Politimann fyllekjørte til jobb – dømt til betinget fengsel

Politimannen var på vei til trening med politiets innsatspersonell da han ble stoppet med promille.

Ifølge dommen fra Lofoten tingrett har politimannen forklart at han kjørte til tross for at han sent kvelden før hadde inntatt en god del øl og sloknet på sofaen.

Mannen i 40-årene har tilstått og erkjent at han var uaktsom. Han dømmes til 18 dagers betinget fengsel og må betale en bot på 50.000 kroner. Videre må han være uten førerkort i nitten måneder.

Politiet stanset mannen klokken 08.15 en aprilmorgen i år. Klokken 10.45 ble hans promille målt til 0,52.

Under rettssaken anslo en rettstoksikologisk sakkyndig at han på tidspunktet da han ble stoppet trolig hadde i overkant av 1,0 i promille.

Politimannen er suspendert fra sin stilling, men mottar lønn, ifølge dommen.

Publisert: 28.08.19 kl. 14:59