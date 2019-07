KAN ENDE I RETTEN: Saken mot advokaten påtaleavgjøres trolig om kort tid. Blir han tiltalt må han møte her i Oslo tingrett under andre forutsetninger enn normalt. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Advokat siktet for grov korrupsjon: Har lydopptak-bevis

Et opptak av en samtale med en klient er blant bevisene mot den profilerte advokaten som det siste halvannet året har vært siktet for grov korrupsjon.

Sammen med et avhør av klienten er en rapport om samtalen de to dokumentene i saken som Oslo tingrett viser til når de i en kjennelse avsagt onsdag konkluderer med at det er skjellig grunn til å mistenke advokaten.

Samtalen er tatt opp i fengsel.

– Det stemmer at det foreligger et lydopptak. Det er en del av et samlet bevisbilde som gjør at vi mener det er skjellig grunn til å mistenke ham, bekrefter politiadvokat Vegar Ommedal til VG.

Politiet fikk medhold i Oslo tingrett til å få utlevert og ta beslag i dokumenter og kontoutskrifter som eventuelt kan dokumentene pengeoverføringer mellom den siktede advokaten og hans tidligere klient.

Anker kjennelse

Advokatens forsvarer John Christian Elden sier til bransjenettstedet Rett24 at kjennelsen vil bli anket.

Onsdag skrev VG at politiet mener at advokaten avtalte med klienten at han skulle motta inntil 20.000 euro. Deler av disse pengene skulle angivelig gå til å bestikke ansvarlige etterforskere og/eller påtaleansvarlig på klientens sak.

Senere ble beløpet ifølge siktelsen redusert til 10.000 euro og deretter skal advokaten ha reist til Tyskland hvor han skal ha mottatt 5000 euro i kontanter som en første delbetaling.

Advokatens klient var siktet for oppbevaring av to kilo heroin og bestikkelsene skulle forsøksvis sørge for at klienten ikke ble tiltalt for dette, ifølge siktelsen mot advokaten.

Videre heter det at advokaten ikke lyktes med å bestikke de ansvarlige i politiet. Klienten ble senere både tiltalt og dømt for oppbevaringen av heroinen.

Den siktede advokaten har tidligere vært oppnevnt som forsvarer i flere profilerte straffesaker.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden bistår sin siktede fagfelle. Foto: Tore Kristiansen

– Forunderlig

Advokatens forsvarer John Christian Elden mener innholdet i samtalen på lydopptaket er et bevis for at siktelsen ikke stemmer. Han stiller samtidig spørsmål ved omstendighetene rundt lydopptaket.

– Det er høyst forunderlig hvordan det kan foreligget et opptak av en advokatsamtale i et fengsel der den innsatte åpenbart ikke har opptaksutstyr tilgjengelig. Politiet får avklare dette nærmere, skriver Elden i en SMS til VG.

Vegar Ommedal sier at politiet ikke kjenner til detaljene rundt opptaket, og omtaler det som noe som «har kommet politiet i hende».

– Jeg vet ikke hvordan det opptaket har kommet i stand eller hvordan han har fått tak i opptaksutstyr. Dette er på ingen måte et opptak som politiet har fremskaffet, sier Ommedal.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den siktede advokaten, så langt uten hell.

