Nina Jensens samboer er død

Nicolai Roen døde tirsdag etter å ha kjempet mot hjernekreft de siste månedene.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Nina Jensen, som er Frp-leder Siv Jensens søster og en stor miljøaktivist, la torsdag kveld ut et innlegg på Facebook hvor hun beskriver savnet av samboeren.

– Det er ingen som har imponert meg mer enn deg, Nicolai og jeg har aldri vært mer stolt av deg enn jeg har vært de siste ukene og månedene hvor du har kjempet mer tappert enn noen. Og jeg har aldri elsket deg mer. Selvom jeg ikke trodde det var mulig å elske deg mer enn jeg allerede gjør, skriver hun på Facebook.

Det var tilbake i juni 2018 at det ble kjent at Roen hadde fått en av de mest aggressive formene for hjernekreft.

Legene fant da ut at han hadde fått glioblastom grad 4, som har en gjennomsnittlig overlevelse på under ni måneder.

Etter å ha vært sammen i ti år fikk de også sitt første barn tilbake i mars samme år, kun noen uker før Roen fikk påvist hjernekreften.

– Eik og jeg vil savne deg hvert sekund, hvert minutt, hver time og hvert år så lenge vi lever og du vil alltid være med oss. Min elskede Nicolai - for evig og alltid, avslutter hun det følelsesladede innlegget.

