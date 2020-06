HØYE TALL: Undersøkelsen fra Actis tar for seg uønsket oppmerksomhet blant unge. Foto: Krys Amon, Unsplash

Undersøkelse: Svært mange opplever seksuell trakassering på fest

49 prosent av unge jenter svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet når de drikker med jevnaldrende.

Håvar Bremer

Nå nettopp

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion i mars, på vegne av Actis.

1000 personer i alderen 15 til 20 år deltok.

49 prosent av de spurte jentene oppgir at de én eller flere ganger har opplevd å få uønsket seksuell oppmerksomhet når de drikker sammen med jevnaldrende.

Hendelsene kan være alt fra tilrop, klåing og overgrep.

Tilsvarende tall for gutter er 18 prosent.

Ikke overrasket

June Holm (under), synes tallene er høye, men er ikke overrasket. Hun er kommunikasjonsansvarlig hos Dixi Ressurssenter, og de snakker med mange som har opplevd dette.

June Holm ved Dixi jobber med å hjelpe de utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Foto: Jan Petter Lynau

– Over 40 prosent av anmeldte voldtekter er fest-relaterte. Grensene for hva som er greit og ikke blir ofte visket ut når man drikker alkohol. Men det er viktig å huske på at man er like mye skyldig hvis man gjør noe når man er beruset.

Alvorlig

Uønsket seksuell oppmerksomhet kan få store konsekvenser for dem som blir utsatt for det, selv om det ikke er snakk om voldtekt, opplyser Holm. Hun håper de berørte ungdommene tør å snakke med noen de stoler på.

– Selv om det ikke er voldtekt kan mange oppleve det som en svært ubehagelig og traumatisk opplevelse. Men man må aldri føle skyld og skam. Man ser i undersøkelsen at det er mye mer vanlig enn man kan tro. Ta det heller opp en gang for mye enn en for lite. Man kan klandre seg selv i ettertid hvis man ikke gjør det og da kan det få større konsekvenser.

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen.

Andre funn:

**44 prosent av jentene har noen eller flere ganger følt seg utrygg eller vært redd.

**22 prosent opplever drikkepress i sin vennegjeng.

**23 prosent av guttene har følt seg truet, mens 12 prosent av jentene har opplevd det samme.

Økning

Actis er en interesseorganisasjon som blant annet jobber med ruspolitikk, forebygging og behandlingen av rus- og avhengighet.

De mener det er viktig å utsette eller hindre drikking blant unge for å unngå både fysiske og psykiske skader.

– Undersøkelsen bekrefter at det er en klar sammenheng mellom ungdommenes bruk av alkohol og seksuell trakassering. Den viser også at det er en økning i slike hendelser for begge kjønn, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2017, sier generalsekretær Pernille Huseby (under) i Actis.

Pernille Huseby leder Actis, som står bak undersøkelsen. Foto: Actis.no

– Grip inn

Huseby mener resultatene er alarmerende

– Etter metoo hadde vi håpet at tallet for uønsket seksuell oppmerksomhet skulle vært lavere. Det kan hende økningen skyldes en økt oppmerksomhet om temaet, men det er skuffende at tallene går feil vei. En kan lure på om metoo-effekten var forbigående.

– Min oppfordring til ungdommen er å passe på hverandre og gripe inn hvis noe skjer. Si fra hvis noen går over streken. Mye kan også forhindres vet at foreldre snakker med ungdommen sin om alkohol, hva som ikke er greit å gjøre og setter tydelige grenser. Ikke send med alkohol og vær i henteberedskap om ungdommen din er på fest.

– Manglende tiltak

Tore Holte Follestad i Sex og samfunn, senter for ung seksualitet, er heller ikke er overrasket over tallene.

– Metoo har vært viktig, men man har ikke klart å følge opp. Man har ikke satt i gang de nødvendige tiltakene.

– Hvem har sviktet?

– De fleste av oss. Det var satt søkelys på et viktig og underkommunisert problem, men vi som samfunn har sviktet i å ta tak i de strukturelle årsakene til at metoo er nødvendig. Det har vært enkeltsaker som har fått stor oppmerksomhet i mediene, fine initiativ fra enkeltpersoner og grupper, men vi som samfunn har ikke klart å følge opp.

Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder i Sex og samfunn. Foto: Scanpix

Kritiserer voksne

Follestad (bildet over) retter også en kritisk pekefinger til dagens voksne.

– Det er ikke rart at mange har disse opplevelsene. Den rollen voksne har når det gjelder råd, veiledning og inngripen svikter fullstendig. Mange barn og unge blir overlatt til seg selv, og oppsøker ofte internett og porno. Vi lar dem utforske ting og finne ut av ting nesten uten innblanding fra voksne.

Follestad påpeker at det er en del voksne og foreldre som gjør en god jobb, men at mange nok også tenker at dette er skolen sin oppgave.

– Skolen har nok med andre leveranser. Å snakke om disse tingene på en god og ryddig måte tror jeg ikke skolen alltid har kapasitet til.

Publisert: 28.06.20 kl. 05:57

