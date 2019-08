FØRSTE TITT: Bernt Kjøsnes (til v.), sønnene Sigve (13) og Magnus (16) hadde kun sett bilder av skadene forårsaket av uværet i Jølster tidligere i uken. Torsdag ettermiddag fikk de se skadene med sine egne øyne. Foto: Fredrik Solstad

Her kommer familien hjem fra ferie: – Verre enn jeg hadde sett for meg

VASSENDEN (VG) Bernt Kjøsnes og sønnene er tilbake ved hjemmet som var kun få meter fra å bli tatt av uværet i Jølster. De takker rassikringen for at skadene ikke ble verre.

Mens vannet fosset nedover fjellsiden og rev med seg stein, trær og jord mot et gult hus ved Jølstravatnet, var Bernt Kjøsnes og familien på Nordmøre.

VG er med når han og sønnene Magnus (16) og Sigve (13) ser hjemmet sitt for første gang etter rasene som har tatt veier, hus og liv i Sogn og Fjordane. Det er et emosjonelt gjensyn for familien, som kun har sett bildene av kaoset som rammet den lille bygda Vassenden.

– Skadene er mye større enn jeg så for meg. Jeg er så utrolig glad for at vi ikke har vært hjemme, sier Kjøsnes.

Da flommen hadde gjort sin skade, hadde den tatt med seg betydelige deler av gressplenen. Sporene kan familien se knappe tre meter fra husveggen.

– Vi har hatt maksimal flaks. Det er heldigvis kun materielle skader, sier Kjøsnes.

TETT PÅ: Like ved Årsetelva, en av elvene som gikk over sin bredde i uværet, bor Bernt Kjøsnes med sønnene Magnus og Sigve, sin samboer Elin Hagen og hennes datter Sofia Hagen Paulen. Her, et par hundre meter over Jølstravatnet, har familien god utsikt over innsjøen og den lille bygda. Foto: Fredrik Solstad

Bygda støtter opp

To dager har gått siden uværet traff den lille kommunen Jølster som en knyttneve. Ett ras, ble til to, som ble til tre. På en time styrtet 33 millimeter regn ned over bygda. Før nødetatene visste ordet av det, hadde det gått en lang rekke store og små ras i hele Sunnfjord.

Nå har Kjøsnes tankene på andre siden av innsjøen.

Der er en mann i 50-årene er savnet og antatt omkommet etter at bilen han satt i, trolig ble tatt av de enorme stein- og jordmassene som veltet over fylkesvei 451 tirsdag kveld. Politiet bekreftet torsdag det mange i bygda har visst en stund: mannen er fra Jølster. Pårørende har ikke ønsket å gå ut med navn.

– Det er veldig tungt å vite at en sambygding har mistet noen. I en bygd der alle kjenner alle, så vet de fleste hvem som har mistet livet.

NÆRE PÅ: Flere steder gikk skredene rett forbi husene i Jølster. Foto: Fredrik Solstad

Kjøsnes vet hva han snakker om. Sommer 2008 mistet han og sønnene kona Janne brått. Hun ble kun 32 år gammel. I etterkant av dødsfallet var støtten fra bygda og etterhvert ny samboer, Elin Hagen enormt viktig for Kjøsnes.

– Jeg har selv kjent på kroppen hvor fantastisk Jølster er til å stille opp når katastrofen skjer og man mister noen. Jeg er sikker på at folk kommer til å stille opp også denne gangen.

– Selv om det er utrolig tung å møte folk igjen etter en slik hendelse, så varmer det utrolig når folk kommer bort og viser at de bryr seg. Du klarer ikke sette deg inn i situasjonen til vedkommende, men å vise at du er der for dem og vise at du bryr deg, er nok. Man trenger ikke alltid si noe. Det holder å gi en klem.

EMOSJONELT: Bernt Kjøsnes måtte gråte en liten tåre da han så ødeleggelsene uværet i Jølster skapte på tirsdag. Her sammen med sønnen Magnus (16). Foto: Fredrik Solstad

– Små marginer

Når Kjøsnes skuer utover skadene uværet forårsaket, er han takknemlig for én ting.

To år tidligere utbedret NVE rassikringen ved Årsetelva i 2017. Kort tid etter flommet det over i Utvik. Han mener tiltakene som ble gjort da, er grunnen til at huset fremdeles står.

– Her jeg står ser det ut til at rassikringen har fungert som den skal. Det er utrolig små marginer med så stor vannføring, sier Kjøsnes.

Geolog i NVE, Odd Are Jensen, er enig. Han mener skadene kunne vært betydelig større.

– Det kunne endt mye verre, men erfaringsmessig står husene relativt godt plassert.

Også regionsjef i NVE Vest, Brigt Samdal, mener sikringsarbeid som er gjort for to år siden etter alt å dømme reddet hus.

For Kjøsnes og sønnene snur nå oppmerksomheten mot å hjelpe til med å bygge opp både området rundt elven og i resten av bygda. På broen rett over tomten til Kjøsnes er folk allerede i hektisk aktivitet. Gravemaskiner, lastebiler og arbeidere i full sving med å rydde vekk stein, trær og jordmasse.

– Nå skal vi bruke tid på å bygge det opp igjen, sier 16 år gamle Magnus.

