Vannskandalen: Åtte nye til sykehus, epidemien like intens

Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy. Intensiteten i epidemien er ikke endret.

– Intesiteten i epedemien er like høy i dag som i går, sier varaordfører Bård Espelid på en pressekonferanse mandag.

Mandag ble det klart at åtte nye personer er sendt videre fra legevakten til Haukeland sykehus. Til sammen er dermed 55 personer, både barn og voksne, innlagt. Sykehuset opplyser at ingen av pasientene er kritisk syke.

– Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har oppbemannet noe for å være helt trygg på at vi har nok kapasitet til å ta i mot pasienter fremover, skriver sykehuset på sine nettsider.

I tillegg har sykepleiere gitt 87 råd på telefon og 24 personer er undersøkt av lege.

– Nå har vi hovedfokus på å forebygge videre spredning, i tillegg til å ivareta de som allerede er blitt smittet, sier varaordføreren.

Ekstra klorering

Han understreker at høydebassenget som er antatt å være smittekilden er isolert. I tillegg har kommunen iverksatt ekstra klorering av vannet.

– Hvis noen mot formodning skulle få drikkevann inn i fordøyelsessystemet er dermed faren for smitte trolig mindre.

Sammen med Folkehelseinstituttet har kommunen startet arbeidet med å finne årsaken til smittesituasjonen. Blant annet er det tatt flere nye prøver av vannet.

– Analysearbeidet er kommet i full gang, og FHI har begynt å få inn data fra de som er rammet. De ser blant annet på intensiteten i forhold til antall innleggelser, og prøver kontinuerlig å vurdere om epidemien er i en aktiv fase eller om den er avtagende.

Så langt kan ikke kommunen utelukke at smitten kommer fra noe annet enn drikkevannet.

– Men funn så langt sier at det er drikkevannet, og det er det vi forholder oss til, sier Espelid.

Kommunen opplyser at både skoler og barnehager vil holde åpent som normalt tirsdag. Kokevarslet blir ikke opphevet.

– Så lenge barna ikke har symptomer er de ikke smittefarlige, sier smittevernlege Arild Iversen på pressekonferansen.

– Kommunens ansvar

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV2 at det er kommunenes ansvar å sørge for at innbyggerne får rent drikkevann.Mandag formiddag kommenterte også statsminister Erna Solberg (H) saken overfor TV2:

– Det er mye slitasje, særlig på vannrør, og enkelte steder har ikke investeringene vært gode nok fra kommunenes side. Samtidig vet vi at klimaet endrer seg og at ting forandres, sier statsministeren, som viser til at hver enkelt kommune nylig har gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Solberg sier det viktigste på Askøy er å finne kilden.

– Det er kommunens ansvar å sørge for at drikkevannet er rent, sier hun til TV2.

En ettåring døde onsdag på Askøy. Nå blir det undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet.

Det ble søndag tatt 14 nye vannprøver, prøver som går bredere ut enn tidligere prøver som har vært foretatt.

FANT TARMBAKTERIER BAK DENNE DØREN: Bildet viser det lokale vannverket, Kleppe vannverk, som mistenkes å være kilden til smitten. Foto: Terje Bringedal

Bistår politiet

Til VG forteller leder for Vann og avløp, Anton Bøe, i Askøy kommune at de bistår politiet under etterforskningen.

– Vi bistår de på de på vanlig måte, vi må i intervjuer og leverer det de spør etter og de har selvstendig vært inne og tatt egne vannprøver, sier han til VG.

Han forteller at avhørene var på fredag og tror de vil fortsette i uken som kommer.

Frode Karlsen, leder for seksjon for miljø, økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet ved vest politidistrikt skriver dette på sms:

Vi har opprettet en undersøkelsessak, formålet med det er å avklare om vi skal åpne for etterforskning eller ikke. Politiet ønsker å avklare om vannet er smittekilde.

Politiet har hatt møte med kommuneledelsen, tatt vannprøver og innhentet informasjon. Det er mye som tyder på at vannet er smittekilde.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet, de er rette vedkommende til å vurdere kommunens forvaltning og distribusjon av vannet.

VANNVOGN: Innbyggere på Askøy kan hente rent vann i vannvogner som er plassert ut mange steder i kommunen. Foto: Bringedal, Terje

Mattilsynet skal blant annet undersøke hvorfor det ikke ble tatt prøver av vannet som gikk ut av høydebassenget til beboerne i kommunen, kun inn til bassenget hvor det er funnet E.coli bakterier.

– Vannverket har ansvar for kartlegging og prøvetakingsplan og Mattilsynet fører tilsyn med at de har gjort dette og at de følger prøvetakingsplanen, sier avdelingssjef Auslaug Sandvin i Mattilsynet Bergen og omland til VG.

Hun bekrefter at Askøy kommune har en prøvetakingsplan.

– Vi har ikke startet opp tilsynet ennå. Vi følger situasjonen og venter litt på de siste prøvene, sier Sandvin.

Det er ventet svar på nye vannprøver senere mandag.

Publisert: 10.06.19 kl. 12:07 Oppdatert: 10.06.19 kl. 12:25