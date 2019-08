VARMT: Det er bare å glede seg, nå blir det to dager med sol og varme hvis prognosene slår til. Foto: Grafikk Meteorologisk institutt

Nå blir det varmt!

Sommeren kommer på gjenvisitt. Mandag og tirsdag blir det høye temperaturer i store deler av Sør-Norge. Litt senere får også Nord-Norge en smak av sommer.

For mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det blir riktignok ikke like varmt nordpå, men torsdag varsles det opp i 22 grader i både Tromsø og Bodø.

– Det ser ut som vi får en liten smakebit av sommeren igjen. Det blir høye temperaturer i store deler av Sør-Norge de neste dagene. Det er grunn til å forvente opp mot 26–27 grader i områder inn forbi kysten, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til VG.

ÅLESUND: Nyt de to neste dagene, da får vi igjen en smak av sommer. I Ålesund kan temperaturen, ifølge Yr, komme opp i hele 26 grader både mandag og tirsdag. Foto: Stella Bugge

– Østlandet og Sørlandet, men også Vestlandet og indre deler av Trøndelag kan få veldig høye temperaturer på 25 og 26 grader, legger han til.

Men vi får ikke være i paradis så veldig lenge. For onsdag kommer det nedbør sørpå.

Når nedbøren gjør seg gjeldende, forventes temperaturen å synke til 18 grader, så direkte kaldt blir det ikke.

– Det er ikke så aller verst, men det blir lavere temperatur, statsmeteorologen.

– Så man får benytte sjansen på mandag og tirsdag?

– Absolutt! For alt vi vet er det de siste sommerdagene vi får nå, men det er ikke godt å si, sier Granerød.

les også Flere døde etter lynnedslag i Polen

Oslo forventes å få temperaturer opp mot 25 og 26 grader.

Sjekk været her.

– I løpet av onsdag ser det ut til at vi får et værskille. På Vestlandet kan det bli forholdsvis høy temperatur første del av dagen, men på østlandet kommer det kaldere luft, sier Granerød.

IKKE OVER: Alt ligger til rette for å lufte båten mandag eller tirsdag, da blir det dønn varmt her i Frognerkilen i Oslo. Foto: Stella Bugge

les også La boblejakken ligge: Til helgen kommer sommerværet!

Det er varmebølgen i Europa som sørger for at det blir godt og varmt her også.

– Det er et høytrykk som bygger seg opp litt øst for oss som sørger for å transportere varmere luft fra sørlige breddegrader nordover og så beveger det seg videre nordover onsdag og torsdag, sier Granerød.

Men det blir ikke like varmt nordpå som i Sør-Norge.

– Det kan bli et par og 20 grader enkelte steder.

ISTID: Ja, da er det bare å slå seg løs igjen. Foto: Stella Bugge

Granerød forteller at det er skikkelig varmt lenger sør i Europa.

– I Tyskland, England, Nederland og Belgia har det vært veldig høye temperaturer. De har ligget på 30 pluss i dag (søndag, red anm.)

Publisert: 25.08.19 kl. 22:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post