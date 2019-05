FREDELIG: Det blir en fredelig demonstrasjon mot bompenger i Oslo på lørdag, lover Cecilie Lyngby – her med hunden sin Doffen i bomfritt miljø på Røa. Foto: Privat

Bom-Cecilie starter nye aksjoner – men ber folk roe seg

Cecilie Lyngby (47) tar med sin egen far Rolf Ove Knausen (70) på demonstrasjon mot Oslos nye bommer lørdag. Hun ber folk oppføre seg.

Nå nettopp







Som arrangør av flere demonstrasjoner og med titusener av medlemmer i Facebook-gruppen sin, er Cecilie Lyngby (47) blitt en frontfigur for bom-motstanderne.

Lørdag slår hun til igjen. På vegne av både aksjonister og valglisten mot mer bompenger i Oslo, arrangerer Lyngby lokale demonstrasjoner ved flere av de over 50 nye bomstasjonene.

CECILIE OG ROPERTEN: Bom-motstander Cecilie Lyngby og ca. 4000 andre samlet seg i borggården ved Oslo rådhus under en demonstrasjon i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Folk må oppføre seg

– Vi oppfordrer folk om å gå til nærmeste bomstasjon for å vise med plakater og stemmebånd at nok er nok. Jeg har fått med min egen far på 70 år, sier Lyngby som oppsøker en av de nye bommene i nabolaget.

Hun har fått med seg at bomsaken skaper enorm temperatur og stort engasjement landet rundt. Kanskje spesielt på Vestlandet.

– Det er ikke akseptabelt i det hele tatt det som ordføreren i Klepp sier hennes familie er utsatt for. Denne typen hendelser må ta slutt. Debatten må ha plass til begge siders meninger. Folk må roe seg ned og oppføre seg, sier Lyngby.

BOMMER: Moderne bommer som registrerer bilpasseringer, er blitt et svært vanlig innslag i Oslos bybilde. Foto: Terje Bringedal, VG

– Du er ikke selv med på å skape sterkere fronter ved å demonstrere ved bommene?

– Nei, vi skal kun stå ved de nye lokale bomstasjonene. Vi skal ikke stå i veien eller forstyrre trafikken. Men gi uttrykk for hva vi mener, svarer Lyngby.

Et par-tre uker før valget 9. september, den 24. august, arrangerer hun også en stor demonstrasjon foran Stortinget. Da lover hun enda mer trøkk fra bompengemotstanderne enn førstkommende lørdag.

Støtter datteren

Hennes far, Rolf Ove Knausen (70) er imidlertid kjempemotivert for å demonstrere allerede på lørdag.

SENIOR-DEMONSTRANT: Rolf Ove Klausen (70) er blid på bildet, men forbannet på de nye bommene som popper opp i hovedstaden. Foto: Privat

– For svarte! Jeg bor på Nordberg, midt mellom to nye bomstasjoner. Jeg må passere tre bommer nesten uansett hvor jeg skal i denne byen. Jeg er forbannet på disse bommene, og skulle ønske det kom mange på demonstrasjonene lørdag.

– Hjelper det å demonstrere?

– Ja, hvis flere av dem som skriver på Facebook kommer seg opp av sofaen og viser hva de mener, så blir dette bomopprøret lagt merke til, svarer Knausen.

Publisert: 29.05.19 kl. 07:57