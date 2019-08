Politiet: Terrorsiktede brukte GoPro-kamera under hendelsen

Politiet opplyser om at siktede etter moskéskytingen i Bærum brukte en del våpen, og at de har grunn til å tro at deler av dem var lovlig registrert.

Sofie Fraser

Oda Ording

Sven Arne Buggeland

Mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det fremgår under en pressekonferanse på politihuset i Oslo mandag.

Politiet gikk også ut med navnet på terrorsiktede Philip Manshaus (21) sin 17 år gamle stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som Manshaus er siktet for å ha drept.

Politiet vet foreløpig ikke nøyaktig tidspunkt for drapet.

Mandag ble det kjent at den 21 år gamle bærumsmannen Philip Manshaus er siktet etter skytingen i al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag ettermiddag, og for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Siktelsen gjaldt først drap og drapsforsøk, men ble mandag utvidet til å gjelde terrorhandling. Det ble også besluttet at Manshaus skal varetektsfengsles i fire uker.

21-åringen erkjenner ikke straffskyld og begjærte seg mandag løslatt, men forsvarer Unni Fries ønsker foreløpig ikke å gå inn på hvorfor.

Mottok varsel om siktede juli i fjor

Under pressekonferansen opplyste politiet om at siktede bar en hjelm med et GoPro-kamera under hendelsen, noe som har vært et viktig bevis for politiet.

De vet også at Manshaus ankom åstedet i en bil, og at han brukte en del våpen.

– Vi har god grunn til å tro at deler av disse våpnene var lovlig registrert, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

Han sier videre at det pågår et stort arbeid i hele politidistriktet, og at det fokuseres på oppfølging av trossamfunn og moskeer.

– Det skal være trygt å gå i moskeen. Vi følger opp dette sammen med PST, understreker visepolitimesteren.

På pressekonferansen orienterte politiet også om tipset PST skal ha mottatt om siktede for ett års tiden.

Det gjaldt en nødmelding datert 7. juli i fjor.

– Det ble ringt fra en telefon uten simkort, noe som gjorde det vanskelig for oss å vite hvor den kom fra, sier Vandvik.

Publisert: 12.08.19 kl. 17:39