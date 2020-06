De permitterte: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

I løpet av timer og dager ble livet snudd opp ned. Nå sitter mange permitterte igjen med sin del av regningen for coronakrisen.

I Lillestrøm siger alt tilbake til normalen etter coronakrisen.

Men for Thomas Løkken er ingenting vanlig. Han snur på hver eneste krone.

– Det tøffeste jeg har vært gjennom, sier han.

Thomas utdanner seg innen hotellfag. På få dager i mars forsvant både deltidsjobb, praksisplass og en månedsinntekt på 10-12.000 kroner på hotellet Quality Entry.

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen får ikke dagpenger. I tillegg har han store månedlige utgifter, etter en tapt sak i arbeidsretten.

– Jeg må planlegge for hver eneste krone jeg har. Hvis jeg ikke gjør det, sitter jeg uten penger neste måned. Det er null rom for sløsing. Jeg er heldig som har en far som bidrar. Uten ham ville vi ikke leid her.

Pappa Tor Arne jobber på en kontorstol ved stuebordet.

En meter lenger inn i leiligheten studerer sønnen. På de 95 kvadratmetrene bor også Thomas` forlovede og en katt.

FAR & SØNN: Thomas Løkken deler hjemmekontor med faren Tor Arne. Foto: Terje Bringedal

– Jeg er uten inntekt og baserer meg på den siste utbetalingen fra Lånekassen i april. Så kan jeg låne nye 26.000 kroner. 8000 av dem blir gjort om til stipend ved endt utdannelse. Lånerammen min blir minsket når jeg skal skaffe meg bolig, sier han.

Thomas er forbannet på at hans parti – Fremskrittspartiet – sikret flertall for regjeringens studentpakke.

Annenhver helg bor også datteren Mathilde her. På kjøkkengulvet står en liten sykkel.

– Finn.no er en velsignelse nå, sier pappa.

Han hadde det trangt også før krisen. Kjæresten er skuddårsbarn. 29. februar gjorde Thomas det han hadde planlagt i halvt år. Han fridde.

– Hun begynte å gråte. Det var så fint å oppleve og da var jeg jo fortsatt i jobb. Så ble alt snudd på hodet.

Thomas tar på forlovelsesringen han har i et sølvkjede.

– Stå opp om morgenen og se forlovelsesringen, se faren min, se datteren min på mobilen, og vite at det jeg gjør betyr mye for noen.

– Det som driver meg, er at jeg skal stå gjennom en utdannelse. Jeg hadde kommet i en negativ spiral nå, om jeg ikke hadde hatt noe å leve for.

LYKKELIG OG KJEDELIG: Forlovelsesringen rundt halsen minner Thomas Løkken om noe veldig bra. Brillene minner han om det motsatte. Foto: Terje Bringedal

Han retter på brillene. De røk i vinter og er spjelket opp med gaffatape.

– Jeg skulle gjerne fikset det med en gang, men pengene har ikke vært der. Nå er jeg nødt. Jeg kan ikke lenger se ut som om jeg har vært i bokseringen med Mike Tyson.

Faren hjelper ham med å betale 1000 kroner for optikertimen. Med månedlige utgifter på 15.000 til 17.000 kroner har ikke Thomas råd til noe ekstra.

Samboeren har sin andre vikarjobb etter utdannelsen som ergoterapeut. Sammen klarer de seg.

Thomas utdannet seg til servitør på videregående og har jobbet mange år i baren.

– Jeg har opplevd mye angst og negativitet. Stamgjester som gråter på barkrakken. Det vi går gjennom nå, er enda tøffere. Samfunnet blør, sier han.

Thomas er likevel fortsatt sikker på at hotellnæringen og han selv en dag kommer tilbake for fullt.

I Nittedal skriver Ida Hexeberg (24) en ny side i sin personlige corona-logg om hver neste dag som permittert. alle gjøremål noteres i stikkords form.

Nederst på siden står skjermtiden hun bruker på sosiale medier i timer og minutter.

– Hvis jeg ikke gjør en dritt, blir det veldig få punkter. Da må jeg gjøre noe. Jeg har skrevet hver dag siden jeg ble permittert. I dag har jeg dusjet og vasket gulvet, ler Ida.

