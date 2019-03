SVUNNEN TID: Søndag stilles klokken en time frem og vi går inn i sommertid. Innen 2021 skal vi bestemme oss for om vi skal ha sommertid eller vintertid året rundt. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Søvnforsker vil ikke ha sommertid: Tenk på døgnrytmen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen syns permanent sommertid høres hyggelig ut. Søvnforsker Ståle Pallesen er bekymret for folks døgnrytme.

Europaparlamentet har stemt for at det skal bli slutt på veksling mellom sommertid og vintertid fra 2021.

Dersom beslutningen står ved lag etter å ha blitt tatt opp i EUs ministerråd, må Norge følge etter. Men får selv bestemme om vi skal ha permanent sommertid, eller vintertid året rundt.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at sommertid hadde vært hyggelig, og er sikker på at det er mest populært.

Søvnforsker Ståle Pallesen, professor og søvnforsker ved Universitetet i Bergen er ikke like begeistret.

Bekymret for døgnrytme

– Folk husker gjerne bare de fine, lyse og lange sommerkveldene. De glemmer hvor trist og mørkt det blir om morgenen på vinteren hvis vi har sommertid året rundt, sier Pallesen til VG.

Vintertid, eller normaltid betyr at klokken stilles en time tilbake.

Altså får du sovet en time lenger, slik at når du våkner så er det mer eller mindre lyst ute.

Sommertid er å stille klokken en time frem, slik at du sover en time kortere og kan nyte lange sommerkvelder.

Russland har prøvd

Ståle Pallesen viser til Russland hvor det i 2011 ble innført permanent sommertid.

– På en del steder nord i Russland ble det så enormt mørke og lange dager om vinteren at folk ble triste og deprimerte, og Russland endret til permanent vintertid i 2014.

Søvnforskeren er bekymret for folks døgnrytme dersom det skulle innføres sommertid.

I utgangspunktet er den indre biologiske døgnrytmeperioden vår noe lengre enn 24 timer. Det gjør for eksempel at det er lettere å tilpasse seg vestover – enn østoverforflytninger.

– Lys inn på øynene om morgenen/formiddagen vil normalt justere den indre døgnrytmen og hindre forsinkelse, mens lys om kvelden typisk vil forsinke døgnrytmen og gjøre oss til b-mennesker, sier Pallesen.

NEI TIL SOMMERTID: Professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen ønsker at avgjørelsen om sommertid, eller vintertid skal baseres på vitenskap. Foto: Kim E. Andreassen

Skeptisk til Isaksens folkeavstemning

– Blir det permanent sommertid blir det relativt sett mindre lys om morgen og mer om kvelden, noe som er ugunstig etter min mening, sier Pallesen

Han er derfor litt skeptisk til «tidsminister» Torbjørn Røe Isaksens (H) forslag om en folkeavstemning.

– Skal man ha en folkeavstemning må folk i alle fall opplyses nøye om konsekvenser og ta de innover seg. Noen ganger er det bedre å fundere ting på forskning, fremfor folks spontane preferanser, sier søvnforskeren.

– Sommertid er best

I de nordligste kommunene er det ingen tvil. Det viser en uformell ringerunde til en håndfull ordførere.

– Vi skulle gjerne ha flyttet tiden to timer frem, for vi ligger så langt øst sammenlignet med for eksempel Oslo. Vi vil ha sommertid hele året, sier Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger.

Kirkenes i Sør-Varanger ligger omtrent like langt øst på kloden som Istanbul og Egypt.

– Mere lys er viktig for folk

– Alle vil ha lengre dager, og for oss vil sommertid være det mest gunstige, sier Rafaelsen

Han får følge av kollega i Alta.

– Mitt inntrykk er at det å ha mere lys er viktig for folk her oppe i nord, sier Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune.

Alta har mørketid, altså at solen ikke viser seg over horisonten hele døgnet, fra 25. november til 17. januar

– Vi merker ikke om klokken stilles tilbake på vinteren, men vi merker det godt når solen kommer tilbake igjen. Derfor hadde det vært fint med sommertid hele året.

SOMMERTID HELE ÅRET: Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger slår et slag for permanent sommertid i Norge. Foto: Tore Kristiansen

– Fordel å ikke skifte frem og tilbake

– Spesielt for høsten er det viktig med sommertid, for oss som er så veldig langt øst, sier Frank Martin Ingilæ, ordfører i Tana kommune til VG.

Han forteller at folk er opptatt av sommer- og vintertid, og at også tidssoner er blitt diskutert.

– Sommertid er best rett og slett, for det gir oss mest lyst. Uansett er det en fordel at man ikke driver og skifter frem og tilbake på den klokken, sier Ingilæ.

