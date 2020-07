ANKER: Gjermund Cappelen har bestemt seg for å anke dommen på 13 års fengsel. Her sammen med forsvarer Kaja de Vibe Malling. Foto: Tore Kristiansen

Forsvareren til VG: – Cappelen anker dommen

Hasjbaronen Gjermund Cappelen vil ha enda lavere fengselsstraff og anker dommen på 13 års fengsel.

Det opplyser forsvareren hans, advokat Benedict de Vibe, til VG.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier de Vibe.

Forsvareren sier han tidligere har gitt uttrykk for at 11–12 års fengsel er en mer passende straff for Cappelen enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år.

– Jeg mener fortsatt det er mer riktig. Vi anker i håp om at Høyesterett setter ned straffen, sier de Vibe, som ikke vil kommentere ankegrunnlaget ytterligere.

ANKER: Eirik Jensen anket på stedet da dommen på 21 års fengsel ble lest opp i Borgarting lagmannsrett 19. juni. Foto: Tore Kristiansen

Cappelen har erkjent innførsel av tonnevis med hasj til Norge siden starten på 1990-tallet og har forklart at den tidligere politilederen Eirik Jensen gjorde det mulig for ham å unngå å bli tatt av politiet.

Normalt vil en straff for så grove narkotikaforbrytelser medføre en straff på 21 års fengsel.

I september 2017 ble Cappelen dømt til 15 års fengsel for grove narkotikaforbrytelser i Oslo tingrett. Dommen var en fellesstraff med den såkalte oppbevaringssaken mot Cappelen i Asker og Bærum tingrett.

Han fikk dermed seks års strafferabatt for samarbeidet og erkjennelsen i denne instansen.

I dommen som Borgarting lagmannsrett avsa mot Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen for to uker siden, fikk Cappelen ytterligere to års strafferabatt. Det betyr at han totalt har fått åtte års strafferabatt.

Han er likevel ikke fornøyd med dommen.

Cappelen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 19. desember 2013. Blir dommen på 13 års fengsel stående, betyr det at han vil kunne løslates innen et par år, dersom han innvilges to tredjedels soning.

Eirik Jensen anket på stedet da dommen på 21 års fengsel ble opplest i Borgarting lagmannsrett 19. juni.

Publisert: 04.07.20 kl. 19:45