Håret hennes er også preget av coronatiden. I april farget hun det i en Facetime-samtale med en venninne.

– Det var mye mer lilla før. Fargen går av i vask, sier hun.

Nesten fem mil unna ligger hovedflyplassen. Ida jobbet på Gardermoen frem til 23. mars.

Da ble laglederen i Menzies Aviation permittert på ubestemt tid. Det kom ikke flere fly, ingen bagasje å stue, ikke noe mer å gjøre.

– Jeg var mentalt forberedt på å bli permittert. Vi skjønte at flyene ikke lenger kom til å gå, sier hun.

Ida er en typisk permittert ifølge «Hvem tar støyten» – en fersk undersøkelse fra Frisch-senteret basert på tall fra Nav og SSB: Ung kvinne med utdannelse fra videregående skole med jobb tilknyttet reiselivet.

FERIESTOPP: Den planlagte ferien i april ble byttet ut med hjemlige gjøremål. Foto: Bringedal,Terje

– Jeg vet ikke om jeg kommer tilbake i jobb. Fly-verdenen blir neppe den samme etter dette, tror hun.

– Planen min har vært å jobbe fem år og ta fagbrev i logistikkfaget. Det har vært min eneste plan, sier Ida.

Nå har hun så smått begynt å tenke på andre mulige jobber.

I slutten av mai fikk hun de første dagpengene fra Nav. Som mange andre permitterte venter hun fortsatt på lønnskompensasjonen.

Heldigvis fikk hun en god slump tilbake på skatten. Og feriepenger utbetalt fra arbeidsgiver.

– Det har gått greit økonomisk, sier hun.

Men servicen på bilen er avbestilt. Og ferien i Japan og Korea rundt påske gikk ad undas. Ida hadde betalt over 20.000 kroner for flybilletter. Det er usikkert når hun får tilbake pengene.

– Jeg er likevel veldig heldig. Tenk på familier der begge foreldrene er permittert, ikke får dagpenger og kanskje baksmell på skatten. Det må være helt forferdelig.

VG møter Ida Hexeberg i hennes lille leilighet rett bak Bunnpris-butikken i Nittedal. På TV-skjermen er «Used To Love» satt på pause.

TO DAGER I MAI: Slik er Ida Hexebergs corona-logg. Foto: Terje Bringedal

– De to første ukene føltes litt som ferie, men etter hvert kjennes det meningsløst å gå hjemme uten planer, sier hun.

Ida har sett mange serier fra sofakroken, spilt mye playstation, men også syklet og gått turer med venner og familie.

– En blir deppa av å sitte inne uten å få frisk luft. Det er ikke bra.

Hun innrømmer at hun har hatt noen dårlige dager når været har sviktet, men møter VG i treningstøyet.

Ida Hexeberg ønsker seg tilbake. Men aner ikke når.

Corona-loggen fortsetter på ubestemt tid.

I Tromsø har Magne Johan Jakobsen (61) begynt å være ute blant folk etter en tøff tid.

– Nå går jeg på butikken og tør å snakke med venner igjen. Jeg er en veldig sosial person, sier han.

13. mars klarte han ikke gå på jobb som kaptein på MS Capella – som bringer turister på hval- og fjordsafari. I ettertid tror han at det var covid 19.

– Legen min mener det var corona. Jeg hadde typiske pusteproblemer og alle symptomer som gjelder. Jeg mistet både lukte- og smakssansen. Jeg var veldig syk, forklarer Magne.

Norge ble stengt ned, han ble sykmeldt og etter hvert permittert fra jobben i Polar Adventures. Det er han fortsatt. Frem til i slutten av april var han totalt isolert fra omverdenen. Maten ble levert på utsiden av døren.

– Huff og huff, sier eneboeren om ensomheten.

– Jeg lå syk helt alene og holdt meg unna alle. Jeg ville jo ikke påføre noen andre sykdommen. Da jeg etter fem uker møtte familien min så rant tårene som på en liten unge, forteller Magne Johan Jakobsen.

Jakobsen hadde til og med 12. mars svært mange utenlandske turister i båten.

