FUNNET: 20 år gamle Martin Morgenlien Skamo falt ut av en båt i Hemnessjøen natt til søndag. Bildet er gjengitt med tillatelse fra familien. Foto: Privat

Martin Morgenlien Skamo (20) funnet død

20-åringen har vært savnet siden natt til søndag etter at han falt ut av en båt. Familien var til stede da han ble funnet onsdag.

Det var natt til søndag at Martin Morgenlien Skamo (20) falt ut av en båt ved Sjølyst i Hemnessjøen. Etter omkring to timer gikk søket over i søk etter antatt omkommet.

Det ble blant annet brukt sonar i vannet for å lokalisere 20-åringen.

Klokken 18.10 onsdag ble han funnet. Familien var til stede på funnstedet. Morgenlien Skamo vil bli obdusert.

– Han ble funnet etter at det ble utslag i sonarsøk. Brannvesenet fikk ham opp, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til VG.

Han legger til at 20-åringen ble funnet ikke langt fra der han falt i vannet.

Båtfører mistenkt

Føreren av båten som han falt ut av er avhørt og har status som mistenkt, men er ikke siktet i saken. Lensmann Hilde H. Straumann i Aurskog-Høland ville tidligere onsdag ikke kommentere overfor NTB hva som kom frem i avhør.

Martin Morgenlien Skamo (20) ble ansatt som tømrer i byggefirmaet Bygg med oss AS for ett år siden. Daglig leder Knut Heggedal måtte søndag gi den tragiske beskjeden til sine kolleger.

– En fin, blid, positiv og trivelig gutt. Han møtte bestandig opp til tiden, forsov seg aldri, som mange unge gutter gjør. Nå skulle han i gang med å bygge hus. Nei, dette er bare tragisk, sa Knut Heggedal til VG mandag.

Det var totalt fem personer i båten da ulykken skjedde. Politiet har tidligere opplyst til VG at Morgenlien Skamo ikke brukte redningsvest.

Flere drukningsulykker i helgen

I tillegg til Martin Morgenlien Skamo mistet ytterligere to personer livet i drukningsulykker i helgen.

24 år gamle Kristoffer Skretteberg Syvertsen omkom i en drukningsulykke i Drammenselva like sør for Åmot i Buskerud lørdag.

Samme dag mistet en 35 år gamle Mustapha Tahiri livet i en drukningsulykke i Hurdalssjøen i Hurdal i Akershus.

Publisert: 31.07.19 kl. 19:18 Oppdatert: 31.07.19 kl. 19:57

