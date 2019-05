Prinsesse Märtha Louise og kjæresten Sjaman Durek Verrett på Verdensteateret i Tromsø, tirsdags kveld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Grunnlovsekspert: Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme

En grunnlovsekspert sier at Märtha Louises bruk av prinsessetittelen er opp til kongen selv å bestemme. Det er ikke nødvendigvis slik, ifølge jussprofessor.

NTB

Oppdatert nå nettopp







Turneen under tittelen «The princess and the Shaman» har vekket en del debatt rundt hvorvidt Märtha Louise har brukt prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) er blant dem som mener Stortinget bør diskutere prinsessens bruk av tittelen, men grunnlovsekspert Arne Fliflet er uenig.

– Når vi først har et monarki, så følger det visse ting med det. Vi må akseptere at kongen personlig også treffer enkelte avgjørelser. Det har gått bra så langt, sier Fliflet til Aftenposten. Han er tidligere høyesterettsadvokat som har skrevet «Grunnloven med kommentarer».

les også Durek Verrett: – En lege forstår ikke min verden

I Grunnloven heter det at det er kongen som bestemmer titler for dem som er arveberettiget til tronen. Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen mener imidlertid at «kongen» i praksis betyr «Kongen i statsråd».

– Det er ekstremt få ting kongen selv kan bestemme. Kongen kan ikke utøve offentlig makt uten at det går gjennom statsråd, sier han.

Publisert: 22.05.19 kl. 02:54 Oppdatert: 22.05.19 kl. 03:18