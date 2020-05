NEDERST I TRAPPET: Leder Hans Fredrik Grøvan i KrFs stortingsgruppe tok den tunge telefonsamtalen med partileder Kjell Ingolf Ropstad, som var utenfor stortingslokalene, da han skjønte at nederlaget nærmet seg faretruende. Foran: sekretariatsleder Geir Arne Servan i KrFs stortingsgruppe. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Her innså KrF-toppene nederlaget

STORTINGET (VG) Nederst i en knøttliten trapp innså KrF-topp Hans Fredrik Grøvan at regjeringspartiet ville lide nederlag om eggdonasjon og tidligere undersøkelser i mors liv. I telefonen snakket han med partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Sammen innså de at den saken de hadde lagt KrFs aller største prestisje og arbeid ned i de siste årene, ikke gikk veien.

Leder i KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan, legger ikke skjul på at han har hatt bedre dager i Stortinget.

Like før avstemningsrunden skulle starte, så skjønte han hvor det bar. For seg selv satt han i en liten trapp i en bortgjemt krok få meter fra stortingsrestauranten.

Så hvor det bar hen

– Jeg må vel innrømme at jeg snakket med Ropstad i trappen der før avstemningen. Men jeg tror ikke jeg skal kringkaste hva vi snakket om, sier Hans Fredrik Grøvan til VG.

Kjell Ingolf Ropstad legger imidlertid ikke skjul på at det ikke var noen lystig telefonsamtale.

– Vi så vel hvilken vei det bar etter at de Frp-erne som var usikre, sluttet seg til partilinjen. Når vi så det, så handlet nok samtalen mest om det, avslører Ropstad.

Den vanligvis blide sørlendingen Hans Fredrik Grøvan, la ikke skjul på at han var skuffet.

– Jeg har ikke lyst til å sette noe størrelse på nederlaget. Vi har kjempet en kamp for et inkluderende samfunn. Resultatet av avstemningen er noe vi skulle ønsket annerledes. Vi er veldig skuffet over det, og opplevde heller ikke at det ble så jevnt som vi hadde håpet, sier Grøvan til VG.

– KrFs hjerteblod

Mangeårig redaktør og observatør av KrF, Vebjørn Selbekk, mener nederlaget ikke kan overdrives.

– Realpolitisk er dette det største nederlaget for KrF på et par tiår. Vi snakker ikke bare om en hjertesak, vi snakker om selve hjerteblodet – selve eksistensberettigelsen for dette partiet. Dette å kjempe mot sorteringssamfunnet, for at ulike mennesker skal bli født, det går så dypt inn i margen på KrF-ere, at det er vanskelig å forestille seg hvor viktig dette er for KrF, sier Selbekk, som har fulgt KrF tett i en mannsalder.

Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke er så opptatt av å dyrke sin egen eller partiets skuffelse.

– Dette handler ikke om meg eller om KrF. Dette handler om samfunnsutviklingen. Det vi frykter er en utvikling i Island og Danmark, der det knapt fødes barn med Downs syndrom. En massiv testing for å lete etter Downs syndrom og trisomi, det er det jeg frykter konsekvensen av. Der påhviler det flertallet et veldig stort ansvar for å støtte KrF i de forslagene vi ikke har fått flertall for – og gi hjelp og avlastning til de familiene med ekstra behov, sier KrF-sjefen og barne- og familieministeren som snart går ut i pappaperm.

– Lyktes dessverre ikke

– KrF blir anklaget for å henge etter i utviklingen?

– Jeg mener det er fremtidsrettet å kjempe for mangfold og et samfunn med plass til alle. Jeg mener dette er et tilbakeskritt for likestillingen og barn med downs syndrom. Jeg ser også at vi har mobilisert bredt utover KrFs rekker. Dette er veldig krevende dilemmaer på begge sider. Det var nesten et halvt storting som stemte med KrF. Det er jeg stolt av, sier han.

SKUFFET: Kjell Ingolf Ropstad vant den knallharde interne kampen i KrF om å gå med Høyre og Frp i regjering - mye på grunn av holdningen til bioteknologi. Tirsdag tapte han og partiet i Stortinget om samme sak. I bakgrunnen til høyre: Hans Fredrik Grøvan. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Er det noe av strategien du kunne lagt opp annerledes – sett etter vedtaket?

– Vi mobiliserte så godt vi kunne, men lyktes dessverre ikke med det, svarer Ropstad.

– Det blir vanskelig for et lite parti å snu det som skjedde i dag?

– Ja, det blir krevende, men vårt engasjement blir sterkt likevel, svarer KrF-lederen.

Leder Hans Fredrik Grøvan i stortingsgruppen er fortsatt irritert på måten skjebnevedtaket kom i stand på – over en time etter avstemningen.

– Hele måten denne saken er blitt fremmet på, er preget av hastverk og noe som burde blitt vurdert på et langt større grunnlag enn det som er gjort. Dette er blitt behandlet på en uverdig måte, sier KrF-veteranen til VG.

Så tar han kvelden.

Publisert: 26.05.20 kl. 18:33

