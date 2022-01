TRAFIKKULYKKE: Det var like ved Bybrua i Stavanger ulykken fant sted natt til lørdag.

Elsparkesyklist død etter trafikkulykke

En mann i 30-årene er død etter en kollisjon i Stavanger natt til lørdag.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var rett over midnatt politiet fikk melding om en trafikkulykke mellom en elsparkesyklist og en personbil like under Bybrua i retning Stavanger sentrum.

Elsparkesyklisten, en mann i 30-årene, ble alvorlig skadet og døde lørdag formiddag på sykehus. Pårørende er varslet, opplyser politiet.

Det var en mann i 20-årene som kjørte personbilen. Tidligere lørdag meldte politiet at han ikke var fysisk skadet som følge av ulykken, men at han følges opp av helse.

– Det er ikke mistanke om kjøring i rus eller alkoholpåvirket tilstand, skrev operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i en pressemelding.

De er begge bosatt på Nord-Jæren, ifølge politiet.

Kriminalteknikere fra politiet har sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen arbeidet med undersøkelser på stedet gjennom natten.

– Det var flere vitner til ulykken og det er gjennomført flere vitneavhør på stedet, opplyste operasjonslederen.

Politiet mener de har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men skriver videre at det enda gjenstår noe etterforskning før de kan trekke en endelig konklusjon.

Tidligere lørdag sa jourhavende jurist, politiadvokat Bjarte Myklebust, til Stavanger Aftenblad at begge partene hadde blir siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 om hensynsfull ferdsel i trafikken.

– Vi har gitt begge siktet-status, uten at politiet ennå har tatt stilling til hvem som hadde skyld i ulykken. Det betyr at vi holder alle muligheter åpne om hva som var årsaken, sa Myklebust til avisen.