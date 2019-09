Mann knivstukket på bryllupsfest

En mann i slutten av tenårene er pågrepet for å ha knivstukket storebroren i forbindelse med et bryllup i Rogaland.

Bevæpnet politi rykket ut klokken 00.10 natt til søndag etter melding om at en person var knivstukket i ryggen under et arrangement i Klepp kommune.

– Da vi kom til stedet var fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. Gjester hadde tatt kontroll over den antatte gjerningsmannen, som er fornærmedes bror, sier operasjonsleder Torvald Skårland til VG.

Han forteller at den fornærmede mannen i starten av 20-årene var våken da han ble kjørt til sykehus i ambulanse, men at skadeomfanget så langt er ukjent.

– Vi har kontroll på kniven som ble brukt. Flere av bryllupsgjestene er avhørt, og vi har en viss klarhet i hendelsesforløpet, sier operasjonslederen.

– Vet dere noe mer om foranledningen?

– Vi har ikke et klart bilde av hva som ligger bak, og jeg vil heller ikke gå inn på forklaringene fra vitner.

Han forteller at hverken fornærmede eller siktede så langt er avhørt.

Publisert: 08.09.19 kl. 04:46 Oppdatert: 08.09.19 kl. 05:02