SYK TID: Magne Johan Jakobsen var syk etter pandemi-utbruddet i mars. Han mener det handlet om corona. Foto: Privat

– Tromsø kunne så absolutt vært episenteret her til lands. Vi er Norges største turistby om vinteren og hadde 30.000 kinesere på besøk i januar. I februar kjørte jeg fulle båter med italienere og franskmenn og ga dem en klem hver dag. Hele verden var som meg «totalt lobotomert» i den perioden. Jeg skjønte ikke alvoret, erkjenner han i ettertid.

Jakobsen sier han har brukt mye tid på få utbetalt sykepenger fra Nav for fem dager i mars. Dagpengene dekker knapt utgiftene.

KAN GÅ UT: Magne Johan Jakobsen har prøvd en pils på byen etter sykdommen. Men synes ikke folk tok nok hensyn. Foto: Terje Mortensen

Jakobsen forteller at han til sammen har fått utbetalt 42.000 kroner i dagpenger, men at de faste utgiftene hans har vært på 51.000.

– Hver krone teller. Det gjør det for alle i en slik situasjon, sier han.

Våren har vært treg i Tromsø. Men Jakobsen har så vidt prøvd seg på en utepils igjen. Den varte ikke lenge.

– Jeg fikk låne penger til å gå på en bar for en stund siden. Men da jeg så hvordan folk oppførte seg: Jeg drakk ikke opp ølen min en gang før jeg gikk hjem.

Etter fem uker isolasjon ønsker du ikke folk helt oppe i fjeset, sier han.

På et nedlagt gårdsbruk mellom stupbratte fjell i Aurland er Gunn Tuxen Wester (42) inne i sin tredje måned som permittert. Hun sier hun har kommet styrket ut av tiden som arbeidsledig.

– Jeg har brukt tiden til å skaffe meg ny kunnskap og ny kompetanse, sier hun til VG.

Gunn Tuxen Wester hadde vært ansatt som restaurantsjef på Ægir Pub- og restaurant i turistbygda Flåm i bare en og en halv måned da Norge stengte ned i midten av mars.

les også Les mer på VG+: Bygda som mistet alt

Bookinglistene var fulle, og sesongen lå an til å bli rekordgod, før krisen rammet bygda med hard hånd.

– Vi gikk fra full drift til full stopp. Fra full restaurant til tom restaurant. Det var spesielt å oppleve, sier hun.

GLAD I DYR: På det nedlagte småbruket i Aurland bor Gunn Tuxen Wester (42) med to hester, tre geiter og fem geitekillinger. Her med geiten «Paprika».

Wester har en allsidig og uvanlig erfaringsbakgrunn. Hun har jobbet fire år på jordbruksskolen i Aurland, og studert mote og strikkevaredesign i Milano i fem år.

Hun er syerske, har jobbet flere år i restaurantnæringen og har i tillegg erfaring fra barnevernsarbeid.

I fjor høst leide hun et nedlagt gårdsbruk i Aurland. Der bor hun med to hester, tre geiter og fem geitekillinger.

– Jeg er oppvokst på gård, som jeg har odel på, så jeg har mye kunnskap som også kan tilpasses en situasjon der jeg bare leier.

Noen uker etter at Gunn ble permittert 19. mars, meldte hun seg som beredskapsvakt i landbruket. Etter kort tid ble hun booket som lammevakt og ekstrahjelp hos en bonde i Vik, samme sted der hun er vokst opp.

Med seg til Vik tok hun både hestene og geitene.

–Jeg kan mye om sau fra før, men her var det 123 søyer som skulle lamme. Så det ble anledning til å fordype meg i fødselshjelp for sau.

HJEMME: Gunn Tuxen Wester (42) er hjemme i Aurland etter et lengre opphold i Vik kommune, der hun er vokst opp. Foto: Hallgeir Vågenes

Gunn var lammevakt i to uker, og ble værende hos venner i Vik i til sammen halvannen måned.

– Etter at jeg hadde vært i selvpålagt karantene hjemme, isolerte jeg meg med mine beste venner. De huset både meg, tre geiter, fem killinger og to hester, uten å kny.

– Vi har delt alt denne tiden, fra brødsmuler til sure miner og gode vitser. Å ha gode folk og løse problem i en flokk er noe helt annet enn å stå aleine.

