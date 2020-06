NOT (t.v.): – Denne er så varm at den nesten er helsefarlig, sier Julie Brodtkorb. HOT (i midten): – Denne shortsen her er midt i blinken, sier hun. NOT (t.h.): – Denne brukte jeg på anlegg i fjor; jeg klippet bort buksebeina. Men den er i korteste laget, innrømmer Brodtkorb. Foto: Helge Mikalsen

Brodtkorbs bukse-politi: - Det må være lov å gå i shorts

I vår har vi blitt kjent med Julie Brodtkorb som kontrollør i Norges Bank. Men i sommervarmen stiller hun opp som mannekeng, for å kjempe for shortsen. Og i en shorts hun har fått kjeft for.

– I det daglige er jeg administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, som har 2000 medlemsbedrifter og 40.000 ansatte, rundt omkring på veier og bygg i Norge. Nå om dagen er det så varmt at de sliter. Det er spesielt Statens vegvesen, som krever at de ansatte skal gå med lange bukser, sier Julie Brodtkorb.

– Det synes vi er for drøyt. Det er rett og slett ubehagelig. De argumenterer med helse- miljø og sikkerhet (HMS). Vi mener det blir feil. Det kan være at du risikerer et skrubbsår på leggen uten langbukser, men det er større helserisiko å jobbe i denne tunge langbuksen her, sier hun.

– Vi ber derfor Statens vegvesen endre sin praksis.

– De sier konsekvent nei?

– Det er hovedregelen, men det hender de gir dispensasjoner. Vi vil at hovedregelen skal være at shorts er innenfor når det er så varmt, sier hun og viser til at andre offentlige organ er mer positive.

– Sykehusbygg HF meldte på forsommeren at «Risiko for heteslag grunnet høye temperaturer så innfris deres henvendelse på å avvike våre krav til bruk av langbukse fra i dag 16. juni 2020 og fram til 15. august».

Brodtkorb kjørte dumper

Brodtkorb forsvinner inn i brakkebyen igjen. Hun skifter og tar på seg en meget kort shorts.

Og ler.

– Jeg er opptatt av at man skal lære seg alle ledd i organisasjonen. Derfor var jeg i fjor lærling en uke på E6 ved Mosjøen. Jeg kjørte dumper og renset fjell.

– Da var det så varmt at jeg klippet av langbuksene, helt her oppe, sier hun og viser frem en meget kort shorts, hvor det ikke går an å skjule at det har foregått amatørmessig selvklipping.

FIKK KJEFT FOR DENNE: Julie Brodtkorb dro frem saksen og klippet bort store deler av den lange buksen. Det gikk dårlig. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg var alene der ute og renset fjell og tenkte det var greit. Men da sjefen fikk se meg, så fikk lærlingen vite at det ikke gikk. Jeg må jo innrømme at den ble i korteste laget, ler Brodtkorb.

Hun går inn igjen og kommer raskt ut igjen.

– Men denne her mener vi at er helt innenfor og helt topp, sier hun, i en knelang shorts.

– Den har refleks som ivaretar ISO-reglene, sier hun.

Også en mye lettere topp inngår i dette varmetilpassede arbeidsantrekket for arbeidere norske bilister kjører forbi på veiene i sommer.

«JÆVLA BLONDINE»: Julie Brodtkorb ler så hun må holde seg på magen når hun forteller hva hun ble utsatt for som læring på E6 nordpå i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Brodtkorb har i vår vært i fokus fordi hun er leder i Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, som har vært kritiske til ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som oljefondsjef.

– Problemet er Statens vegvesen

Da VG møter henne besøker hun en utbygging som entreprenørselskapet Arne Olav Lund (AOL) har ansvar for i Bærum.

– Det er en kommunal utbygging som også berører en fylkesvei, men hvor kommunen står som byggherre: Kommunen har åpning for å bruke shorts, sier distriktssjef Thomas Lie i AOL.

– Hva er din erfaring?

– At de fleste tar hensyn og tillater shorts når det er så varmt som nå. Problemet er Statens vegvesen. De gir dispensasjoner, men dessverre har vi opplevd mange ganger at de ikke gjør det og krever at arbeiderne skal gå i lange bukser. I Vestfold fikk vi nylig nei til en søknad om dispensasjon og også ved to prosjekter her Bærum, blant annet i Griniveien, sier han.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen står på at bukse er hovedregelen, men er litt på gli:

– Vegvesenet kan tillate vernevest og shorts i sommersesongen. Men det må gjøres en vurdering i hvert tilfelle. Er det arbeid ute i et anlegg hvor det for eksempel er fare for steinsprut må folk ha på både lange bukser og full jakke. Både byggherrer og entreprenører er svært opptatt av å beskytte sine ansatte mot skader, sier Davik.

VELDIG ENIGE: Gravemaskinfører Vidar Steinsland forteller at han gjerne vil slippe varme langbukser. - Det må være lov å gå i shorts, sier hun. Foto: Helge Mikalsen

Vidar Steinsland er gravemaskinfører.

– Jeg har jobbet på en del prosjekter under Statens vegvesen opp gjennom årene, hvor vi må jobbe i langbukse. For meg fremstår det som totalt unødvendig. Hvis de vil ta hensyn til arbeiderne, så lar de oss gå i shorts når det er så varmt som nå.

EN ANNEN JOBB: Julie Brodtkorb er leder i Norges Banks representantskap og naturlig vert sammen med Norges Bank-sjef Øystein Olsen, når det avholdes årsmiddag en gang i året. Foto: Hallgeir Vågenes

Lie sier de har laget tilpassede shortser fordi det er så mange andre prosjekter som tillater bruk av shorts.

«Hvem faen har plassert den jævla blondina i den dumperen?»

Brodtkorb skal ut på veien også i sommer.

– Ja, nå skal jeg være lærling på en utbygging for Risa i Stavanger en ukes tid. Det er en trivelig sommerjobb hvor jeg lærer mye.

– Skal du bo på brakke?

– Ja, det kan nok hende det er en del unge gutter der som kanskje ikke liker at en voksen dame skal dele brakkeliv med dem, men det får gå.

Hun leder en mannsdominert bransje hvor det legges lite i mellom.

– Jeg kjørte en stor dumper i fjor sommer og en gang klarte jeg ikke helt å plassere den der den skulle. Da kom det en klar melding: «Hvem faen har plassert den jævla blondina i den dumperen?» Det er røff taleform, men bare gøy, flirer hun.

