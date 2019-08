Politiet: Terrorsiktede brukte GoPro-kamera under angrepet

Politiet opplyser om at siktede etter moskéskytingen i Bærum brukte en del våpen, og at de har grunn til å tro at deler av dem var lovlig registrert.

Opplysningene ble kjent under en pressekonferanse på politihuset i Oslo mandag.

Politiet gikk også ut med navnet på terrorsiktede Philip Manshaus (21) sin 17 år gamle stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som Manshaus er siktet for å ha drept.

Politiet vet foreløpig ikke nøyaktig tidspunkt for drapet.

Mandag ble det kjent at den 21 år gamle bærumsmannen Philip Manshaus er siktet etter skytingen i al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag ettermiddag, og for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Politiet vil ikke gå i detalj på hvilke bevis som knytter siktede til drapet på lillesøsteren, men sier at felles bopel er et viktig element.

Siktelsen gjaldt først drap og drapsforsøk, men ble mandag utvidet til å gjelde terrorhandling. Det ble også besluttet at Manshaus skal varetektsfengsles i fire uker.

21-åringen erkjenner ikke straffskyld og begjærte seg mandag løslatt, men forsvarer Unni Fries ønsket på daværende tidspunkt ikke å gå inn på hvorfor.

Ingen tegn på at han tilhørte et miljø

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby sier til VG at de har klare indikasjoner på at det har vært en viss form for planlegging i forkant av hendelsen lørdag.

De ønsker ikke å si noe om hvor lang tid planleggingen skal ha pågått.

– Vi jobber med å kartlegge om han hadde tilknytning til noe miljø, men så langt er det ingen klare tegn på det, sier Kraby.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby er påtaleansvarlig i saken. Bildet er fra juni 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiadvokaten sier videre at de hele tiden har vært bevisste på at terror kunne det være sentrale elementet i angrepet på moskeen.

Visepolitimester Bjørn Vandvik sier at det har vært svært viktig for politiet å få oversikt over om det er grunn til bekymring for at noe mer kan skje.

– Våre undersøkelser så lang tilsier at det ikke er grunnlag for det, men vi følger nøye med på det fremover i samarbeid med PST.

POLITI: Visepolitimester Bjørn Vandvik. Her i forbindelse med Warasaken. Foto: Tore Kristiansen

– Det skal være trygt å gå i moskeen

Under pressekonferansen opplyste politiet om at siktede bar en hjelm med et GoPro-kamera under hendelsen, noe som har vært et viktig bevis for politiet.

De ønsker imidlertid ikke å kommentere den øvrige bekledningen til siktede under skytingen i moskeen. I meldinger som kom inn om hendelsen ble det hevdet at siktede hadde på seg uniform.

Politiet vet også at Manshaus ankom åstedet i en bil, og at han brukte en del våpen.

– Vi har god grunn til å tro at deler av disse våpnene var lovlig registrert og en del av den husstanden han var en del av, sier politiadvokat Hjort Kraby.

Politiet sier videre at det pågår et stort arbeid i hele politidistriktet, og at det fokuseres på oppfølging av trossamfunn og moskeer.

– Det skal være trygt å gå i moskeen. Vi følger opp dette sammen med PST, understreker visepolitimester Vandvik.

Mottok tips om siktede juli i fjor

På pressekonferansen orienterte politiet også om tipset PST skal ha mottatt om siktede for ett års tiden.

Det gjaldt en nødmelding datert 7. juli i fjor. Tipset ble videresendt til Oslo politidistrikt.

– Det ble ringt fra en telefon uten simkort, noe som gjorde det vanskelig for oss å vite hvor den kom fra, sier Vandvik.

Han sier at de etter å ha vurdert tipset ikke fant grunnlag for å følge opp saken ytterligere.

– Sjekket dere om siktede hadde tilgang på våpen etter at dere mottok tipset?

– Jeg er usikker på akkurat hva vi gjorde, men jeg tenker at alle relevante forhold ble undersøkt.

Vurderer graden av radikalisering

Politiet sier at de vurderer flere forhold når de mottar denne typen tips, som hvorvidt vedkommende fremstår farlig, graden av radikalisering og om personen er kjent for politiet fra før av.

– Vi mottar jevnlig tips, men akkurat hvor mange har jeg ikke oversikt over. Vi har gode prosesser og egne radikaliserings- og mangfoldskontakter som følger opp slike henvendelser, sier Vandvik.

Han legger til at de jobber med å skape dialog og sørge for at personene man er bekymret for, ikke går inn i et farlig spor.

– Hvis personen anses som farlig, er det PST sitt ansvar.

Publisert: 12.08.19 kl. 17:39 Oppdatert: 12.08.19 kl. 18:31