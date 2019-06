UENIGE: Til venstre Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Til høyre er folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) som besøker Haugerudhagan barnehage. Foto: Siw Pessar / Tore Kristiansen

Ut mot Listhaug sitt forslag: – Skolemat bør være gratis for alle

Debatten om gratis skolemat har igjen blusset opp. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker foreldrebetalt skolemat. Fagmiljø advarer mot dette forslaget.

Nå nettopp







Gratis mat, betalt mat eller matpakke hjemmefra kan bli en av valgkampens store stridstemaer. Onsdag kastet landets folkehelseminister, Sylvi Listhaug (Frp), seg inn i debatten.

Listhaug ønsker å innføre foreldrebetalt skolemat, som ville kostet mellom 300 og 500 kroner i måneden.

Les hele saken: Listhaug vil ha foreldrebetalt skolemat

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, er bekymret over dette forslaget, og mener det bidrar til økte forskjeller.

– Unger stiller med ulik bakgrunn, derfor er det viktig at skolen er en arena som utjevner, ikke forsterker ulikhet. Erfaringene med frukt i skolen har for eksempel bidratt til utjevning av forskjeller. Et gratis skolemåltid vil kunne ha samme effekt, sier hun.

Ifølge Gerhardsen strider foreldrebetalt skolemat med det sentrale prinsippet om at skolen skal være gratis.

– For en familie med dårlig råd og flere barn vil det være krevende å bli med på noe som vil koste flere hundre kroner per barn per måned. Om lag 100 000 barn lever i familier med dårlig råd, og statistikk viser at de oftere får helseproblemer enn de med bedre råd, sier hun og legger til:

– Skolemat er et flott bidrag for å utjevne helseforskjeller, men da må det være gratis for alle, sier hun.

Knut Inge Klepp, områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) og professor i ernæring, heier også på gratis skolemat.

– Det å sikre et godt skolemåltid er veldig viktig. Vi ser at de yngste elevene har med seg matpakke, men jo eldre de blir, jo flere er det som dropper matpakken. Da ender mange opp med å kjøpe på impuls, og matkvaliteten blir mye lavere.

Han opplyser at de har forsket betraktelig på skolefrukt-ordningen, hvor man har hatt ordninger med og uten foreldrebetaling, og de ser en tydelig tendens:

Knut Inge Klepp, områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) og professor i ernæring stiller seg ikke bak Listhaug sitt forslag. Foto: FHI

– Foreldrebetaling gir et systematisk frafall, hvor man ser at foreldrebetaling går utover de med lavere inntekt. De som trenger dette tiltaket mest, står plutselig i fare for å ikke få det, sier han.

– Det å sørge for at elevene får god og nok mat, er ikke bare bra for helsen til den enkelte, men gjør også at elever blir mer konsentrert og mottagelige for kunnskap.

Publisert: 13.06.19 kl. 12:56