FORNEBU STASJON: En av åtte planlagte stasjoner på Fornebubanen, tegnet av Zaha Adid arkitekter og A-lab. Foto: Fornebubanen/Oslo kommune

Veidirektøren: Tvil om hvor mye staten skal betale av Fornebubane til 16 milliarder

Veidirektøren er usikker på hvor stor andel staten skal betale av de 16,2 milliardene som T-banen til Fornebu skal koste. Bompenge-bilister må uansett betale resten.

Mindre enn 10 minutter siden







TRASEEN: T-banen vil gå under bakkenivå fra Majorstua til Koksa på Fornebu med åtte nye stasjoner i traseen. Foto: Fornebubanen/Oslo kommune

– Det pågår en prosess med å vurdere statens bidrag til Fornebubanen, skriver fungerende veidirektør Bjørne Grimsrud i en e-post til VG.

Vegdirektoratet og staten skal de siste ukene ha skapt atskillig usikkerhet rundt T-banen som skal løse store deler av kollektivtrafikken mellom Oslo sentrum og Fornebu i fremtiden.

les også Bom-oppgjør i spørretimen: Kalte Siv Jensen «bompengedronningen»

I tillegg gikk Frps førstekandidat Aina Stenersen i Oslo, ut i Aftenposten onsdag og åpnet for å skrote hele T-baneløsningen.

les også Bom-Cecilie starter nye aksjoner – men ber folk roe seg

Fornebubanen T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, som skal knytte Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenettverk.

Strekningen er på ca. 8 kilometer, i all hovedsak i tunnel under bakkenivå.

Det skal bygges seks nye T-banestasjoner langs traseen.

Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.

Prisnivået på kort og billetter skal bli som på T-banen for øvrig.

Kvalitetssikret kostnadsramme: 16,2 milliarder kroner.

(Kilde: Fornebubanen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune) Vis mer vg-expand-down

Fornebubanen har i flere tiår vært planlagt som den viktigste kollektivløsningen mellom den nye nærings- og boligbyen på Fornebu og det etablerte T-banenettet i Oslo.

Baneløsningen, som i all hovedsak skal gå i en åtte kilometer lang tunnel mellom Majorstua og Fornebu, er en del av spleiselaget Oslopakke 3 (Op3).

les også Slik vil de erstatte bompengene: Ap ber regjeringen utrede veiprising

Samferdselspakken består av bompengefinansiering og statlig delfinansiering av en rekke tiltak i Oslo og Akershus, og tidligere veidirektør Terje Moe Gustavsen representerte staten i styringsgruppen inntil han døde tidligere i år.

les også Terje Moe Gustavsen er død

I Moe Gustavsens sted har Bjørne Grimsrud nå overtatt både som fungerende veidirektør og som medlem i styringsgruppen for Op3.

SPØRRETIMEN: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var en av flere som utfordret samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om bompenger i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Oslopakke 3 er vedtatt både av Stortinget, Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Men har fått ny aktualitet etter de siste ukenes opphetede bompengedebatt og innføringen av enda flere bomstasjoner i Oslo 1. juni.

les også Mesta-sjefen om splitting av Vegvesenet: Vil koste samfunnet milliarder

Arkitektkonkurranse

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sagt at partene bør bestrebe seg på å kutte kostnader for å få en lavere totalkostnad og lavere bompengesatser.

Blant annet har han pekt på en mye omtalt arkitektkonkurranse med forslag til hvordan de nye stasjonene på Fornebubanen skal se ut – som eksempel på en kostnadsdriver.

FORNEBUPORTEN: Modell av stasjonsområde ved Fornebuporten der det over bakkenivå ligger et kjøpesenter i dag. Foto: Fornebubanen/Oslo kommune

Nå reagerer byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) på dette. Hun oppgir samlede kostnader på arkitektkonkurransen til 2,7 millioner kroner.

les også Holder fast på tre nye bommer på ny E18 fra 2027

– Kostnadene til arkitektkonkurransen er veldig små i forhold til størrelsen på et prosjekt til 16,1 milliarder kroner. Selvsagt går vi kritisk gjennom kostnadene, og det skal bygges nøkternt og rimelig, sier Marcussen til VG.

