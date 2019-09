FEILINFORMERT: Dette bildet ble tatt klokken 18.30, da skulle valglokalet vært åpent en halvtime til, ifølge informasjonen fra valg.no Foto: Jakob Bradford

Fikk feilinformasjon om åpningstider: – Katastrofe

Fredag ettermiddag tok Dag Sand (59) fra Kongsvinger turen til byens bibliotek for å gjøre sin borgerplikt. Men det som møtte ham var stengte dører.

– Det sto på valgkortet at det skulle stenge klokken 18.

Da Sand sto utenfor klokken 16 var det ingen nåde – forhåndsstemmingen var avsluttet en time tidligere.

– Med de små marginene som det tross alt er i et kommunevalg, så er det en katastrofe. Det er en skandale.

– Flere av de vi møtte utenfor biblioteket får ikke stemt på mandag. Det er derfor de var der i dag. Det er ganske hårreisende.

Heldivis for Sand har han anledning til å stemme på mandag. Så heldig er ikke Jakob Bradford (38) og kona Emma Bradford (37) fra Drøbak i Frogn kommune, som satset på å stemme fredag ettermiddag – og er bortreist på valgdagen.

FEIL: På valgkortet står det at man kan forhåndsstemme frem til 18.00. Klokken 15.00 var det stengt.

Feil på Valgdirektoratets hjemmesider

Jakob og Emma søkte på internett for å finne ut hvor i Drøbak de kunne stemme. På Valgdirektoratets hjemmesider sto det at rådhuset var åpent for forhåndsstemming frem til fredag klokken 19.00

– Da jeg og kona møtte opp 18.30 var det stengt. Vi har barn som må legges også videre, så vi hadde ikke tid til å dra et annet sted, sier en oppgitt Jakob Bradford til VG.

Enda verre er det at de drar på familieferie til Hellas på søndag, og dermed er bortreist på valgdagen.

– Jeg synes dette er helt hårreisende. Jeg har alltid brukt stemmeretten, og dette er første gang jeg ikke stemmer, fordi det er rot på nettsidene.

FÅR IKKE STEMT: Jakob Bradford har brukt stemmeretten sin hver gang han har kunnet. I år blir det første unntaket. Foto: Privat

– Skjer i noen tilfeller

Antall forhåndsstemmer i de to kommunene Frogn og Kongsvinger er ikke klart, men ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 ble 1921 av 8077 stemmer avgitt før valgdagen i Frogn, og 1864 av 7743 i Kongsvinger.

Valgdirektoratet, som har overordnet ansvar for gjennomføring av valg, og som i begge tilfellene VG beskriver har formidlet den gale informasjonen, synes det er leit hvis noen ikke får stemt som følger av dette.

– I noen tilfeller skjer det at velger får feil informasjon, eller at det skjer endringer uten at informasjonen når velgeren. Det er kommunenes ansvar å legge inn riktig informasjon om valglokalenes åpningstider, også hvis det skjer endringer, skriver kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i en epost til VG.

Valgminister Monica Mæland forklarer til VG at det er kommunene som har ansvar for å rapportere inn åpningstider, og at det er her feilen har skjedd.

– Det er kommunene som melder inn, vi sender valgkortene basert på det kommunene har sendt inn.

– Er dette et demokratisk problem?

– Det er et demokratisk problem for de det gjelder. Generelt er det mitt inntrykk at det stort sett er gitt god og riktig informasjon. Det har vært rekordhøy oppslutning på forhåndsstemmer i år, og vi håper at det også blir bra oppmøte på valgdaen.

BEKLAGELIG: Monica Mæland mener det er et demokratisk problem for de som ikke får benyttet seg av stemmeretten sin. Foto: Thomas Andreassen, VG

Beklager

Ordfører Odd Haktor Slåke i Frogn kommune kommune er allerede kjent med hendelsen når VG tar kontakt. Han mener det som har skjedd er beklagelig.

– Det skulle vært samsvar mellom det vi skrev på våre nettsider, og det som står på valg.no. Det ble meldt inn på et tidligere tidspunkt og endret i ettertid. Dessverre kom ikke endringen med overalt.

Han beklager til det som er rammet av tabben.

– Det er veldig dumt. Jeg skjønner veldig godt at de er frustrerte. Jeg kan ikke si noe annet enn at vi beklager det. Det er jo sånt som ikke skal skje, men det skjedde. Noe mer er det ikke å si.

Rådmann Torleif Lindahl i Kongsvinger kommune legger seg også flat, og beklager overfor de berørte.

– Informasjonen som er lagt ut i lokalavisa og på kommunens nettsider er den riktige informasjonen. Når den som har ansvar for dette har meldt inn til Valgdirektoratet, så har bibliotekets åpningstider blitt oppgitt, men når stemmelokalet er åpent kom ikke med på valgkortet. Det er bare å beklage, det er veldig, veldig uheldig.

Publisert: 06.09.19 kl. 22:36







