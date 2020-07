DAGLIG UTGIFT: Kystfolk sier de har prøvd å protestere på fergeprisene lenge og skjønner at folk fra sentrale strøk reagerer. – For dem er det dyrt. For oss er det en daglig utgift, sier Merete Walla. Bildet viser fergen MF «Årdal» på ruten Sulavågen-Festøya i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Øyboere: Bra byfolk får kjenne på frustrasjonen

Fastboende synes det er helt på sin plass at byfolk som må feriere i eget land ser hva det koster å kjøre ferge i Norge.

Høye fergepriser og endeløse køer. Det blir ikke problemfritt når mange nordmenn legger ut på norgesferie i sommer.

Flere har reagert på summen de må ut med før man får fergerabatt.







Mandag gikk Frp-politiker Bård Hoksrud ut i VG og sa det de høye forskuddsbetalingene er uholdbare. Han ba samferdelsesministeren gi rabatt ut sommeren, så turister kan reise billigere.

Vant til høye priser

Det provoserer øyboer Merete Walla (64) fra Sør-Helgeland:

– Når jeg prøver å løfte problemet, blir jeg møtt med at jeg enten må flytte eller slutte å klage på fergeprisene.

Hun mener det er hyklersk at politikerne kommer på banen med en gang folk fra sentrale strøk må leve med høye fergepriser, som øyboere ellers gjør hele året.

VEGA: Merete Walla synes det er positivt at ferie-Norge får kjenne på frustrasjonen over høye fergepriser. Foto: Privat

Bård Hoksrud utspill kom etter VGs sak om at familien Ludvigen må betale 14.300 for å få rabatt på bobilferie i sommer.

– Som fastboende på øya Vega på Sør-Helgeland ser jeg positivt på at de som nå skal feriere i Norge får kjenne på den frustrasjonen som vi må leve med hele tiden.

For å få rabatt på ferger i Norge, må man nemlig forskuddsbetale, gjennom en Autopassordning.

Summen bestemmes ut ifra hva slags kjøretøy du har. Taksten for en personbil er 3600 og 14.300 kroner for biler over åtte meter.

Walla bor på øya Vega i Sør-Helgeland. Der har de to butikker: Spar og Coop Extra.

– Og en fantastisk sportsbutikk, legger hun til.

ØYGRUPPER: Vega i Nordland er på Unescos verdensarvliste. Her kommer du deg ikke mange steder uten ferge. Foto: Tore Wuttudal / DIGITALBILDE

Ber politikere kommer på banen

Trenger hun mer, må det planlegges godt: Med bil og ferge må hun beregne rundt seks timer frem og tilbake til Brønnøysund, som er nærmeste sentrum. Det er fordi hun ofte må vente to timer i kø for å få plass på fergen.

Ikke helt oppdatert på fergeopprøret? Få med deg vår raske innføring:

Walla bruker Autopassordningen, og mener innskuddet på 3600 er altfor høyt. Hun er ufør, og sier det ikke hadde gått rundt økonomisk hvis de ikke hadde vært to om regningene.

– I byene er det bompengeaksjoner mot en utgiftsøkning på 31 kroner, mens jeg må sette inn tusenvis av kroner for å betale 250 kroner for ferge tur/retur.

– Politikerne hedrer distriktene i festtaler, men ikke i politikken. Hvis de ønsker å opprettholde Distrikts-Norge bør de gjøre som Sverige der de har gratis ferger.

Havnet i knipe

RIGID ORDNING: For Petra Thomson er forskuddsbetalingen på 3.600 kroner en stor utgift. Hun ble nødt til å la regningen gå til inkasso så hun kunne dele opp betalingen. Foto: Privat

Petra Thomsen er butikkansatt og bor i Austevoll i Vestland, Norges mest folkerike kommune uten fastlandsforbindelse.

Noen måneder har hun ikke hatt penger til å betale forskuddet på 3.600 kroner.

– Jeg havnet i en knipe der jeg ble nødt til å la det gå til inkasso for å få delt opp betaling.

Delbetaling er nemlig ikke mulig med Autopassordningen.

Dyr kaffetur

Før coronakrisen kom, dagpendlet hun hver dag inn til Bergen, som mange andre på øya gjør. Nå drar hun mest til byen for å handle og å møte venner. En enkelttur til Bergen ligger på 160 med fergerabatt.

– En kaffetur med venninner der koster 400 kroner i ferge- og bompengeutgifter.

Hun skjønner at også turister reagerer på hvor dyrt det er å ta ferge i landet, men for henne er fergene et helt nødvendig fremkomstmiddel.

Thomsen mener en akseptabelt pris på forskuddsbetalingen er 1200, den summen som gjaldt under coronakrisen.

– Det er helt vanvittige priser. Hvem er det som sitter og bestemmer dette?

–Vi i nord blir ikke hørt

PÅ SIN PLASS: Bente Karlsen Moe fra Herøy sier det er helt på sin plass at nordmenn i sommer får se hvor dyrt det er å ta ferge.– For dem er det dyrt. For oss er det en daglig utgift. Foto: Privat

Bente Karlsen Moe bor på Herøy i Helgeland og pendler daglig over til Sandnesjøen sykehus der hun jobber som sykepleier.

Hun skjønner ikke hvorfor det skal være forskjell på de som bor i distrikts-Norge som må forskuddsbetale, mens de som bor i byen kan reise gjennom bomringen og betaler i etterkant.

Derfor synes hun det nå er helt på sin plass at nordmenn som i år må feriere i Norge og vil til fjellet og havet, virkelig får se hva det koster.

– For dem er det dyrt. For oss er det en daglig utgift.

DAGLIG PENDLERUTE: Karlsen Moe er avhengig av ferge for både jobb og fritidsaktiviteter for barna. Ofte er det lang kø. Her er fergen på plass på Søvik, fra Herøy. Foto: Privat

Hun tror at de som bor på kysten er så vant til å betale dyre dommer at de finner seg i det, noe de som bor sentralt ikke ville.

– Vi er så få her i nord at vi ikke blir hørt på samme måte som det blir i en større by som Oslo. Man føler i blant at man bukker og nikker og at man finner seg i mye.

Karlsen Moe er spent på hvordan det skal gå med fergekøene i sommer.

– Jeg kommer ikke alltid med på fergen, spesielt i feriesesongen og høytider. Det går på bekostning av oss som må komme på jobb.

Hun sier det kan bli konfliktfylt i fergekøene og mener det burde finnes en pendlerfil.

– Næringsfiendtlig

BEDRIFTSEIER: Jofred Skogvoll mener de høye fergeprisene er næringsfiendtlig. Her tar skogvoll fergen hjem tirsdag kveld. Foto: Privat

Jofred Skogvoll bor på øya Midsund i Møre og Romsdal og driver et elektroinstallasjons-firma. Han er helt avhengig av ferge for å nå kunder på andre øyer eller i Molde.

– Det er merkelig at politikere først kommer på banen når turistene reiser.

Han mener fergeprisene skader næringslivet.

– Møre og Romsdal er et eksportfylke. blir det for dyrt, flytter selskapene. Da taper vi arbeidsplasser og folk blir nødt til å flytte.

Møre og Romsdal er en av Norges største eksportregioner. Over 10 prosent av all norsk eksport (minus olje og gass), kommer fra Møre og Romsdal, ifølge NHO. Laks og annen fisk er blant eksportvarene.

