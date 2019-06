Fornærmedes kjæreste oppdaget sexbilde og slo opp

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Et sentralt bevis i saken mot Svein Ludvigsen, er et sexbilde av ham og en 25-åring. Bildet medførte at fornærmedes kjæreste slo opp.

Kvinnen, som kommer fra samme land som den fornærmede 25-åringen, forklarte fredag hvordan hun oppdaget bildet.

– Jeg var i stuen og telefonen hans lå der. Jeg visste koden og skulle se på noe da jeg plutselig så bildet på telefonen, sier kvinnen.

Hun forklarer at 25-åringen sa til henne at bildet var manipulert.

– Det var to nakenbilder som viste at de hadde sex, sier hun.

Kvinnen forteller at hun slo opp med den fornærmede mannen samme dag som hun så bildet.

– Jeg ble sjokkert. Vi hadde bestemt oss for å forlove oss og gifte oss. Det bildet knuste drømmene mine. Det ødela alt mellom oss, sier hun i retten.

– Bildet står for seg selv

Det tidligere omtalte bildet er et sentralt bevis i straffesaken mot Svein Ludvigsen. I åtte politiavhør forklarte 72-åringen at bildet, der han sitter på kne, viser ham etter et fall. I retten gjorde han helomvending:

– Jeg sa at jeg falt og det er sant. Jeg ble innlagt på sykehus. Men det hadde ingenting med den handlingen som bildet gjengir å gjøre. Bildet står for seg selv, sa Ludvigsen.

Han hevdet å ha hatt frivillig seksuell omgang med 25-åringen tre ganger, etter at han gikk av som fylkesmann. 25-åringen har forklart at han ble misbrukt seksuelt i seks år. Dette nekter Ludvigsen for.

– Helt ulovlig

Aktor Tor Børge Nordmo spør kvinnen hvordan et slikt bilde blir oppfattet i fornærmede og vitnes felles hjemland.

– Det er en helt ulovlig i vår kultur. Når jeg har sett det, så er det ikke akseptabelt for meg. Det var veldig vondt og tungt å se et slikt bilde, sier kvinnen.

– Ba du ham forlate leiligheten? spør Nordmo.

– Han ville ikke forlate meg, så han ringte og spurte mange ganger, og spurte om jeg skulle glemme bildet og ikke tenke på det. Men det var ikke lett for meg å glemme det. Jeg klarte ikke det, sier hun.

Ville ha «bevis»

Vitnet forteller at fornærmede sa til henne at han skulle gå til politiet for å anmelde han som hadde laget bildet.

25-åringen hevder at han fra sommeren 2011 og frem til november 2017 ble seksuelt misbrukt av den nærmere femti år eldre mannen ved gjentatte anledninger.

– Hver eneste gang sa han det skulle være siste gang, forklarte mannen i retten i går.

I november 2017 hadde han hadde fått nok og ville ha bevis han kunne bruke mot Ludvigsen.

– Det var ikke sånn at jeg skulle gå til politiet med bildet. Egentlig ville jeg at han skulle samarbeide med meg, at han skulle stoppe og at vi kunne holde det skjult, sa mannen.

Publisert: 14.06.19 kl. 14:57