Sunniva (13) ble drept: Foreldrene forventer streng straff

Mannen som er tiltalt for å ha drept Sunniva Ødegård (13) kan bli den tredje noensinne som dømmes til forvaring for handlinger begått før fylte 18 år.

Om lag førti vitner skal forklare seg når rettssaken etter drapet på Sunniva Ødegård (13) starter i Jæren tingrett onsdag, opplyser statsadvokat Nina Grande til VG.

Blant dem er tiltalte 18-åringens far og onkel, samt den drepte 13-åringens far. I tillegg skal vitner som så Sunniva Ødegård og tiltalte kort tid før drapet forklare seg, ifølge en midlertidig tidsplan for fremdriften i rettssaken.

Av tidsplanen fremgår det også at det i retten vil bli vitneførsel om tiltaltes ruspåvirkning, om DNA-funn i saken og en gjennomgang av internettsøk.

I tiltalen har påtalemyndigheten lagt ned forbehold om forvaringsstraff. Grande sier det står ved lag, men ønsker ikke å utdype hvorfor de vurderer å be om forvaring.

– Jeg mener vilkårene for å idømme forvaring ikke er til stede. Vi kommer til å argumentere mot forvaring, sier 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen til VG.

For å dømme mindreårige til forvaring kreves «helt ekstraordinære omstendigheter».

To ganger tidligere

Tidligere er det kun to personer under 18 år som er dømt til forvaring ifølge NRK: Jenta (15) som ble dømt for drapet på sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ved en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014 og en 17-åring som knivstakk en mann 53 ganger på et nachspiel i Oslo. Sistnevnte sak ble nylig avgjort i Høyesterett.

13 år gamle Sunniva Ødegaard ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem til avtalt tid 29. juli i fjor. Den påfølgende natten ble hun funnet drept bare 150 meter unna hjemmet.

Tre dager senere meldte politiet at en 17 år gammel gutt hadde tilstått drapet og forklart for dem at Sunniva var et tilfeldig offer.

Bistandsadvokat Harald Øglænd sier til VG at Sunnivas foreldre er opptatt av at den unge mannen skal få den straffen han fortjener for sine ugjerninger.

– De ser for seg at det blir en streng straff. Om det blir fengsel eller forvaring får være opp til retten å vurdere, sier Øglænd.

Forsvarer Borgersen har tidligere opplyst at tiltalte har forklart at han husker de fleste detaljene fra drapsnatten, selv om han var påvirket av narkotiske stoffer.

Tiltalte har erkjent straffskyld for drapet, men nekter ifølge NRK straffskyld for tiltalepunktene som omhandler likskjending eller subsidiært; seksuell omgang med barn.

Rettssaken mot 18-åringen går over fire uker i Jæren tingrett.