Gunn fikk etter hvert både forskudd på dagpenger og ordinære dagpenger fra Nav. Men før pengene kom, måtte hun ta flere grep for å få endene til å møtes.

– Jeg bedret likviditeten min ved å selge en del hesteutstyr, som jeg ikke hadde bruk for. Og jeg tok noen syoppdrag.

– Fire kjoler har jeg sydd mens jeg har vært permittert.

HUS I SKOGEN: Etter to og en halv måned som permittert ser Gunn Tuxen Wester (42) frem til å begynne i jobb igjen i midten av juni. Foto: Hallgeir Vågenes

Det har vært skremmende å se hvordan coronapandemien har snudd verden på hodet, synes hun.

– I Norge har vi vært heldige i forhold til mange andre land. Jeg synes det er veldig viktig at vi nå bruker denne opplevelsen til å ta klokere valg og ruste oss for nye utfordringer, sier hun.

I midten av juni skal 42-åringen etter planen tilbake i jobben som restaurantsjef i Flåm.

– Vi vet ikke helt hvordan driften blir, men jeg ser veldig frem til å komme i jobb igjen. Jeg føler meg heldig som har en så god arbeidsplass.

Så får vi bare gjøre det beste ut av det. Vi vil komme oss opp igjen.

Etter 13 år i samme vekterfirma ble Kristoffer Hauge Bergersen (35) permittert fra jobben 1. april i år. Han frykter for fremtiden dersom coronakrisen blir langvarig.

– Usikkerheten er det verste. Jeg har ligget våken om nettene og fundert på hvor lenge denne krisen vil vare, og hva som vil skje. Jobbsikkerheten til venner og bekjente har også bekymret meg, sier han.

Etter avtjent førstegangstjeneste i 2005 jobbet 35-åringen fra Fyllingsdalen som ryddegutt på en rekke utesteder i Bergen. Da vekterskolen var fullført, fikk han jobb i vekterfirmaet der han nå jobber på fjortende året.

– Jeg trives utrolig godt, med gode kollegaer og kort vei til sjefen. Jeg innser at jeg har en litt smal bakgrunn, om jeg skulle velge å gjøre noe annet. Det vil bli utfordrende, sier Bergersen, som er tillitsvalgt på arbeidsplassen.

VAR FORBEREDET: Kristoffer Hauge Bergersen (35) har vært permittert fra vekterjobben siden 1. april. Foto: Frank Haugsbø

Kristoffer var forberedt på å bli permittert, siden han er deltidsansatt og den med nest lavest ansiennitet i firmaet.

– Mange butikker ble stengt da regjeringen innførte de strenge smitteverntiltakene i mars, og dermed ble det mindre å gjøre for vekterbransjen. Nå håper jeg at det tar seg opp igjen, og at vi kommer tilbake til noe som nærmer seg normalen, sier han.

Kristoffer sier det var greit å sitte hjemme i starten av permitteringstiden, men at det ble mer utfordrende etter hvert.

– Døgnrytmen sklir ut, og mange av de daglige og faste rutinene faller bort. Det blir mindre struktur i tilværelsen, sier han.

Kristoffer eier egen leilighet, og har godt over en million kroner i gjeld. Med en årsinntekt på rundt 400.000 kroner kan det bli krevende å leve på dagpenger.

– Foreløpig har jeg klart meg bra, selv om jeg er enslig og jobber i et lavtlønnsyrke. Og 8. juni skal jeg etter planen tilbake i 50 prosent stilling, sier han.

Silje-Elisabeth Andreassen (20) hjalp de siste passasjerene fra Italia gjennom Gardermoen.

Isadora Smaadal (22) assisterte eldre og pensjonister fra Solgården i Spania på vei hjem.

I dag er det stille i luften over Jessheim mens de permitterte kollegene baker brød sammen. Usikkerheten er stor.

De hadde hverken plasthansker eller annet smittevernutstyr da de tok imot passasjerer fra to av episenterne for pandemien i Europa, forteller de:

– Vi måtte bære opp i rullestolene. Jeg som er lav, hadde dem rett i «skuddsonen» da jeg løftet i beina. Det var ubehagelig, men jeg hadde ikke noe valg, beskriver Silje.

Hun ble engstelig etter jobben.

– Jeg var ganske nervøs og visste ikke om jeg kunne møte familien min, sier hun.

