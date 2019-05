«MANGE ENSOMME»: – Sosiale medier fylles av gruppebilder av store vennegjenger, som smiler mot kamera i bunad mens de er på champagnefrokost. Men det finnes mange ensomme unge mennesker, som aldri blir invitert på slike ting, sier Oda Victoria Kjærvik (20). Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Oda fra Tromsø vil hjelpe andre ensomme – inviterer til 17. mai-frokost

– For min del har 17. mai alltid vært litt sårt, for da blir det veldig tydelig at man er ensom og ikke har så mange venner, sier Oda Victoria Kjærvik (20).

Ronald Johansen/iTromsø (foto)

Silje Løvstad Thjømøe/iTromsø

Hun sitter hjemme i stua hos moren. Det er like før 17. mai, og for mange er dette en hektisk tid med stryking av skjorter, pussing av bunadssølv, vasking av hus og innkjøp av mat til festmåltider. Men slik har det sjelden vært for Oda.

– Alltid vært litt sårt

Hun forteller at etter mange år med mobbing og utestenging, så har aldri 17. mai vært en festdag for henne. Mens de andre barna gikk i tog og skrålte, ropte og sang, ville hun helst gjemme seg bort.

Da hun ble eldre ble barnetog byttet ut med champagnefrokoster for de hun gikk på skole med. Men ikke for Oda. Hun ble sjelden invitert, forteller hun.

– Når det nærmer seg jul hører man ofte om folk som er ensomme, men dette gjelder ellers også. For min del har 17. mai alltid vært litt sårt, for da blir det veldig tydelig at man er ensom og ikke har så mange venner. Sosiale medier fylles av gruppebilder av store vennegjenger, som smiler mot kamera i bunad mens de er på champagnefrokost. Men det finnes mange ensomme unge mennesker, som aldri blir invitert på slike ting, sier hun.

OPPRETTET GRUPPE: – Man føler seg veldig alene om å være alene, sier Oda Victoria Kjærvik (20), som opprettet Facebook-gruppen «Ikke alene». Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Inviterer til 17. mai-frokost

I januar i år opprettet Oda en Facebook-gruppe som heter «Ikke alene», en gruppe der hun ønsker å gjøre livet litt lettere for dem som føler seg ensomme, og som ønsker nye vennskap. Gruppen har over 1500 medlemmer, og ukentlig avtaler medlemmer at de skal møtes for å gå på kino, kafé, tur, spille spill eller spise middag.

– Jeg trodde aldri at gruppen kom til å få så mye respons, eller at det var så stort behov her i Tromsø. Man føler seg veldig alene om å være alene. Mange har sagt til meg at en slik gruppe var nødvendig, sier Oda.

Etter at hun opprettet gruppen fikk hun ideen om å invitere til 17. mai-frokost. I begynnelsen av mai skrev hun et innlegg om forholdet hun har til nasjonaldagen, med spørsmål om det finnes andre unge jenter i en lignende situasjon som vil komme på 17. mai-frokost hos henne.

– Jeg har fått veldig mange meldinger og hilsninger, der folk sier at det er bra at jeg gjør dette. I tillegg er det en del jenter som har sagt at de er interessert i å komme, og vi har opprettet en gruppechat hvor noen av oss planlegger å møtes før 17. mai også. Så jeg har troen på at det kommer noen i alle fall, sier Oda.

– Vanskelig å få nye venner som voksen

Oda har vokst opp og bodd i Tromsø nesten hele sitt liv. Likevel føler hun seg ikke ordentlig hjemme i byen, og opplever et kaldt samfunn der hun mener folk har nok med seg og sitt.

– Det er vanskelig å få nye venner som voksen, og i alle fall for dem som mangler en sosial arena som jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Det har alltid vært lett for meg å bli kjent med nye mennesker, men jeg opplever at mange allerede har etablerte liv der de prioriterer å møte venner de allerede har. Jeg har aldri vært en del av en vennegjeng, men jeg er nok ikke alene om det. Jeg tror det er mange som er ensomme, også en del unge, sier Oda.

​ – Ensomhet er tabu

Levekårsundersøkelsen fra 2015 viser at 16 prosent av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske mye, eller mye plaget av en følelse av ensomhet. Oda mener ensomhet er et av de største samfunnsproblemene vi står overfor, og etterlyser at flere snakker om det.

– Ensomhet er tabu, men når vi hører om det er det ofte gjennom Røde Kors eller andre besøkstjenester som forteller om voksne eller eldre ensomme. Jeg tror det er minst like tabu å snakke om unge ensomme. Og det ønsker jeg å gjøre noe med. Jeg ønsker å være et ansikt på den ensomheten, sier Oda.

Publisert: 16.05.19 kl. 17:54