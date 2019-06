VIL UT AV REGJERING: Leder Terje Johan Helgheim i Sunnfjord Frp i Sogn og Fjordane – råder Siv Jensen til å ta Frp ut av regjering. Foto: Privat

Leder i Sunnfjord Frp: Anbefaler at Siv forlater Erna

Leder Terje Johan Helgheim i Sunnfjord Frp er krystallklar: – I dagens situasjon vil jeg anbefale at Fremskrittspartiet forlater regjeringen.

Nå nettopp







– Jeg har ikke tro på at regjeringen åpner vesentlig for å gi oss gjennomslag, begrunner Helgheim overfor VG.

Frp-lederen understreker at det er han personlig som råder partiet til å hoppe ut av Solberg-regjeringen i juni 2019 – tre måneder før valget.

OSINGER: Os-duoen Gustav Bahus og Terje Søviknes er henholdsvis leder i Vestland Frp og nestleder i Frp sentralt. Onsdag reiser de sammen til landsstyremøtet i Frp. Bildet er fra regjeringsforhandlingene på Gardermoen i januar. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Bakteppet er den opphetede bompengesaken, som preger Frp spesielt om dagen.

Like før Fremskrittspartiet samles til ekstraordinært landsstyremøte i hovedkvarteret i Oslo, dundrer Helgheim fra Jølster til med følgende analyse:

– Vi må ha et betydelig gjennomslag i bomsaken. Nå har vi opplevd altfor lenge at våre saker ikke har blitt tilstrekkelig prioritert av denne regjeringen. Velgerne har gått mot oss, og vi har vært for ettergivende, sier Helgheim til VG.

Riktig tidspunkt

Han mener tidspunktet er riktig for å åpne utgangsdøren for Frps statsråder i regjeringen.

les også Frp vil ikke garantere støtte til utsatte bompengeprosjekter

– Ja, det vil være et riktig tidspunkt, og bompengesaken er en så viktig sak for Fremskrittspartiet, at det vil være klokt å sette hardt mot hardt. Men dette er kun mine egne, personlige vurderinger, gjentar Helgheim også er ordførerkandidat lokalt før kommunevalget i nye Sunnfjord kommune, som består av kommunene Naustdal, Gaular, Jølster og Førde.

Helgheim ser for seg en partidemokratisk og sunn prosess hvis Frp ikke får nødvendig gjennomslag i bomsaken. I Vestland Frp er det satt av to dager 15. og 16. juni for å diskutere veien videre.

les også Bom stopp for Frp

Bahus nesten taus

Terje Johan Helgheims egen fylkesleder, Gustav Bahus i Vestland Frp, er uvanlig lite taletrengt om Sunnfjord-lederens råd om å forlate regjeringen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Men jeg er glad for at Helgheim understreker at dette er hans personlige vurdering, sier Bahus til VG.

– Nå skal vi i landsstyremøte på onsdag og få en orientering om status om hvordan partiet og regjeringen håndterer bompengespørsmålet. Jeg går til dette møtet med åpent sinn, legger Bahus til.

les også Frp-ledelsen jobber med «smutthull» for å senke bompengene

Stuper på Vestlandet

Han kommer selv fra Os ved Bergen, og er sambygding med Frp-nestleder Terje Søviknes.

Bompengestriden har ifølge flere meningsmålinger gitt katastrofale tall for Frp i Bergen, hvor Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har gjort det svært godt.

Senest tirsdag kveld fikk partiet imidlertid en oppmuntring i form av en meningsmåling i Dagbladet der to av tre støtter Frps krav om at bompenger må gå til veibygging – ikke til sykkel og kollektivtransport.

– Risikoen for at det er et flertall som vil ut av regjeringen, er større enn før. Men det vil overraske meg om det er et flertall som faktisk går for det, sier Frp-kjenner Jan Arild Snoen fra Minerva til NTB.

les også Frp-fylkesledere: Må ut av regjering uten bompenge-gjennomslag

I Bergens Tidende tirsdag beklager både Helgheim fra Sunnfjord Frp og Roald Steinseide fra Askøy Frp manglende gjennomslag i bompenge-politikken for Frp.

Svein Otto Jacobsen i Øygarden Frp mener imidlertid at en regjerings-exit fra Fremskrittspartiet bare vil føre til enda mer bompenger.

– Hvis vi går ut nå, så stiger bompengene. Jeg tror vi på sikt har mest igjen for å bli sittende, sier Jacobsen til BT.

Publisert: 04.06.19 kl. 22:33