ENDRER PLANENE: Erna Solberg vil endre planene for Høyblokken for at 22. juli-senteret skal ligge der det ligger i dag. Foto: Lien, Kyrre

Erna Solberg: Vil endre regjeringsbygget for å gi plass til 22. juli-senteret

Prosjektet for nytt regjeringskvartal skal endres for at 22. juli-senteret fortsatt skal ligge der det er i dag. Det fortalte statsminister Erna Solberg til VG etter minnemarkeringen for 22. juli.

Nå nettopp

Dette sa Erna Solberg til VG i etterkant av minnemarkeringen etter 22. juli. Her åpner hun for at den ikoniske Høyblokken, som var hovedmål for bombeangrepet 22. juli 2011, får andre oppgaver enn å være sentrum for regjeringen.

– 22. juli-senteret har en så sterkt tilknytning til Høyblokken at vi mener at det skal ligge knyttet til denne, så man kan se sporene. Det betyr at vi kanskje må gjøre noe annet med Høyblokken. Derfor jobber vi med dette nå, for å se hvilke endringer vi må gjøre i planene som ligger, sa hun til VG.

ÅTTE ÅR SIDEN: Mandag formiddag ble 22. juli 2011 markert foran Høyblokka i regjeringskvartalet. I ettermiddag vil det holdes en markering på Utøya. Foto: Lien, Kyrre

Bekymring for sikkerhet

Plasseringen av 22. juli-senteret var et tema både før og under minnemarkeringen. Nato-sjef Jens Stoltenberg sa til NRK tidligere mandag at han mener 22.-juli-senteret ennå bør ligge i regjeringskvartalet. Tidligere i vår la regjeringen frem en stortingsmelding om nytt regjeringskvartal.

les også 22. juli-minnesmerke i Tønsberg utsatt for hærverk

Her valgte regjeringen å utsette avgjørelsen om hvor 22. juli- senteret skal ligge. Årsaken er bekymring over sikkerheten ved å plassere et minnesenter så tett på statsminister og regjering.

Dette har skapt reaksjoner, og AUF-leder Ina Libak var tydelig om hva hun mener, i sin tale under minnemarkeringen foran Høyblokka.

– Idag er det åtte år siden 22.juli. En gang vil det være 80 år siden. Det er det vi gjør nå, som bestemmer hvordan historien huskes. Vi har et ansvar i å ta vare de sporene som det gjør vondt å se på, sa hun.

les også Hukommelses-senteret

Vil endre byggeplanene

Etter markeringen var statsministeren tydelig på at regjeringen ønsker å la 22. juli-senteret bli ved Høyblokka - men at det betyr at det enorme byggeprosjektet av nytt regjeringskvartale, dermed må endres.

IKKE GLEMME: – Da vi lovte hverandre «aldri mer 22. juli», så lovte vi hverandre å aldri glemme historien. Her i Høyblokka finnes fortsatt synlige bevis på bombens ødeleggelse, sa AUF-leder Ina Libak i sin tale ved minnemarkeringen. Foto: Lien, Kyrre

– Det er en utfordring å ha mye publikum tett inn på konstruksjonen i Høyblokken. Det betyr at vi må gjøre endringer i prosjektet slik det er, på grunn av sikkerheten, sa hun til VG.

Også Ap-leder Jonas Gahs Støre mener det er viktig at senteret ligger der det er.

les også 22. juli-senteret skal ligge sentralt

– Alltid viktig

– Noe av det siste vi gjorde i Stortinget før sommeren, var å markere at 22. juli-senteret skal ligge her. Det er viktig å legge opp denne bygningen slik at senteret kan være vegg i vegg.

- Hvor lenge vil 22. juli være viktig?

- Hvor lenge er 9. april 1940 viktig? Det er noen datoer som skriver seg inn i historien til en nasjon. Så svaret på det er alltid, sier Gahr Støre.