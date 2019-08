Avfyrte varselskudd etter politijakt på E6

Politiet forsøkte tirsdag å stoppe en varebil flere ganger. De avfyrte to varselskudd i forsøket på å få dem til å stoppe.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Til slutt ble de to, en mann og en kvinne i 20-årene, pågrepet på Skjetten.

Politijakten som hadde funnet sted før det, begynte ved at politiet ønsket å kontrollere den svenskregistrerte hvite varebilen.

– Det er en bil som vi ønsker å stanse på E6, så blir det en forfølgelse nedover E6. Vi stanser den en gang og da blir politibilen rygget på og så kjører varebilen videre igjen, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Skal ha rygget i politibil

Politijakten fortsatte så inn mot Stovner i Oslo. Også der blir varebilen stanset.

Har du tips eller bilder av det som skjedde? Kontakt VG her.

– Når en tjenestemann er på vei ut av politibilen, begynner bilen å rygge igjen. Den kjører kraftig inn i fronten på politibilen. Det ble da løsnet to varselskudd i lufta, sier Marstad.

Han legger til at ingen kom til skade i kollisjonen.

– Etterpå prøver vi å kjøre etter bilen, men vi mister den. Oslo politidistrikt finner bilen og de to som er pågrepet på Skjetten.

Kjenninger av politiet

Varebilen ble funnet ved Hvamskrysset. Marstad ønsker ikke å kommentere hva som befant seg i kjøretøyet, men sier at den nå skal undersøker.

Han opplyser at de to pågrepne er kjenninger av politiet.

– Vi hadde informasjon om at de ikke hadde rent mel i posen. Jeg ønsker ikke å si mer om det av etterforskningsmessige hensyn.

Han legger til at de to ble pågrepet uten noen form for dramatikk.

Forhandlet med antatt knivmann

Samtidig, i Oslo politidistrikt, foregikk det en forhandlingssituasjon med en mann i 70-årene som politiet mener knivstakk en mann i 60-årene. Mannen i 70-årene forskanset seg en periode i en leilighet på Bjerke i Oslo.

Politiet tilkalte sin forhandler til stedet.

Han ble til slutt uskadeliggjort med pepperspray og elektrosjokkvåpen.

Publisert: 06.08.19 kl. 15:53

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post