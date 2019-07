VARME DAGER: Både Østlandet, Vestlandet og indre deler av Trøndelag kan nå et stykke opp på 30-tallet, viser tirsdagens prognoser fra Meteorologisk institutt. Foto: Kart: DNMI

Sommervarmen: Godværet kan bli værende i hele neste uke

Hetebølgen som ruller inn over Norge denne uken vil være over i løpet av et par dager – men godværet kan likevel bli værende i hele neste uke.

– Ja, det ser ut som gode sjanser for høytrykk og pent sommervær de neste syv-åtte-ni dagene. Dette tar ikke brått slutt, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Prognosene fra Det europeiske værsenteret i Reading, England er noe endret fra mandag – og den kanskje viktigste endringen er et lavtrykk som nå ikke lenger ser ut til å komme inn over Sør-Norge mandag.

Tørrere varsel

– Det ser nå ut som at høytrykket vil holde seg hele perioden. Sjansene for en våt uke neste uke er betydelig redusert. I det hele tatt er dagens prognoser betydelig tørrere for neste uke og påfølgende uke enn det vi så mandag, sier Håvik Korneliussen.

Han lager prognoser seks uker fram i tid for energibransjen i Norden og Europa, basert på data fra nettopp Det europeiske værsenteret.

HELE SØR-NORGE: Ikke lett å slippe unna varmen i Sør-Norge fredag og lørdag. Legg merke til at kysten av Sør- og Østlandet er noe svalere. Foto: Kart: DNMI

De varmeste luftmassene i høyden ser nå ut til å bevege seg mer mot vest, noe som gjør at sjansene for rekord-temperaturer i på Nord-Vestlandet minker.

– Det ser likevel ut til bli godt og varmt. Både Bergen og Møre kan få anslagsvis 32 plussgrader, og Østlandet og Trøndelag også. Og fredag ser ut til å bli den varmeste dagen, sier han.

Den erfarne amerikanske meteorologen tilknyttet populære Weather Channel, Guy Walton, la tirsdag ut denne tweeten om at han ikke i sin tid har sett noen tilsvarende hetebølge som den prognosene viser for Skandinavia denne helgen:

Dramatisk værskifte

– Dette er usedvanlig varme luftmasser som beveger seg nordover Europa. Vi ser på prognosene for Paris, som bare en gang tidligere har vært over 40 varmegrader. Dette kan skje igjen denne uken, mener han.

Både i Belgia og Nederland viser prognosene makstemperaturer som ligger over de gamle nasjonale varmerekordene for landene.

– På mange måter kan vi være glad for at denne varmluften beveger seg såpass raskt – det kunne blitt større utfordringer om den hadde blitt liggende på samme sted i enda flere dager, påpeker han.

VARMEN KOMMER: Helt i nord må folk vente på den store Europa-varmen til mandag, skal vi tro de siste prognosene. Foto: Kart: DNMI

Han advarer også mot voldsomt værskifte på kontinentet mot helgen:

– Dette ligner litt på forrige varmebølge hos oss, da så vi at våte lavtrykk gikk sørover og inn over Mellom-Europa. Dette ser vi også komme nå til helgen, og det kan gi intens tordenvær og nedbør som kjempehagl, sier han.

Mindre morgentåke

Kollega Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt i Tromsø mener også at utsiktene til plagsom morgentåke nå er noe redusert:

– Vi kommer til å så noe morgentåke på kysten, men vi tror den raskere blir tatt av solen om formiddagen. Havet er nå også blitt noe varmere, noe som reduserer sjansen for at morgentåken dannes. Men vi kommer til å se noe morgentåke på de varmeste dagene i nord, sier hun.

Hun tror fortsatt at indre strøk av Nordland og Troms og Finnmark kan nå 30-tallet før varmebølgen er over.

Litt forsinket i nord

– Men det kan se ut som at toppvarmen bruker litt lengre tid på å nå helt nord i landet – kanskje blir mandag den varmeste dagen for Troms og Finnmark. Og Det er også usikkert om den varmeste luften når helt nord og øst i Finnmark, til for eksempel Hammerfest og Vadsø.

Hun påpeker at Nord-Norge har hatt noen riktig flotte sommerdager nå, med temperaturer midt på 20-tallet.

– Nå venter et par dager med høyst akseptable 15–20 grader, før vi får mer varme her nord, sier hun.