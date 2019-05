Durek Verrett har landet i Norge - skal feire 17.mai med prinsessen i Oslo

OSLO LUFTHAVN (VG) Prinsesse Märtha Louises tok imot sin sjamankjæreste Durek Verrett (44) på parkeringsplassen på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp







Verrett, som jobber som sjaman, hadde med seg sine to nieser Natalia og Alexandria Alava i reisefølget sitt. Han svarte kortfattet på spørsmålene til pressen, som hadde ventet på at han skulle ankomme.

– Jeg er veldig glad for å være her, sa han.

Han fortalte at det er første gang han besøker Norge, og at han er veldig spent.

arrow-left









expand-left arrow-right

les også Durek Verrett: – Märthas foreldre elsker meg

– Skal du feire nasjonaldagen med Martha Louise?

– Ja.

– Hvordan skal dere feire?

– Det kan jeg ikke si noe om, sa en smilende Verrett, men bekreftet at de skal feire i hovedstaden.

På spørmål om hva han tenker om kritikken som har kommet knyttet til han og prinsessens forhold, sier Verrett:

– Det er forståelig. Folk er beskyttende. Jeg tror at når mennesker ikke forstår ting, er det vanlig å få kritikk. Når folk kritiserer, er det fordi de er redd for ting.

les også Billettsalget til Märtha Louise og sjamanen Durek skjøt fart etter kjæresteavsløring

Han forteller at han ikke har møtt kong Harald og dronning Sonja ennå.

– Når skal du møte dem?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Verrett ble møtt av flere journalister og kameraer da han ankom flyplassen. Han avviste imidlertid at det var overveldende.

– Jeg og Märtha har snakket om det, sier han.

les også Prinsessens nye kjæreste skal ha blitt erklært død – hevder han ble «gjenfødt»

Prinsesse Märtha Louise tok selv imot kjæresten på parkeringsplassen utenfor flyplassen. Hun ønsket imidlertid ikke å kommentere overfor pressen.

– Dette er ikke en pressekonferanse, gjentok hun flere ganger.

Verrett fortalte at han har slektninger i Fredrikstad, men at han ikke kommer til å møte dem under norgesbesøket.

Selv om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skulle være i hovedstaden på nasjonaldagen, vil han antagelig ikke bli å se på slottsbalkongen.

Prinsessens tidligere ektemann, Ari Behn, var ikke tilstede på balkongen på nasjonaldagen i forkant av deres giftemål. Da ble årsaken oppgitt å være at Behn ikke hadde noen formell tittel i kongehuset.

Forøvrig har prinsesse Märtha Louise heller ikke hatt for vane å vinke fra balkongen de siste årene, heller ikke etter at hun og Ari Behn skilte lag. Mellom 2002 og 2011 var ikke Märtha på balkongen på 17. mai en eneste gang, skrev NTB tilbake i 2011.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 14.05.19 kl. 13:33 Oppdatert: 14.05.19 kl. 14:02