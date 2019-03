FIN FLYT: Helikoptrene lagde et system hvor de forflyttet seg i sirkel mellom mottakssenteret på Brynhallen i Fræna, refuel-plassen, venteposisjonen på ytterste fastland og skipet. Foto: FORSVARET

Redningsflyger: – Et nytt helikopter sto hele tiden klar for å evakuere

Redningsflyger Karen Segtnan sitter igjen med mange inntrykk etter helgens redningsaksjon i Hustadvika. Best av alt husker hun den enorme dugnadsinnsatsen.

– Vi håpte på det beste, men forberedte oss på det verste, sier Karen Segtnan, fartøysjef hos 330-skvadronen og flyger på redningshelikoptret, til VG.

Hun tar oss gjennom den dramatiske redningsaksjonen på «Viking Sky».

Ble kalt ut

Lørdag 23. mars begynner rolig på Ørland flystasjon. 330-skvadronen er på 15 minutters beredskap hele døgnet, og de ansatte som har vakt sover og bor derfor på jobb. Denne helgen er Segtnan på vakt sammen med fem andre kolleger.

Klokken 14.00 sender cruiseskipet «Viking Sky» ut en mayday-melding om motorstans i Hustadvika utenfor Molde. Kort tid etter slipper kapteinen ut begge ankrene, i håp om å få feste i havbunnen og stoppe driften.

Hustadvika er et værhardt område som har hatt mange skipsforlis. Med rundt 15 meter høye bølger og vindkast på 25 meter per sekund, er denne lørdagen intet unntak. Skipet driver raskt mot stadig grunnere områder.

En times tid etter at mayday-meldingen blir sendt ut, blir det besluttet at passasjerene og mannskapet om bord, totalt 1373 personer, skal evakueres.

– Vi blir varslet umiddelbart etter mayday-meldingen. I luftlinje er Ørland nærmeste ressurs, men vi har vanvittig motvind hele veien, og bruker mye lengre tid enn forventet. Da vi kommer frem etter halvannen time, er to andre sivile helikopter fra CHC i gang med evakueringen, sier Segtnan.

Klarte å snu

På dette tidspunktet har skipet også fått start på den ene motoren igjen, og redningsmannskapet øyner håp om at det skal unnslippe fjæresteinene.

– Det klarer etter hvert å snu 180 grader, og får en liten fart ut mot åpne hav. Da ser situasjonen med ett bedre ut, sier Segtnan.

Helikoptrene lager et system hvor de forflytter seg i sirkel mellom mottakssenteret på Brynhallen i Fræna , refuel-plassen, venteposisjonen på ytterste fastland og skipet.

Når ett helikopter er ferdig med å heise opp passasjerer, står det neste klar.

– På den måten blir det ingen dødtid. Det er en vanvittig laginnsats, hvor alle involverte legger opp til at samarbeidet skal flyte best mulig.

12 timer i luften

Mannskapet fra Ørland heiser opp to personer om gangen, helt til helikopteret er fullt. På det meste får de plass til 16 personer.

Til tross for at helikopteret lager mye støy forsøker redningsmannskapet å ta imot de evakuerte på en god måte ved å få blikkontakt og virke rolig og profesjonell.

– Legen danner seg et bilde av hvem som har behov for ekstra støtte, og plasserer de på en fornuftig måte i helikopteret. Det er ikke seter til alle, så noen må sitte på gulvet, men vi forsøker å plassere de evakuerte slik at de føler seg ivaretatt underveis, sier Segtnan.

Fra mannskapet tok av fra Ørland flystasjon, til de lander i Ålesund, tar det ganske nøyaktig 12 timer. Mannskap fra Rygge tar over helikopteret og fortsetter evakueringen utover natten, før de bytter tilbake igjen på morgenen.

– Du tenker ikke på tiden underveis. Da vi landet i Ålesund, var vi overrasket over hvor mye klokken var. Situasjonen er såpass spesiell og i starten prekær, så hele kroppen er i beredskap. Du fokuserer på det du har trent på og står i det som et lag, sier Segtnan.

Forberedte seg på det verste

På vei til Hustadvika snakket hun og kollegene om ulike utfall som kunne møte dem.

– Ikke i detalj, men slik at vi ikke skulle bli tatt på sengen. Vi gikk gjennom hvilke teknikker og prosedyrer vi kunne ta i bruk i de ulike utfallene.

– Hvilke utfall?

– Alt fra å evakuere skipet slik vi gjorde nå, til å evakuere et skip som ligger kantret i fjæresteinene. Vi håpte på det beste, men forberedte oss på det verste.

– Forsvaret har sagt at dette oppdraget hadde utfordringer helt på kanten av det redningshelikoptre kan klare. Er du enig i det?

– Sea King er en robust, trofast og sterk arbeidshest, som ofte er ute i hardt og krevende vær. På slike oppdrag er det heller oss om bord det står på. Vi må evne å kjenne egne begrensninger, og samtidig ta innover oss at oppdraget vil være krevende og pågå lenge, sier Segtnan.

– Vi går aldri på akkord med sikkerheten eller risikerer liv. På dette oppdraget hadde vi ikke behov for å gå utover våre vanlige prosedyrer. Vi kunne gjennomføre evakueringen slik vi pleier, uten å finne på noe spontant eller kreativt.

ØRLAND FLYSTASJON: Mannskapet fra Ørland som deltok i redningsaksjonen. Foto: FORSVARET

– Enorm erfaring

Segtnan sitter igjen med mange inntrykk etter helgens oppdrag, men det hun husker best er den enorme dugnadsinnsatsen.

– Det var en fantastisk flyt og oppslutning fra start til slutt. Det var ubegrenset med ressurser på bakken og full kontroll i luften. Å høre alle tilbakemeldingene fra folk som føler at vi ofret livet for dem, varmer virkelig.

Også omfanget av oppdraget gjorde sterkt inntrykk.

– Å evakuere folk i dårlig vær og grov sjø fra båter i stor bevegelse, har jeg vært med på før. Det spesielle i denne saken er omfanget, at vi kanskje måtte evakuere over 1300 personer. Hadde det ikke vært for at mannskapet på skipet fikk drift på motorene igjen, kunne utfallet blitt et helt annet, sier Segtnan.

– Det er klart at dette er en enorm erfaring å ha med seg videre. Å se at det vi trener på hver eneste dag kan omsettes i praksis når det gjelder som verst, gir stolthet.