Ronny Pettersen, konserndirektør for kommunikasjon i ISS, svarer VG:

– Vi er opptatt av å følge FHI sine anbefalinger. Våre medarbeidere har plasthansker som en del av sin normalutrustning. Medarbeidere har også tilgang til håndsprit.

VG har avslørt at ni av turistene fra Solgården i Alicante er døde av coronaviruset. 53 skal ha vært smittet.

– Vi fikk ingen informasjon om at det var smitte hos passasjerene som kom fra Solgården. Hadde jeg visst det, ville jeg låst meg inne etterpå, forteller Isadora etter mottaket på Gardermoen 17. mars.

Heller ikke Solgården visste på det tidspunktet at helsesenteret hadde smitte.

To dager senere ble hun permittert fra jobben i serviceselskapet ISS.

6. april ble Silje det samme. Hun var da allerede permittert fra en deltidsstilling i SAS.

HOBBYBAKER: Isadora Smaadal har ikke kjøpt et eneste brød i butikken siden hun ble permittert 19. mars. Foto: Terje Bringedal

Begge er flere ganger senere blitt kalt tilbake til Gardermoen av arbeidsgiveren for å assistere trengende flypassasjerer, forteller de.

– Vi synes at de permitterte alt for tidlig. Mange ble kalt tilbake på jobb. Det burde ha ventet i tre eller fire uker, mener Isadora Smaadal.

Hun jobbet overtid den aller siste dagen på flyplassen, opplyser hun.

– En helg vi jobbet etter å ha blitt permitterte, var det ikke nok rullestoler på Gardermoen til alle som trengte assistanse, beskriver Silje-Elisabeth Andreassen.

Til dette sier Ronny Pettersen i ISS:

– Permittering av medarbeidere er ikke noe vi tar lett på. Vårt bemanningsbehov baserer seg på predikasjoner fra Avinor. Ved plutselige og uforutsette flygninger har vi måtte kalle tilbake permitterte på jobb. Vi forholder oss til gjeldende lover og regler,

Isadora har tidligere slitt med sosialt angst. Den utadvendte jobben på Gardermoen er det beste som har skjedd henne, mener hun.

Hun har liten tro på at hun kommer tilbake. Til høsten er planen å studere sosiologi eller sosionomfag.

– Jeg har en fått meg en ekstrajobb på en bolig for psykisk utviklingshemmede. Det har vært godt å føle at jeg er til hjelp. Jeg går 500 kroner i minus i forhold til dagpengene på hver vakt, men jeg må ha noe å gjøre. Ellers blir jeg gal, sier Isadora med et smil.

– Det er tungt ikke å gå på jobb, være alene, når du er vant til å ha det sosialt med gode kolleger. Det går ut over psyken, sier Silje.

Hun har fortsatt ikke fått dagpenger fra Nav etter å ha fått avslag på den første søknaden.

– Jeg meldte dem at dette må være feil. De skulle se på det igjen. Men jeg har ennå ikke hørt noe, og nå er vi i juni.

– Jeg lever på sparepenger, sier hun.

GARDERMOEN-KOLLEGER: Isadora Smaadal (til venstre) og Silje-Elisabeth Andreassen ble kjent under opplæring på Gardermoen i 2018. Her er de sammen med kattene Luna og Link. Foto: Terje Bringedal

Økonomien holder ikke lenger til å leie leilighet på Kløfta. Hun flytter nå sammen med en venninne på Jessheim.

Der bor Isadora allerede, sammen med sin permitterte samboer og ragdollkattene Link og Luna.

De to venninnene har vært en god del sammen de siste ukene. Isadora har fått kick på å bake og de har møttes over melet i den koselige kjøkkenkroken hennes.

– Det er godt å ha venner i akkurat samme situasjon, sier Isadora.

Hun har bakt så mye at strømregningen har gått opp, men så har hun ikke kjøpt et brød i butikken på to måneder.

Usikkerheten ligger som en tordensky over sommeren 2020.

– Det ser vanskelig ut. Jeg vil bare tilbake på jobb og møte alle menneskene igjen. Men vi kan ikke styre viruset, sier Silje.

Publisert: 07.06.20 kl. 10:33

