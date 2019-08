TATT: Terrorsiktede Philip Manshaus (21) har erkjent drapet på stesøsteren og angrepet mot moskeen, men 21-åringen nekter straffskyld. Foto: Frode Hansen/Gisle Oddstad

Terrorsiktet i politiavhør: Ville drepe så mange som mulig

Terrorsiktede Philip Manshaus (21) hadde et klart mål da han kjørte til Al-Noor-moskeen i Bærum med rifle og hagle: Å drepe så mange som mulig.

Ifølge VGs opplysninger, har den terrorsiktede 21-åringen i politiavhør beskrevet bakgrunnen for angrepet mot den muslimske menigheten – deriblant den brutale målsettingen.

Oslo-politiet har tidligere uttalt at angrepet på moskeen er knyttet til religion og et ønske om å skremme muslimer i Norge.

– Teorien om at motivet for angrepet på moskeen er ut fra religion, er styrket i avhørene med siktede, har politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sagt på en pressekonferanse.

Kraby har ikke hatt anledning til å kommentere VGs opplysninger, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silje Daugstad.

Manshaus’ forsvarer Unni Fries sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere hva som er blitt sagt i avhør.

– Oppfyller lovens krav for terrorisme

Noen minutter før klokken 16 lørdag 10. august ankom den terrorsiktede 21-åringen Al-Noor-moskeen. Da hadde han allerede drept stesøsteren i familiens hjem i Bærum.

Klokken 15.56 ble det publisert et innlegg på nettforumet Endchan hvor det ble varslet et angrep «for å øke rasekrigen». Det ble lenket til Facebook-profilen til Philip Manshaus og til en pakke med bilder av Manshaus fra han var et lite barn og frem til i dag.

– Det er klart at han har skapt frykt i den muslimske befolkning, og slik sett synes å oppfylle alle lovens krav for terrorisme, sier moskeens bistandsadvokat, John Christian Elden, til VG.

– Hans intensjoner slik VG beskriver dem, tilsier at det foreligger en grov terrorovertredelse i denne saken. At han ikke lykkes kan tilskrives en helt, fortsetter Elden.

Slik var angrepet

Cirka klokken 16 forsøkte 21-åringen å ta seg inn i moskeen. Inne i bønnerommet satt tre menn: Muhammad Rafiq (65), Mohammed Iqbal Javed og en mann i 40-årene.

Da de tre mennene hørte skytingen på nødutgangsdøren, løp mannen i 40-årene ut hovedinngangen og ringte til politiet. Manshaus kom seg inn i bønnerommet, hvor det også ble avfyrt skudd.

Der endte 21-åringen i et basketak med 65 år gamle Muhammad Rafiq.

– Jeg gikk rundt på baksiden. Da så jeg «bestefar» Rafiq sitte oppå terroristen. Det var masse blod og det ble helt tydelig kjempet en kamp, har styremedlem Irfan Mushtaq uttalt til VG.

Styremedlemmet kom til moskeen før politiet, ettersom han ble varslet av en snekker som jobber på bygget.

– Vi fikk bundet beina til terroristen. Jeg så at «bestefar» hadde blå klær. Men de var helt røde av blod og selv om han sa at han var ok, var jeg redd for at han var skadet, sa Mushtaq.

Manshaus ble pågrepet av politiet like etter klokken 16.27. Han har erkjent handlingene i straffesaken, men nekter straffskyld.

Publisert: 30.08.19 kl. 20:56







