NÅ: Slik ser Veslemannen ut fredag morgen. Det kjente spiret er borte.

Se bildene før og etter Veslemannen-raset

RAUMA (VG) «Spiret» er helt borte og forandringene i fjellsiden er store.

I morgentimene er det tydelig at det har rast store mengder i fjellsiden.

VGs reportere på stedet hører at det fortsatt går steinsprang fra fjellsiden fredag morgen etter at det raste store mengder torsdag kveld.

Når tåken letter så vidt er det tydelig at det karakteristiske «Spiret» har falt. Det er dette som er enklest å få øye på dersom man ikke kjenner så godt til fjellet.

Fjellsiden er også helt forandret.

Steinsprang gjennom natten

Ifølge NVE har det vært bevegelse og steinsprang ved Veslemannen gjennom natten også. Som følge av mørket som lå over det mye omtalte fjellpartiet da store deler raste ut torsdag kveld, har NVE foreløpig ikke full oversikt over omfanget.

– Det har gått jevnt med mindre steinsprang gjennom hele natten. Nå som det har begynt å lysne, så ser vi på webkamera at det meste tilsynelatende har rast. Men det vil alltid være et ustabilt parti igjen etter et slikt skred, sier vakthavende geolog Gudrun Majala til VG like etter klokken 06.

Hun forteller at de skal fly over med drone for å skaffe seg bedre oversikt.

SLIK GIKK RASET: Det startet høyt oppe i fjellsiden, der «Spiret» sto, og fordelte seg deretter ut i to kløfter i fjell og videre ned fjellsiden. I den røde ringen ser du et bildet fra da «Spiret» fortsatt sto frem til raset. Foto: Torstein Boe

Hovedraset, det største skredet som noen gang har gått i fjellpartiet siden NVE begynte sine målinger i 2014, gikk i 21-tiden torsdag kveld. Det massive skredet førte til at hele kløften og større deler av fjellsiden ble dekket av støv.

Det siste døgnet gikk det mange mindre ras og steinsprang, men ingen så store som dette. Bevegelsene tok seg også kraftig opp i fjellsiden utover torsdag kveld:

Geolog i NVE, Lars Harald Blikra, fortalte at det øvre partiet beveget seg men hastighet på en meter i timen, mens nedre del, «Spiret», beveget seg kanskje 70 centimeter.

Beboerne under fjellet har måttet evakuere totalt 16 ganger de siste fem årene. Nå håper de at de endelig skal få slippe å måtte flytte på seg:

– Det har vært utmattende fordi vi ikke har visst når det skulle skje. Nå ser jeg veldig frem til å få være i fred og å slippe å følge med på værmeldingen hele tiden, for det tror jeg vi har gjort mest i hele Norge, sier Gunn Wallstad Sogge, som er blant de elleve beboere.

