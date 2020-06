FØRSTELAGMANN: Marianne Vollan er Borgarting lagmannsretts øverste leder. Foto: Stian Lysberg Solum

Domstolen politianmelder etter VG-artikkel

Borgarting Lagmannsrett mistenker falske signaturer på regninger.

Onsdag leverte domstolen en politianmeldelse til Oslo politidistrikt.

– Borgarting lagmannsrett anmoder politiet om å vurdere om det har skjedd noe straffbart, står det i anmeldelsen som er sendt fra førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett.

Det skjer etter at VG har avdekket at en rekke regninger levert fra tolkeselskapet Aba Consulting sannsynligvis er signert av den bedrageridømte lederen ved Advokatfirmaet Rogstad, Afzzal Ghauri, ifølge en skriftanalyse.

Det er lillebroren til Afzzal Ghauri – Abrar Ghauri – som står som eier og daglig leder i tolkeselskapet Aba Consulting.

Tolkeselskapet opplyste til Borgarting lagmannsrett at det var Abrar Ghauri, lillebroren og tolkeselskapets formelle eier som hadde signert tolkeregningene.

Aba Consulting holder til i kontorene til Advokatfirmaet Rogstad, som VG har omtalt i en rekke artikler.

Bedrageridømte Afzzal Ghauri bygget opp advokatfirmaet, samtidig som han sonet dommen sin for lånebedragerier.

Domstolen: Kan tilsi falsk signatur

I anmeldelsen viser Borgarting lagmannsrett til VGs artikkel 9. juni.

– Det har oppstått mistanke om at flere skjemaer som er inngitt til domstolen i forbindelse med fremsettelse av krav om dekning av utgifter til tolk i en straffesak, er påført falsk signatur, skriver Marianne Vollan.

Borgarting lagmannsrett anmoder politiet om å vurdere om det har skjedd noe straffbart i den anledning, fremkommer det i anmeldelsen.

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad avfeier anmeldelsen.

– Tror aldri jeg før har sett en lagdommer be politiet om et juridisk råd, ved å be dem «vurdere om det har skjedd noe straffbart». Dette er ikke en anmeldelse, men en anmodning, og jeg konstaterer at selv etter å ha tenkt seg om har dommeren ikke fått øye på noe straffbart, så jeg er trygg på at politijuristen kommer til samme konklusjon som alle andre jurister, skriver i en e-post til VG.

VG har sendt e-post, ringt og sendt SMS til Afzzal og Abrar Ghauri. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser onsdag kveld.

– Direkte motstrid

VG har bedt domstolen presisere hvem eller hva som er anmeldt.

– Anmeldelsen gjelder mulig straffbart forhold, altså selve forholdet med underskriften. Det vil være opp til politiet om de ønsker å starte en strafforfølgning. Hvorvidt det vil bli en strafforfølgning av person og/eller foretak blir opp til politiet å finne ut av, er Vollans svar til VG.

I anmeldelsen oppsummerer Borgarting lagmannsrett det anmeldte forholdet slik:

– I VG er det vist til en skriftanalyse som konkluderer med at det trolig er Afzzal Ghauri, Abrar Ghauris bror, som har signert arbeidsoppgavene på vegne av Aba Consulting AS.

Videre:

– Afzzal Ghauri har ikke signaturrett for selskapet. Konklusjonen i skriftanalysen står dessuten i direkte motstrid til Abrar Ghauris opplysninger til lagmannsretten om at det er han som har signert på skjemaene.

Vil avgrense anmeldelsen

Borgarting lagmannsrett er i anmeldelsen nøye med å presisere hva de ikke anmelder.

– Anmeldelsen er begrenset til å gjelde spørsmålet om en mulig falsk signatur på ett eller flere skjemaer som er innsendt til domstolen, og knytter seg ikke til den materielle vurderingen av de kravene som er fremsatt om dekning av tolkeutgifter.

– Det er av den grunn viktig å understreke at anmeldelsen ikke omfatter spørsmål knyttet til omfanget av utbetalt salær eller utgiftsdekning, skriver de videre.

Over 100 millioner kroner

VG har omtalt at fire advokater fra Advokatfirmaet Rogstad seg i mellom har bestilt 1268 tolketimer fra Aba Consulting for å forberede seg til Lime-saken. Hovedtiltaltes forsvarer, Morten Kjensli, står for 955 av disse.

16 andre forsvarsadvokater fra andre firmaer i samme sak har bestilt til sammen drøyt 120 timer.

Lime-saken er en av norgeshistoriens største straffesaker og dreier seg om grov menneskehandel av innvandret arbeidskraft i matkjeden Lime.

Ankebehandlingen ble påbegynt i september i fjor i Borgarting lagmannsrett og er ventet å bli sluttført nøyaktig ett år senere – i september i år.

Det er til nå utbetalt over 100 millioner i salærer til advokatene i saken.

Oslo tingrett gjør undersøkelser

VG har også omtalt en salæroppgave sendt til Oslo tingrett, samt et brev som forsvarte det økonomiske kravet i salæroppgaven fra Aba Consulting.

Skriftgranskeren mener det er sannsynlig at Afzzal Ghauri har signert disse også.

Oslo tingrett varslet for to uker siden at de ville gjøre undersøkelser og at de i etterkant av undersøkelsene også ville vurdere politianmeldelse, hvis det var «grunnlag for det».

VG ba sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett i forrige uke svare på hva som er blitt iverksatt av undersøkelser og hva som foreløpig er kommet ut av dem.

– Jeg kan foreløpig si at vi er i gang med våre undersøkelser og at vi jobber med saken. Vi vil orientere dere så snart vi har noe konkret vi kan meddele og uttale oss om, skriver kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i en e-post, som skriver videre at Oslo tingrett håper de kan gi nærmere avklaringer i løpet av de nærmeste ukene.

Publisert: 24.06.20 kl. 19:09

