.

– Det er første gang jeg har hørt at den er over 20 kroner. Bensinprisen har vært over 19 kroner og nærmere 20, men ikke over, sier Vivian Raastad til avisen. Hun driver bensinstasjonen sammen med mannen Roger Raastad.

Hun understreker at den enkelte stasjon ikke har noen påvirkningskraft på prisene.

Ifølge Østlands-Posten varierte prisene mye i Larvik lørdag formiddag. På flere ubemannede stasjoner lå prisen på drøyt 17 kroner.

Stavanger Aftenblad meldte tidligere denne uken at bensinprisen på Moi bikket 20 kroner.

– Vi blir «øvegidde» og paffe selv. Det er tragisk.

Det sier Anne Høien, daglig leder ved YX Moi i Lund kommune, til avisen etter at bensinprisen onsdag passerte 20 kroner literen med ett øre.

– Dette er til skrekk og advarsel. Vi tok bildet av prisen selv. Vi står jo der med hakeslepp og ser på at det koster mer enn 20 kroner literen.

Også i nord bykser prisene oppover. Nordlys skriver at bensinprisen har satt nye rekorder i Tromsø hvor du nå flere steder må betale over 21 kroner literen. Det inkluderer «Tromsø-avgiften» som utgjør en krone per liter.

– Drevet av økt oljepris

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp sa til VG i mars at det var uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Sp sitter som kjent i regjering nå - og bensinprisen er over 20 kroner.

Men intervjuet med Arnstad handlet om klimautslipp og den forrige regjeringens ønske om en tredobling av CO2-avgiften.

– Mitt utsagn var knyttet til økt bensinpris på grunn av økning i drivstoffavgifter. Den økningen vi ser i dag er drevet av økt oljepris og et stramt oljemarked og det rår ingen politiske partier med, skriver Arnstad i en SMS til VG lørdag kveld.

Marit Arnstad, her avbildet på vei inn til forhandlinger om statsbudsjettet for 2022.

Oljeprisen har steget kraftig. Fredag sluttet den på 86,32 dollar fatet, og ligger nå på det høyeste nivået siden oktober i fjor. Før det må man tilbake til 2018 for å se lignende priser.

– Når det gjelder de ting en regjering faktisk kan påvirke så har vi gjennom flere vedtak som skjerming av CO2 avgift for bilister, redusert trafikkforsikringsavgift og økt pendlerfradrag, gjort det skattemessig mer gunstig å bruke bil enn det H og FrP gjorde i fjorårets budsjett, skriver Arnstad som forøvrig var olje-og energiminister i 1997–2000.

Men ifølge NRK har det vært økning i drivstoffavgifter sammenlignet med i fjor.

Statskanalen har tidligere innhentet tall som viser at avgiftene på en gjennomsnittlig dieselblanding ville øke med 0,13 kroner per liter i 2022 mens avgiftene på en gjennomsnittlig bensinblanding ville gå opp med 0,12 kroner per liter.

– Skuffende

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, skjønner godt at folk reagerer når drivstoffprisene blir så høye.

– Over 20 kroner per liter er alt for mye. Slike priser bidrar til å gjøre hverdagen dyrere og vanskeligere for mange, spesielt i distriktene, skriver hun i en sms til VG.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Ryste peker på at det fortsatt er slik at over en tredjedel av drivstoffprisen er avgifter.

– Senterpartiet gikk til valg på lavere drivstoffavgifter, og regjeringen har i sin plattform at den skal redusere avgifter som rammer folk flest. I stedet ble det en økning i avgiften i år etter budsjettforliket med SV. Det er skuffende.

Ryste mener politikerne bør beholde avgiftsfritaket på elbiler fremfor høye avgifter på drivstoff.

– Da får du folk med deg på det grønne skiftet, fremfor å risikere protester og misnøye.