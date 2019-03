PR-KRITIKK: Trygve Slagsvold Vedum er en hard kritiker av PR-bransjen. Her hører han på en debatt om nestleder Ola Borten Moes utredning om verdiskaping. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sp-lederen vil ikke utestenge advokater med hemmelige kundelister – bare PR-folk

HAMAR (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil bare stenge regjeringsdøren for politikere som har vært innom PR-bransjen.

Et av de høyst debatterte tema på Senterpartiets landsmøte i helgen var den store utredningen som nestleder Ola Borten Moe sto i spissen for. Utredningen tar opp hvor partiet skal stå i blant annet oljepolitikken.

I arbeidsgruppen bak utredningen sitter en advokat med hemmelig kundeliste – og olje- og energisektoren som hovedfelt.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har de siste årene vært en av de hardeste kritikerne av at personer fra PR-bransjen med hemmelige kundelister går inn i politikken.

– Er det problematisk å ha en advokat for energibransjen, med hemmelige kundelister, til å utarbeide partiets oljepolitikk?

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke ønsker folk fra PR-bransjen i regjering. Å jobbe som advokat er noe annet enn å jobbet i et PR-byrå, sier Sp-lederen.

Sp-lederen: – Vi må sette noen grenser

Advokat Liv Monica Stubholt satt i arbeidsgruppen for Sp-utredningen. Hun er partner i advokatfirmaet Selmer og jobber der med energisektoren og sjømatindustrien. Hun selges på selskapets hjemmesider inn som en person som er god på «governance, compliance og har dybdekunnskap om politiske prosesser».

Stubholt er tidligere statssekretær for Sp i både Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

STATSSEKRETÆR: Liv Monica Stubholt var statssekretær i Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre (her i 2010). Hun understreker at hun ikke er lobbyist, men advokat. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– En forretningsadvokat vil jo også ha sterke bindinger til sin bransje?

– Vi må sette noen grenser for hva som er gjennomførbart og ryddig. Advokater er en veldig viktig del av vår rettsstat og vårt samfunn. Vi er veldig avhengig av en god advokatstand. Det å lage et regelverk som skal gradere advokater blir helt umulig, sier Slagsvold Vedum.

– Dere vil ikke ta inn noen i en fremtidig Sp-regjering som kommer fra PR-bransjen. Men du vil ikke utestenge Stubholt eller andre i hennes situasjon?

– Nei, en rettsstat er 100 prosent avhengig av å ha dyktige advokater. Det er lovregulert, det er en helt annet innramming på håndtering av taushetsbelagte opplysninger, er svaret til Sp-lederen.

REGLER: Trygve Slagsvold Vedum mener regler for kundelister og lobbyvirksomhet ikke kan gjelde for advokater, bare PR-rådgivere. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

PR-bransjen vil ha like regler

First House-sjef Per Høiby mener at regelverket må praktiseres likt, uansett yrkestittel.

– Saken dere refererer til kjenner jeg ikke til. På generelt grunnlag kan jeg si at det er viktig med et velfungerende regelverk knyttet til overgangen mellom politikk og yrkesliv. Det er viktig at regelverket gjelder alle og praktiseres likt, uansett hvilken yrkestittel man måtte ha, skriver Høiby i en sms til VG.

Daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen spør seg hvorfor Sp-lederens utestengelse av folk ikke også skal gjelde for andre yrkesgrupper som driver med påvirkning,

– I utgangspunktet mener jeg at adgangen til å jobbe i regjeringsapparatet ikke bør være strengere for folk i PR-bransjen enn for andre bransjer, sier Manus.

Forskjell på advokater og PR-folk

Stubholt avviser at hun driver med PR-rådgivning eller lobbyvirksomhet. Advokaten var på Sp-landsmøtet på Hamar i helgen, men ønsket ikke å bli avbildet.

– Jeg jobber som advokat og ikke som lobbyist, understreker hun overfor VG.

– Har du hemmelige kundelister?

– Det er etter loven, alle advokater har taushetsplikt om sin klientliste, sier advokat Stubholt, og påpeker at advokater må ha offentlig bevilling og er underlagt både tilsyn og forskrift for advokatetikk.

GJENVALGT. Trygve Slagsvold Vedum ble på landsmøtet gjenvalgt som partileder. Foto: Hallgeir Vågenes

– Er en del av din jobb for enkelte selskaper å påvirke politiske prosesser? Det kan jo være lovverk som er relevant for hvordan selskaper opererer.

– I Norge har staten og offentlig sektor en stor rolle i næringslivet. Jeg jobber med firma som har stat, kommune og fylkeskommune på eiersiden. Så det å forstå offentlig sektor og politiske prosesser gjør at jeg av og til ser at det er nyttig for rådene jeg gir om jusen. Det er en kunnskapsdimensjon ved de rådene jeg gir. Det er ikke min oppgave å påvirke myndighetene på vegne av selskapene, sier Stubholt.

Kommunikasjonsforeningen skal på sitt landsmøte i april behandle et forslag om at alle medlemmer skal være åpne om sine bindinger.

– Kan du forstå at Sp frykter at PR-rådgivere tar med seg sine bindinger inn i regjeringsapparatet?

– Det har vært mange overganger i det siste. Fordi det ikke er full åpenhet om kundelister og oppdragsgivere, kan jeg forstå at det knytter seg noe usikkerhet til tillit. Det må vi ta på alvor. Derfor må vi spille med åpne kort, svarer Manus.

