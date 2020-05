PLASS: Her holder muslimer fredagsbønn i den evangelisk lutherske kirken St. Martha i Berlin. Det var ikke plass til alle i moskeen for at man kunne kunne opprettholde smittevernet. Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Muslimer tar tysk kirke i bruk for å kunne holde avstand

En kirke i Berlin åpnet dørene slik at muslimer kunne be fredagsbønnen der. Det var for liten plass i moskeen til at man kunne opprettholde retningslinjene for sosial distansering.

I Dar Assalam-moskeen var det nemlig bare lov til å være 50 personer av gangen på grunn av de tyske restriksjonene for å begrense corona-smitte, skriver nyhetsbyrået Reuters som har dekket begivenheten.

Under fastemåneden Ramadan har derfor den nærliggende kirken St. Martha steppet inn med tilbud om å låne gudsrommet, og her ble det fredag holdt bønner på både tysk og arabisk.

– Det er et flott signal og gir glede i Ramadan og glede midt i denne krisen, sier Mohamed Taha Sabry, moskeens imam, til nyhetsbyrået. Han ledet forsamlingen i bønnen under blyglassvinduet hvor jomfru Maria er avbildet.

– Denne pandemien har gitt oss fellesskap. Kriser bringer folk sammen, legger han til.

Tyske bønnerom, som har vært lukket i flere uker i forbindelse med nedstengningen for å begrense corona-smitte, gjenåpnet 4. mai men folk må opprettholde en avstand på minst 1,5 meter. Dermed blir det ikke plass til så mange av gangen.

BLYGLASSVINDUER: Bibelske figurer stirrer ned på de muslimske kvinnene fra blyglassvinduene i kirken. Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

– Guds hus

Kirken som åpnet dørene er ganske så forskjellig fra moskeen muslimene pleier å gå til, skriver Reuters.

– Det var en merkelig følelse på grunn av musikkinstrumentene, bildene, sier Samer Hamdoun som var kommet for å be.

– Men når du ser etter, når du glemmer de små detaljene, så er dette tross alt Guds hus ...

Det islamske råd i Tyskland, en paraplyorganisasjon for 400 moskeer i landet, sa i April at mange moskeer kan gå konkurs fordi nedstengningen strakte seg inn i Ramadan – en tid hvor mange donerer penger til moskeen.

I BØNN: De fleste muslimene brukte munnbind under fredagsbønnen i den tyske kirken. Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Monika Matthias, som er prest i St. Martha kirken, er rørt av den muslimske fredagsbønnen.

– Jeg tok del i bønnen. Jeg holdt en tale på tysk. Og under bønnen kunne jeg bare si ja, ja, ja fordi vi har de samme bekymringene. Og vi ønsker å lære av dere. Og det er vakkert å føle slik om hverandre, sier hun til Reuters.

Publisert: 23.05.20 kl. 10:43

