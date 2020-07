TETT PÅ: Du blir godt kjent med naboen hvis du tar fergen fra Bodø til Lofoten. – Jeg er ganske avslappet på det, men jeg ville ikke tatt med foreldrene mine hit når det sitter hundre mennesker tett i tett, sier Andreas Norsem. Foto: Andreas Norsem

Fergekaos: – Håper det ikke er en superspreder her

Turist Andreas Norsem ble slått i bakken av synet som møtte ham på fergen fra Bodø til Moskenes i Lofoten.

VG har denne uken skrevet om 15 timers lange fergekøer og svimlende høye fergepriser. Men problemene stopper ikke når du kommer deg om bord:

– Her er det tett av folk og det virker ikke som det finnes noen coronaregler eller informasjon. Jeg håper det ikke er en superspreder her, sier han på telefon til VG mens han sitter i fergesalongen.







Oslomannen og familien skulle egentlig til Tirol i Østerrike i sommer, men det satte coronaviruset en stopper for. Alpebyen var et av de første stedene FHI frarådet å reise til tidlig i mars.

Lite tegn på pandemi

NORGESFERIE: Andreas Norsem reiser til Lofoten for første gang. Han ble forundret over hvor tett folk satt sammen under fergeturen. Foto: Privat

Familien gjør derfor som mange andre i sommer, og legger ut på norgesferie. De besøker Lofoten for første gang.

Han sier at det er lite som tyder på at vi er midt inne i en pandemi:

– Alle løp frem for å finne en plass. Folk sitter og koser seg. Ikke noe håndsprit eller setemarkering og det er trengsel opp og ned til bildekk og kø ved toalettene. Stakkars de som jobber i kafeen.

– Det er jo et paradoks at det står flasker med håndsprit i butikkene og bensinstasjoner, men ikke på en ferge vi skal være på i flere timer.

Ikke en tur for de eldre

TRANGT: Folk sitter tett på hverandre i midten av fergesalongen. Foto: Andreas Norsem

Norsem vil ikke anbefale fergeoverfarten til alle:

– Jeg er ganske avslappet på det, men jeg ville ikke tatt med foreldrene mine hit når det sitter hundre mennesker tett i tett, sier han.

Fredag kom regjeringen med nye reiseråd. Fra 15. juli kan nordmenn igjen reise uten karantene til land med tilfredsstillende smittenivå. Turister fra en rekke europeiske land – mange hardere rammet enn Norge – kan nå komme. Lofoten er blant de mest populære reisemålene blant utenlandske turister.

– Det blir spennende å se hvordan det blir når Norge nå åpner opp for tyske og franske turister, sier Norsem.

Tidligere i sommer meldte VG om flere utlendinger som snikstartet norgesferien ved å kjøre inn til Lofoten da grensen var ubemannet.

Populær rute

LANG TUR: Dette er en av fergene som går fra Bodø til Moskenes. Overfarten tar mellom tre og fire timer. Foto: Torghatten Nord

Bodø-Moskenes er en populær ferge for turister og andre som skal til Lofoten. Mange flyr inn til Bodø og tar deretter båten over til øya. Overfarten tar mellom tre og fire timer, avhengig av vær og båttypen.

Fergen har cirka 225.000 reisende årlig, og 70 prosent av trafikken reiser i sommermånedene.

Norsem synes det er rart at en haug østlendinger kommer med fly opp til Bodø der de må sitte med masker, for så å sitte tettpakket sammen på en ferge uten coronatiltak.

– Et annet paradoks er at det står flasker med håndsprit i butikkene og bensinstasjoner, vi må holde avstand på utendørskonserter, men ikke på en ferge vi skal være på i flere timer, sier han.

POPULÆRT: Lofoten er et populært sted å dra på ferie for både norske og utenlandske turister. Her fra Reine. Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Lemping på coronaregler

Da Norge stengte ned 12. mars, fikk fergeselskapene lov av Sjøfartsdirektoratet til å la folk sitte i bilen under turen. Matservering ble stengt.

Det ble opphevet 15. mai. De fleste må nå ut av bilen igjen og opp i salongen. Praksisen er litt ulik, og det kommer også an på hvor lang fergeturen er og om det er åpent eller lukket bildekk.

Direktoratet råder rederiene til å lage rutiner for å hindre trengsel og for at passasjerene holder avstand:

«Det anbefales at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete (gjelder ikke for husstandsmedlemmer)», skriver de på sine nettsider.

Fergeselskapet: Vi jobber med saken

Petter Sundbakk er driftssjef i Torghatten Nord, som er ansvarlige for fergen Norsem tok.

Han innrømmer at det ser veldig fullt ut på bildene, men at de har flere coronatiltak på båtene:

– Vi legger til rette for at man skal holde avstand. Det gjør vi gjennom passasjerbegrensning og at vi opplyser om smittevernråd. Vi har gjennomført vurderinger av areal i salongområdene, og har rundt 50 prosent passasjerkapasitet, fra 400 til 200–230 passasjerer, avhengig av fartøy.

Sundbakk sier også at de opplever etterspørselen på Lofoten-fergene som høyere enn i fjor, til tross for at det er langt færre utenlandske turister.

Båten Norsem og familien tok, heter Tranøy og er ekstrafergen som er satt inn på grunn av økt etterspørsel.

– Når det gjelder Tranøy, har vi ikke klart å få informasjonen på skjermene på plass, det arbeidet er satt i gang nå. Men vi har plakater i salongen, det er hånd-dispensere som står i salong og toalett.

Passasjerer har også et ansvar

Han sier de ikke har setemerking som buss, tog og trikk hadde frem til torsdag, fordi det ofte er familier og grupper som reiser sammen til Lofoten.

Han understreker at de også passasjene selv er ansvarlige for å overholde smittevernreglene:

– Det er også hver og enkelts ansvar å holde en meters avstand. Vi har ikke mulighet til å følge opp hver enkelt. Vi er avhengige av at hver enkelt prøver å gjøre så godt de kan med å holde avstand og ha god håndhygiene.

