Dødelig hundesykdom: Veterinærinstituttet funnet to bakterier som kan være årsak

Veterinærinstituttet vet fortsatt ikke årsaken, men kan utelukke flere ting.

Onsdag ble det kjent at flere hunder i Oslo-området har dødd av en dødelig og ukjent hundesykdom. Tallet ligger på syv hunder, opplyser Veterinærinstituttet under pressekonferansen fredag kveld.

Det finnes imidlertid ingen oversikt over hvor mange hunder som er rammet av symptomene som knyttes til den mystiske sykdommen.

Veterinærinstituttet opplyser at de har funnet to bakterier som kan gi diaré, men vet ikke om bakteriene kan være årsaken til sykdommen.

Bakteriene har navnene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.

– Den ene er veldig vanlig. Den kommer som følge av unormale forhold i tarmen som kan vokse opp og forverre tilstanden. En annen bakterie vi må se nærmere på, kan være samspill som gjør at det er årsaken, sier leder Bjarne Bergsjø for bakterielogilaboratoriumet.

Mattilsynet har gjennom sitt system opplyst at de har kontakt med svenske myndigheter, finske myndigheter, danske myndigheter og færøyske myndigheter - men det er ingen som har erfart lignende tilfeller, opplyser beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

– Vi kan ikke utelukke at parasitter har forårsaket sykdommen, men har foreløpig ingen indikasjoner, sier Jarpe.

Sikkerhetsdirektøren kan ikke bekrefte om tilstanden har blitt bedre eller verre.

– Når antar man at man vet hvorvidt dette smitter og eventuelt hvordan?

– Vi jobber på spreng med å klarlegge årsaksforhold for å kunne si mer om smittsomhet og overførbarhet. Smittestoffer har ulik evne til å smitte, men igjen vi må henstille til å føle de rådene som er gitt, opplyser Jarpe.

Det er foreløpig ingen informasjon om at disse menneskene har blitt smittet til mennesker.

Veterinærinstituttet utelukker forgiftninger fordi funnene ikke støtter opp om forgiftning.

– Er det smittsomt?

– Vi kan ikke si noe mer om smittekilden foreløpig, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har sendt ut spørreskjema til 25 hundeeiere og har fått inn 17 svar, opplyser kommunikasjonsdirektøren.

– Det er veldig komplekse opplysninger, mange typer og ikke noe entydig svar, sier Haukaas.

Veterinærinstituttet har foreløpig registrert hundesykdommen i Østlandsområdet.

Store skader på tarmslimhinnen

Veterinærinstituttet har i løpet av fredag obdusert fire hunder, som trolig har dødd av den samme ukjente hundesykdommen. Gjennom obduksjonene har de klart å finne likhetstrekk mellom hundene.

– Vi ser jo at det er store skader på tarmslimhinnen. Store ødeleggelser av det øvre laget i slimhinnen i tarmen. Men vi vet enda ikke helt hva som er årsaken til den ødeleggelsen, sa patolog og veterinær Mette Valheim tidligere fredag.

Instituttet har så langt eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel salmonellainfeksjon. De første obduksjonene har også vist at hundenes indre skader ikke er forenlig med rottegift og lignende forgiftninger.

De har samtidig sagt at de ikke forventer et svar på hva sykdommen er og hva den kan skyldes - før over helgen.

Flere dyreklinikker har meldt om økt frekvens av symptomene som knyttes til sykdommen.

