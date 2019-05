PÅ LANDSMØTE: Partileder Bjørnar Moxnes, flanker at andre nestleder Silje Josten Kjosbakken (t.v) og første nestleder Marie Sneve Martinussen. Foto: Thomas Andreassen

Rødt-Moxnes: Ikke en menneskerett å eie andres boliger

GRORUDDALEN (VG) Rødt ønsker store endringer av hele eiendomsmarkedet.

Fredag holdt holdt partileder Bjørnar Moxnes en tale til Rødts landsmøte, der han sa Rødt aldri gjør det sosialister i forrige århundre gjorde «Politikerne skal holde seg unna platesamlingen din og leiligheten du eier», sa han.

Nettopp en formulering om at Rødt vil avskaffe privat eiendomsrett, er et av punktene som har fått krass kritikk i Rødts nåværende prinsipprogram. Den største kampen på Rødt-landsmøtet, står om dette prinsipprogrammet, som partiet skal vedta en helt ny versjon av søndag.

På spørsmål om hva Rødt egentlig mener når de kritiserer privat eiendomsrett, understreker Bjørnar Moxnes at Rødt aldri har ment at man skal ta fra folk boligen de eier.

– At folk eier sin egen bolig er fint, det er vi for. Men det å eie masse andre menneskers boliger, det mener vi ikke er en menneskerett. Det å ha tak over hodet er en menneskerett som vi må sørge for at flest mulig får oppfylt, sier han.

– Kan ikke nekte folk å selge boliger

Moxnes sier at Rødt vil ha en en «grunnleggende endring av hele eiendomsmarkedet». Men om de kommer til makten, vil ikke dette skje over natten:

– Vil dere at det fortsatt skal være et kommersielt boligmarked?

– Vi må bygge et tilbud ved siden av det kommersielle markedet hvor Husbanken går inn med langsiktige lån til lav fast rente, hvor vi selger boliger til selvkost, og hvor vi stanser den priskarusellen som gjelder i det private markedet forøvrig, sier Moxnes.

– Men vil dere stanse hele det private markedet?

– Vi hverken kan eller vil nekte folk å selge boliger. Men vi vil at det skal bygges opp helt ny boligsektor i Norge utenfor det kommersielle markedet, litt som de har i Danmark, som gir et tilbud til alle de som ikke får lån i banken så de kan kjøpe seg bolig i byen de jobber i.

Moxnes sier Rødt vil gjøre det mindre lukrativt å spekulere i bolig gjennom skattesystemet, og gjøre bolig mindre attraktivt som investeringsobjekt.

– Her og nå er det politikken vår. I dagens system, i stedet for at det investeres industri, går det enorme summer inn i å pumpe opp prisene i boligmarkedet som gir noen få eventyrlige fortjenester, men som reiser en prismur for vanlige folk, sier han og legger til:

– Boligmarkedet viser egentlig hvorfor kapitalisme ikke fungerer så godt. De som tjener på dette boligmarkedet er de som arver eiendomsmasse, mens masse andre arbeidsfolk er prisgitt å leie og betale ned på andre sitt lån.

PARTILEDER: Bjørnar Moxnes i Rødt. Foto: Thomas Andreassen

– Skal ikke fjerne all privat eiendomsrett

I utkastet sitt til nytt prinsipprogram, skriver Rødt fortsatt at de vil avskaffe «kapitalistisk eiendomsrett». På spørsmål om hva partiet mener med dette, svarer Moxnes:

– Det handler jo om retten eierne av store selskaper har til å skumme fløten og opptjene seg overskuddet av arbeidet de ansatte, som er verdiskaperne, gjør.

Han sier Rødt ønsker lovgivning som gir ansatte retten til å velge ledelsen i bedriften sin hvis de ønsker det, og lovgivning som gir ansatte mulighet til å kjøpe en bedrift hvis eierne vil legge den ned.

– Det kan redde lokalsamfunn, og sikre at vi beholder viktige

bedrifter i Norge, fremfor at eiere som tjener mer på å flytte til Kina bare gjør det. Det vil jo være et radikalt inngrep i kapitalistenes eiendomsrett.

– Men ikke fjerne den helt? Hvis dere skulle gjort det, måtte vel staten ha tatt over alle bedrifter?

– Nei, og det sier vi jo i programmet vårt. Vi skal ikke fjerne all privat eiendomsrett. Det går ikke. Men vi nevner sentrale virksomheter som som er helt avgjørende for hele samfunnet som nøkkelindustri, infrastruktur, at vi har kontrollen over vannkraft og energi, ramser Moxnes opp.

Han bruker tidligere Statoil, nå Equinor, som eksempel:

– Det var en kjempesuksess inntil Stoltenberg solgte en tredjedel av selskapet til amerikanske forretningsbanker på Wall Street. Det er for viktig til at man kan overlate det til private eierinteresser.

