Viking Sky har ankommet Molde: – Endelig!

MOLDE (VG) Etter et dramatisk døgn i hardt vær, la Viking Sky til kai i Molde sentrum søndag ettermiddag. Her ble cruiseskipet møtt av stor jubel.

Til tross for at politiet tidligere søndag ba mennesker holde seg unna Molde sentrum, hadde hundrevis møtt opp på kaia for å gi Viking Sky en varm velkomst.

Om bord på skipet er 436 gjester og et mannskap på 458, som har lagt bak seg et svært dramatisk døgn i værharde Hustadvika.

Fakta om det dramatiske døgnet I 14.00-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal om motorstans.

Det var svært høye bølger rundt skipet og vind opp mot liten storm i området.

Skipet var på vei fra Tromsø til Stavanger. 1.373 personer var om bord, 915 passasjerer og 482 besetningsmedlemmer. De fleste passasjerene kommer fra USA og Storbritannia.

Helikoptre ble satt inn for å evakuere passasjerer. De ble heist opp i helikoptre og fløyet til land.

Det ble opprettet et mottak på land i Brynhallen i Fræna kommune. Mange ble også busset til Molde og Kristiansund for å finne soveplasser.

Natt til søndag fungerte tre av fire motorer på cruiseskipet igjen. To ankerhåndteringsfartøyer slepte skipet mot Molde. Viking Sky la til kai i Molde klokken 16.20 søndag ettermiddag.

Etter hendelsen har 25 personer blitt behandlet ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Søndag var tilstanden alvorlig for én pasient. Totalt var syv fortsatt innlagt i Kristiansund og seks i Molde. Resten hadde fått kortvarig behandling og var utskrevet.

Samtidig som evakueringen av cruiseskipet foregikk lørdag kveld, mistet også lasteskipet Hagland Captein motorkraft og fikk slagside. Også dette skipet befant seg da på Hustadvika.

Ni personer om bord i lasteskipet måtte hoppe i sjøen for å bli hentet opp av et helikopter. Ingen ble skadd. NTB Vis mer vg-expand-down

– Endelig!

Det var 1373 personer om bord da cruiseskipet fikk motorstans og sendte ut en mayday-melding ved 14.00-tiden lørdag.

Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Mannskapet fikk etter hvert start på tre av fire motorer, og skipet seilte videre til Molde, assistert av flere slepebåter.

Også mange av passasjerene som ble evakuert fra skipet i natt, har søndag møtt opp for å ønske sine medpassasjerer velkommen i land.

«Endelig!», ropte en av de evakuerte fra kaia til vennene sine som søndag ettermiddag var trygt i land.

Politiet sperrer av området når passasjerene kommer ut. Passasjerene blir hentet av buss og ambulanse på kaia og fraktet videre.

Hotellene i Molde har stilt sine rom til disposisjon for cruisepassasjerene. Her blir de fulgt opp og får hjelp til hjemreise. Kjøpesenteret i Molde holder åpent for at de mange evakuerte skulle få kjøpe klær.

arrow-right expand-left ENDELIG I HAVN: Ved 16.20-tiden ankom cruiseskipet Molde. Flere av passasjerene vinket til de oppmøtte på kaia.

– Imponert

Beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ankom Molde søndag formiddag, for å bli orientert om status i saken og snakke med dem som har deltatt i redningsaksjonen.

– Jeg er her også på vegne av regjeringen, for å si tusen takk til alle de involverte som virkelig har vist mot og raushet, og ikke minst profesjonalitet, under hele aksjonen, sier Tybring-Gjedde til VG.

– Dette har vært en svært, svært krevende situasjon, som har pågått over veldig lang tid.

Tybring-Gjedde sier at beredskapen har fungert slik den bør gjøre ved en slik hendelse.

– Samhandlingsprinsippet og dugnadsånden fungerer, så dette er et veldig godt eksempel på at vi har en god redningsberedskap i Norge.

Hun vil rette en spesiell takk til mannskapet om bord på de sivile og militære redningshelikoptrene, «som har stått på under svært krevende forhold».

Beredskapsministeren er imponert over hvordan passasjerene og mannskapet har håndtert situasjonen.

– Men situasjonen er egentlig ikke over, selv om de har kommet i land og er trygge. De må bearbeide sine opplevelser.

13 på sykehus

Totalt har 25 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter den dramatiske hendelsen.

Søndag ettermiddag opplyser Helse Møre og Romsdal at sykehuset i Molde har tatt imot 13 pasienter. En av dem ble sendt videre til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, seks har fått kortvarig behandling på poliklinikk, mens seks fortsatt er innlagt.

Sykehuset i Kristiansund har tatt imot tolv pasienter. Syv av dem er fortsatt innlagt, mens to er utskrevet og tre har fått kortvarig behandling på poliklinikk.

Tilstanden betegnes som alvorlig for en av disse pasientene, skriver NTB.

