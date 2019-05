MOTTAR MYE STØTTE: Jens Eikås, som er talsperson for familien til den unge kvinnen som døde av rabies mandag, forteller at lokalsamfunnet i Fjell kommune er svært støttende overfor familien. Foto: Lone Lohne, VG

Familiens talsmann roser sykehuset: - Jeg er faktisk litt imponert over at de mistenkte rabies

FJELL (VG) Et lite lokalsamfunn på Vestlandet har mistet en ung kvinne i en sykdom som ikke har vært påvist i Norge på 200 år. – Det er mye varme å se, forteller familiens talsperson.

I Sotra-kommunen Fjell vest for Bergen holder solen på å gå ned, når formannskapet er ferdig og ordfører Marianne S. Bjorøy forlater kontoret, etter en tøff uke i kommunens historie.

Mandag fikk det lille lokalsamfunnet kvinnen er fra beskjed om at den rabiessmittede kvinnen i 20-årene er død. Kommunen har satt krisestab for familie, venner og andre pårørende i sjokk.

– Det er et tragisk dødsfall som kommer brått på. Mange av de pårørende klarer ikke helt å forstå hva som har skjedd. Det kan hende vi forstår mer etterhvert, sier Bjorøy til VG.

– Det gjør noe med hele samfunnet

Smittevernlege og talsperson for kvinnens familie, Jens Eikås, var i et møte med familien onsdag.

– De har det tungt, forteller han til VG.

Kvinnen er fra et tettsted med få innbyggere, og Eikås forteller at lokalsamfunnet opptrer svært støttende overfor familien.

– Det gjør noe med hele samfunnet, og det er mye varme å se, sier han.

Etter at kvinnen var på en ferietur i Sørøst- Asia for omkring to måneder siden ble hun gradvis dårligere. Onsdag ble det kjent at hun selv jobbet på sentralsjukehuset i Førde, der hun døde.

Hun ble innlagt på sykehuset den 28. april, men hadde oppsøkt lege flere ganger i Norge før innleggelsen. Det var ikke før torsdag i forrige uke at legene ble kjent med at hun hadde blitt bitt av en hund på ferieturen.

Lørdag ble legenes mistanke bekreftet. Hun var smittet av rabies - en sykdom som har nesten 100 prosent dødelighet når symptomene inntreffer.

Mandag døde hun fredelig med familien rundt seg.

Rådmannen i Fjell kommune, Steinar Nesse, forteller til VG onsdag at kvinnen etter det han forstår ble smittet av den dødelige virussykdommen på Filippinene.

Sykehuset i Førde har ikke ønsket å uttale seg om hvilket land hun ble smittet i.

BLE SMITTET PÅ FILIPPINENE: Rådmann i Fjell kommune, Steinar Nesse, forteller at kvinnen som døde av rabies etter det han forstår ble bitt av en hund på ferie på Filippinene. Foto: Lone Lohne, VG

Roser sykehuset

Etter ønske fra familien, vil han ikke gå nærmere inn på omstendighetene rundt hundebittet. Han vil heller ikke svare på hvorfor kvinnen først ble skrevet ut av akutten. Eikås vil imidlertid skryte av legen som mistenkte rabies-smitte.

– Hvis du som lege fikk en pasient med rabies-symptomer, hva ville du trodd at det var?

– I starten, før det nevrologiske melder seg, kan det være hva som helst. Symptomene kan for eksempel være smerter i kroppen og andre influensalignende symptomer. Rabies er ikke det første du tenker på. Jeg er faktisk litt imponert over at de mistenkte rabies, jeg synes det var godt gjort at de fant ut av det, sier han.

– Hvilken behandling fikk kvinnen på sykehuset?

– Sykdommen gir store skader på sentralnervesystemet. Behandlingen er symptomlindring, sier han, og legger til at familien er veldig fornøyd med oppfølgingen de fikk på sykehuset.

– Hvor høy prosent dødelighet har sykdommen?

– Man regner hundre prosent etter at symptomene har meldt seg, sier han.

– Forunderlig at dette ikke har skjedd før

Det er 200 år siden sist en nordmann ble smittet av rabies. Det synes smittevernlege Eikås er merkelig.

– Så mye som folk reiser til eksotiske steder, er det forunderlig at dette ikke har skjedd før, sier han, og legger til:

– Folk klapper hunder og aper og besøker flaggermusgrotter...

Han er også opptatt av å presisere at dette ikke handler om uforsiktighet.

– Noen kan ha et inntrykk av at dette dreier seg om tankeløshet eller uforsiktighet. Men hun har sikkert ikke handlet noe annerledes enn andre unge mennesker på sin alder som hadde fått et mindre dypt bitt, sier Eikås.

Smittevernlegen bruker seg selv som eksempel:

– Hadde jeg for eksempel blitt klort av en katt på ferie, er det ikke sikkert jeg hadde bekymret meg for rabies.

Ordfører: – En oppvekker

Også ordfører Bjorøy mener at hendelsen kan være en oppvekker for mange nordmenn som skal ut å reise.

– Det er veldig viktig at vi følger de rådene som blir gitt. Jeg tror det blir større fokus på dette nå, og jeg håper folk skjønner at man må ta seg råd til det, hvis det er nødvendig, sier hun, og legger til:

– Jeg sier ikke at denne kvinnen ikke har tatt de nødvendige forholdsreglene, for det vet jeg ikke.

Fjell kommune har nå opprettet krisestab.

– Familien skal få den hjelpen de trenger. Akkurat nå er det viktig at familien får ro til å bearbeide dette. De skal gjennom en kraftig sorgprosess.

UFORSTÅELIG: Marianne S. Bjorøy, ordfører i Fjell kommune, forteller at mange av de pårørende sliter med å forstå hva som har skjedd. Foto: Lone Lohne, VG