Samferdselsministeren understreker at det for tiden foregår forhandlinger om hvor stor andel av Fornebubanen staten skal betale.

– I utgangspunktet snakker vi om inntil 50 prosent statlig andel. Men dette avhenger av hvilket kostnadsnivå man til slutt havner på, sier Dale til VG.

Han er veldig interessert i å få ned totalsummen etter kvalitetssikringsrunden KS2, som endte opp på 16,2 milliarder kroner.

– Det vil også bety mindre i bompenger for bilistene i dette området, sier statsråden som presiserer at han og regjeringen er for å fullføre Fornebubanen.

– Byråd Marcussen i Oslo mener det kun er småpenger å spare på arkitektur og utforming av stasjonene. Du mener man kan kutte kostnader her?

– Vi må se igjennom alle deler av prosjekter som dette for å finne muligheter for kostnadskutt. Dette gjelder også utviklingen av stasjonene. Kanskje man kan klare seg med en standardisering. Det er arrogant overfor bilister som må betale mye av dette med bompenger å ikke se etter kostnadskutt. Jeg forutsetter at man jobber med å redusere kostnadene, svarer Dale

les også Han innførte bompenger i Norge – nå er han mot

Både kvalitetssikringen av prosjektet og prosjektledelsen påpeker imidlertid at det som er kostnadsdrivende i prosjektet er selve tunnel-fremdriften i til dels vanskelige grunnforhold med blant annet løsmasser i traseen og ved stasjoner.

Krever kostnadskutt

Også Aina Stenersen i Oslo Frp maner til kostnadskutt på Fornebubanen. Hun vil riktignok fremme et forslag i Oslo bystyre den 12. juni om at Oslo går ut av Oslopakke 3.

les også På tide å roe litt ned

Men dette forslaget vil ikke oppnå flertall, og da vil Stenersen sekundært se på mulige kostnadskutt i samferdselspakken.

– Vi trenger færre arkitektkonkurranser, mer kostnadseffektiv bygging og ikke minst raskere bygging. Enkelte at prosjektene har ligget i over 10 år i Oslopakke 3, siden 2008, sier hun.

les også MDG-topp reagerer på Carl I. Hagens lovlighetssjekk av Nei-til-bom-valgliste

– Bør ikke Telenor, Aker og Telenor Arena pluss tusenvis av nye beboere på Fornebu ha krav på en T-bane dit – slik de er lovet i årevis?

– Jeg vil presisere at jeg ikke har konkludert, men foreslår blant annet å vurdere Fornebubanen på nytt, skriver Stenersen i en e-post til VG.

Til NRK sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo at han mener regjeringen løper fra tidligere løfter.

– Femti prosent fra staten har vært forutsetningen for alt vi har gjort. At man nå endrer spillereglene under marsjens gang er ganske så sjokkerende, sier Johansen.

25 år etter Telenor

Informasjonssjef Magnus Line i Telenor, synes ikke noe om tendensen til at Fornebubanen settes i spill enda en gang.

les også MDG-Lan: Jeg elsker bomringen!

– Mye av bakgrunnen for at Telenor havnet på Fornebu, var løfter om gode kollektivløsninger, deriblant Fornebubanen. Ennå har vi ikke sett noe spadetak for oppstart av anleggsarbeidene, sier Line til VG.

ÅPNINGSÅRET: Flyfoto av Telenors hovedkvarter på Fornebu tatt et halvt år før åpningen i september 2002. Foto: Tore Berntsen, VG

For ordens skyld: Telenors store hovedkvarter på 200.000 kvadratmeter, åpnet på Fornebu i 2002 – for 17 år siden.

Prosjektleder i Fornebubanen, Irene Måsøval, jobber etter en plan som tar sikte på åpning av T-banestrekningen i 2027–25 år etter at Telenor åpnet sitt hovedkvarter.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal fatte en endelig investeringsbeslutning om Fornebubanen senere i 2019.

Publisert: 31.05.19 kl. 09:36