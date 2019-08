VIL LEGALISERE: Bystyrerepresentantene Nicolai Øyen Langfeld og Kristoffer Gustavsen håper Oslo Høyre går inn for legalisering av cannabis i neste valg. Foto: Privat

Mener Høyre bør si ja til cannabis

Oslo-politikerne mener partiet bør gå inn for legalisering av cannabis og salg over disk til neste valg.

Det er Nicolai Øyen Langfeld og Kristoffer Gustavsen, begge bystyremedlemmer i Oslo Høyre, som vil fremme forslaget som er nokså kontroversielt til Høyre å være.

– Vi håper dette er den siste valgkampen hvor vi ikke går til valg på å legalisere cannabis, sier de.

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, forteller at det i så fall blir første gang forslaget fremmes der. Hun er overbevist om at et slikt forslag vil falle med stort flertall.

– Vi har ikke hatt denne debatten, heller ikke før vi vedtok programmet til dette valget, sier hun.

Langfeld er også sentralstyremedlem i Unge Høyre og Gustavsen er tidligere nestleder i Unge Høyres landsforbund, som gikk inn for en legalisering av cannabis på landsmøtet i 2018 med bare to stemmer flertall.

– Det vil ikke påvirke vår politikk, sa statsminister Erna Solberg om ungdomspartiets vedtak til NTB den gang.

Flere grunner til legalisering

Den siste uken har debatten rast rundt Unge Venstre sin «Legalize it»-kampanje, spesielt rundt på norske skolevalg. Senest fredag ble ungdomspartiet nektet å drive kampanje for legalisering som en del av skolevalgkampen.

Nå mener Oslo Høyres Langfeld og Gustavsen at sitt eget parti må «innse realitetene», særlig i Oslo, og at de bør gå inn for å legalisere til neste valg:

– Her i Oslo er det i praksis legalisert. Det er nesten enklere for mindreårige å få tak i cannabis enn en sixpack med øl, hevder Langfeld.

– Dette handler derfor om å ta kontrollen tilbake. Det er bedre å regulere markedet enn å lukke øynene. Ved å regulere kan vi stenge de kriminelle miljøene ute, bruke politiet der de trengs mer og dessuten regulere innholdet i cannabisen, sier Gustavsen.

Ved å regulere innholdet og bekjempe kriminelle miljøer, kan også overdoser bekjempes, fortsetter han.

Gustavsen forklarer at det er god takhøyde for debatt i Høyre. Han mener dessuten at Høyre har kommet langt i ruspolitikken, ved å de siste fire årene ha jobbet for en rusreform som handler om behandling fremfor straff.

– Jeg opplever at mange i Oslo Høyre tar utfordringen med overdoser seriøst, og det bør gjøre også denne debatten velkommen. Kanskje er de ikke åpne for full legalisering riktig enda, men ruspolitikken har beveget seg mye på kort tid, sier Langfeld.

– Sikker på at forslaget ville falt

Leder i Oslo Høyre Heidi Nordby Lunde fremmet selv det samme forslaget på nittitallet, den gang som medlem av Fremskrittspartiets ungdom, og senere da hun var med på å starte foreningen Normal, som har som mål om å legalisere rusmiddelet.

ØNSKER DEBATT VELKOMMEN: Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, fremmet selv forslag om legalisering på nittitallet. Foto: Thomas Andreassen, VG

– Men argumentet om at dette er et steg videre i ruspolitikken vi allerede har nådd langt med, det er jeg ikke enig i. Jeg tenker motsatt. Nettopp fordi vi har hatt en rusreform fra å forfølge til å behandle, trenger vi ikke å liberalisere ytterligere, mener hun.

Lunde kaller det «overmodig» av partikollegene å si at partiet bør gå inn for noe annet enn det vedtatte standpunktet.

– Argumentene er for så vidt gode, og vi ønsker all debatt velkommen. Noen ganger kan det også være sunt å diskutere noe man er veldig uenig i, og ikke bare fortsette å mene det samme fordi det alltid har vært sånn. Men jeg er ganske overbevist om at forslaget ville falt med stort flertall i Oslo Høyre, sier Lunde.

Etter at Unge Venstre har blitt nektet å drive kampanje for å legalisere cannabis under skolevalg denne uken, skrev statsminister Erna Solberg på Facebook fredag kveld at hun tar avstand fra Unge Venstre sitt standpunkt om å legalisere cannabis, men at hun presiserer at dét ikke er noen grunn til å kneble debatten.

Publisert: 31.08.19 kl. 16:12







