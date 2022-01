Forsvarer om at Breivik forstyrret aktor: − Ikke heldig

TELEMARK TINGRETT (VG) Advokat Øystein Storrvik var forberedt på at Anders Behring Breivik ville komme med utspill under rettssaken.

Under tirsdagens rettsmøte der spørsmålet om prøveløslatelse av Anders Behring Breivik behandles, brøt Breivik inn da aktor Hulda Karlsdottir holdt sitt innledningsforedrag.

– Det er ikke heldig, og jeg synes dommeren løste det på en fin måte og sa fra, og han fulgte anvisninger, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til pressen i lunsjpausen.

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann.

Breivik ønsker nå å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men påtalemyndigheten har motsatt seg dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

Ved en av to episoder under aktors innledningsforedrag i Telemark tingrett tirsdag, holdt Breivik opp en plakat med påskriften «Stop your genocide against our white nations».

«White genocide» er en kjent konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer, uten rot i virkeligheten.

– Breivik, slutt med den plakaten, jeg vil ikke ha den slags under aktors innledning, sa rettens administrator Dag Bjørvik.

På spørsmål om slike avbrytelser har vært tema i forberedelsene, svarer Storrvik:

– Jeg har forberedt denne saken som jeg gjør med alle saker, og det er helt klart man sier til klienten at man skal følge dommerens anvisninger, og det gjorde han jo.

– Tydelig at han vil ytre seg

VGs krimkommentator Øystein Milli mener Breiviks oppførsel under rettssaken er helt uvanlig.

– Vi har sett andre, uten sammenligning for øvrig, komme med budskap, men det er en annen kontekst. Han har en innfallsvinkel som er utenfor alle rammer, og det er vanskelig å forstå hva han egentlig holder på med og hvor han vil, sier Milli og fortsetter:

– Men det er tydelig at han vil ytre seg og komme med høyreekstrem propaganda.

Da Hulda Karlsdottir holdt sitt innledningsforedrag tidligere tirsdag, brukte hun mye til på å gå gjennom hvert enkelt offer som ble drept og skadet under terrorangrepene.

Gjorde nazihilsen

Da Breivik ankom den provisoriske rettssalen, en gymsal i Skien fengsel, holdt han opp en veske med det samme budskapet. Han hadde også teksten på en lapp festet til brystet. Han har også med en bunke pamfletter.

På spørsmål om retten hadde blitt varslet om dette på forhånd, svarer Storrvik nei.

– Jeg visste selvsagt det, det er ikke tatt opp med retten fra min side, men han lever i et veldig gjennomsiktig system her så han får ikke laget disse uten at det blir oppdaget. Jeg regner med dette var noe man var indirekte forberedt på, sier forsvareren.

Breivik viste også nazihilsen før retten ble satt.

– Jeg vil alltid ønske at min klient ikke gjør sånne ting når en sak er oppe, akkurat det samme var oppe da vi reiste vårt søksmål om EMD-brudd. Alle skjønner at det ikke er sånn en vanlig norsk forsvarer ønsker å starte en straffesak, sier Storrvik.

– Han vil oppnå oppmerksomhet og fokus på det han står for, dette er et verdensbilde fra hans side som jeg ikke er i nærheten av å kjenne meg igjen i, og det samme gjaldt i retten i 2012.

Det sier VGs krimkommentator Øystein Milli om nazihilsenen og plakatene som Breivik har vist frem.

– Dømt utfra det vi har sett og hørt så langt, har han ikke flyttet seg noe som helst, det ligner veldig på det han sto for da vi hørte ham sist og det tyder på at han er på stedet hvil, forklarer Milli i VGTVs sending om rettssaken.

Fører nynazist som vitne

Tirsdag forklarte Storrvik hvilke bevis de ønsker å føre for retten. I tillegg til Breiviks egen forklaring, vil forklaringen til forsvarers vitne Pär Öberg være sentral.

Öberg er partisekretær for den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen. Gruppen betegnes også som en militant nazigruppe.

– Vitnet er i utgangspunkt med Breiviks påstander om løslatelse. Det er et vitne han har ønsket, og det vitnet vil bli ført fra Sverige på telefon. Det vil bli stilt spørsmål om hvordan det svenske motstandsmiljøet vil knytte seg til Breivik.

Storrvik sier at Öberg var det eneste vitne han ønsket å føre.

– Han har blitt innkalt og ut fra spørsmålene vil det komme ganske tydelig frem hvorfor. Dette bygges fra min side opp som å prøve og presentere et nettverk på utsiden som kan tenke seg å ha kontakt med Breivik, sier Storrvik til pressen når retten går til lunsj.

Forsvareren sier videre at Breivik ikke har hatt kontakt med Öberg.

Storrvik mener Breivik har sittet isolert i ni og et halvt år.

– Han er i prinsippet avskåret fra kontakt med andre mennesker. Det vil være første prinsipp i rehabilitering, å få kontakt med andre mennesker. Det er et veldig strengt regime rundt hans kontakt. – Han har ønske om å ha brevkontakt med enkelte og bygge nettverk, det har vært avvist.