TILTALT: Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari er anklaget for en rekke alvorlige forhold når rettssaken mot ham starter tirsdag morgen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Møtte nøkkelvitne på gaten – tiltalt for vitnepåvirkning

Etter at han slapp ut av varetekt, skal Amir Mirmotahari (42) ha forsøkt å påvirke et nøkkelvitne i den omfattende straffesaken mot ham. – Svært alvorlig, sier statsadvokaten.

Det kommer frem av den nye, utvidede tiltalen mot den tidligere advokaten. Tirsdag starter rettssaken mot Amir Mirmotahari i Oslo tingrett.

Nøkkelvitnet er en tidligere straffedømt mann som den tidligere advokaten har tilbudt 200.000 kroner for å gjennomføre et leiemord i Iran, ifølge tiltalen.

I oktober i fjor, få dager før vitnet skulle avgi en såkalt rettslig forklaring om det påståtte leiemorderoppdraget, skal de to ha truffet på hverandre ved to anledninger på samme dag i Oslo sentrum.

Forbud mot kontakt

«Du kan aldri forlate Norge om du prater om saken i retten, du bør tenke på det i forhold til hvordan du skal leve videre, du må passe på deg selv», skal Amir Mirmotahari ha uttalt til vitnet, ifølge tiltalen.

Videre skal det ha blitt fremmet flere truende kommentarer mot vitnets familie, og at vitnet måtte tenke på om «de skulle leve».

De to episodene fant sted bare noen måneder etter at den tidligere advokaten slapp ut av varetekt fra Ila fengsel.

I forbindelse med løslatelsen fikk Amir Mirmotahari forbud mot å kontakte flere vitner.

VG er kjent med at politiet også iverksatte ulike sikkerhetsopplegg rundt flere personer, og det fortsatt i dag er personer som lever med voldsalarm.

– Vi ser alvorlig på at tiltalte har tatt kontakt med vitner som han har hatt et rettslig forbud mot å kontakte. Denne kontakten skjedde fem dager før et sentralt vitne skulle inn til rettslig avhør i saken, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til VG.

Forsvarer: Tilfeldige møter

Det er hentet inn overvåkningsvideoer som dokumenterer de to møtene.

– Han bestrider at han har sagt noe truende til vitnet, sier advokat Anders Brosveet, som er forsvareren til Amir Mirmotahari.

Forsvareren beskriver møtene i Oslo sentrum som tilfeldige.

– Han ringte oss sporenstreks, fordi han var løslatt fra varetekt på det vilkår at han ikke skulle ha kontakt med vitnet. Vi varslet politiet om dette før vitnet gjorde det, sier Brosveet.

– Rammes ikke av straffeloven

Amir Mirmotahari ble pågrepet i juni 2016, etter at VG avslørte at han spurte en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Hele samtalen er fanget på lyd, og det aktuelle lydopptaket er et sentralt bevis i saken.

I tillegg til de nye tiltalepostene som gjelder nøkkelvitnet, er han tiltalt for såkalt drapsforbund (avtale om drap), forbund om kidnapping, motarbeidelse av rettsvesenet, brudd på taushetsplikten og flere økonomiske forhold.

FORSVARER: Advokat Anders Brosveet avbildet i Oslo tingrett etter det første fengslingsmøtet mot Amir Mirmotahari i juni 2016. Foto: Klaudia Lech

42-åringen nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepostene: drapsforbund og forbund om kidnapping.

– Gjennomgående er det ingen av tiltalepostene som omhandler hendelser hvor det er krummet hår over noens hode, og vi beveger oss langt unna situasjoner der noen voldshandlinger faktisk blir gjennomført. Sentrale deler av saken kommer til å handle om en finjuridisk diskusjon om hvor langt forut for gjennomføringen av en handling, man kan strekke området for hva som er straffbart, sier Brosveet og fortsetter:

– Er det nok å tenke det, snakke om det – eller «ville det med» for å sitere Ibsen? Vi mener at uansett om påtalemyndigheten skulle få retten med på sin oppfatning av hva som har vært sagt, tenkt og ment fra Mirmotaharis side, er det fortsatt så langt fra å faktisk gjennomføre noe at straffbarhet ikke har inntrådt, sier Brosveet.

Forsvareren mener at flere av postene i tiltalen ikke rammes av straffeloven.

– Flere av de andre postene som er beskrevet i tiltalen rammes heller ikke av straffeloven, selv om man legger aktoratets påståtte faktum til grunn. Det kan virke noe meningsløst å bruke tid på å føre bevis om poster som ikke er straffbare, men vi får bare forholde oss til hva statsadvokatene bringer til torgs og så får vi rydde opp i jusen underveis, sier Brosveet.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen avbildet i forbindelse med en tidligere rettssak. Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Gode beviser

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen er aktor i saken. Hun ønsker ikke å gå inn på stridstemaer i saken før rettssaken starter tirsdag morgen.

– Det er en spesiell sak. Det er ikke så ofte man får saker av denne typen med et slikt bevismateriale som foreligger her. Vi mener vi har gode beviser, sier Lykkjen.

Mandag ble rettssal 250 i Oslo tinghus gjort klar for rettssaken, som etter planen skal pågå helt frem til 1. november. En lydekspert fra Oslo politidistrikt var på plass og installerte hodetelefoner av skikkelig kvalitet.

Etterforsker flere forhold

Flere lydopptak vil bli lagt frem som bevis i retten. I tillegg til opptaket fra det mye omtalte torpedomøtet, skal det være flere opptak av samtaler som Amir Mirmotahari selv har gjort.

– Dette er en sak som med tiden har blitt veldig stor. Nå er det tatt ut tiltale for flere forhold, samtidig som politiet fortsatt etterforsker tiltalte for andre forhold som kan ende i en nok en tiltale på et senere tidspunkt, sier Lykkjen.

Statsadvokaten henviser til politiet på spørsmål om den pågående etterforskningen.

