SIKTET: Politiet mener Tom Hagen (70) har en rolle i drapet på Anne-Elisabeth Hagen. 70-åringen avviser anklagene og nekter straffskyld. Foto: HELGE MIKALSEN

Tom Hagen signerer ikke politiavhør

Tom Hagen har vært i et titall avhør. Han har ikke signert noen av dem. Politiet har opplevd Hagen som utfordrende å samarbeide med.

Det får VG opplyst.

Den drapssiktede ektemannen til savnede Anne-Elisabeth Hagen var i sitt første avhør 31. oktober 2018, dagen kona forsvant.

Det skulle bli mange flere vitneavhør, før han i mai i år ble avhørt som drapssiktet.

Vitner og siktede signerer gjerne avhør etter å ha vært til såkalt gjennomlesing hos politiet. Under gjennomlesningen kan man komme med bemerkninger eller nyanseringer som blir tilføyd avhøret, før man signerer.

VG får opplyst at Tom Hagen ikke har signert et eneste av de mange avhørene han har vært i. Han har imidlertid kommet med flere bemerkninger og tilføyelser.

Har lest seg opp

VG får opplyst at Tom Hagen etter løslatelsen brukte mye tid på å lese avhørene på nytt. Her fikk han lese detaljerte forklaringer om sitt eget liv og ekteskapet med Anne-Elisabeth.

Selv om Tom Hagen er en av Norges rikeste personer, har han aldri søkt offentlighetens lys, og i avhør har han gitt uttrykk for at han gjerne skulle vært foruten å brette ut livet sitt i offentlige dokumenter.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog for 20 måneder siden. Siden har ingen fått et livstegn fra henne. Foto: Privat

Unødvendig informasjon

I flere avhør har Tom Hagen reagert på hvordan hans egne beskrivelser av private forhold og konflikter i ekteskapet har fremstått skriftlig i avhørene.

VG får opplyst at 70-åringen blant annet har påpekt at innholdet i et avhør fra februar 2019 var for privat, at han reagerte på måten det var skrevet på og at deler av det ikke burde vært skrevet ned. Hans syntes ikke at informasjonen burde stå i et avhør, forklarte han politiet.

Han kalte det unødvendig informasjon og at det ikke ville hjelpe med å bringe kona Anne-Elisabeth hjem.

Takket nei til avhør

Tom Hagen nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre. Etter at han ble løslatt fra varetekt i starten av mai, sa politiet at de har opplevd ham som utfordrende å samarbeide med. I etterkant av denne uttalelsen valgte både Tom Hagen og hans voksne barn å takke nei til nye politiavhør.

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Vi ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, uttalte politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i slutten av mai.

Da Tom Hagen etter pågripelsen var hos politiet for å gå gjennom et tidligere avhør, skal han ha vært i dårlig form. Politiet omtalte ham som «litt pjusk», en omtale hans forsvarer Svein Holden reagerte sterkt på.

Det var etter råd fra sin forsvarer Svein Holden at Tom Hagen ikke valgte å gå i flere avhør med politiet.

Holden vil ikke kommentere denne saken. Politiet vil heller ikke kommentere saken, av hensyn til bevisforspillelsesfare.

Publisert: 30.06.20 kl. 13:03

