Martin Grøndahl i Gramo brøt interne regler og må slutte: – En feil av meg

Direktøren fratrer stillingen 30. juni.

Det er i en pressemelding at Gramo, som er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, opplyser at styret er enige med administrerende direktør Martin Grøndahl om at han fratrer sin stilling.

Ifølge pressemeldingen skyldes avgangen brudd på interne retningslinjer og alminnelige habilitetsprinsipper.

«Styret har blitt kjent med at Grøndahl over flere år har engasjert nærstående til oppdrag for Gramo uten å ha klarert dette med styret. Oppdragene gitt av Grøndahl til nærstående har en verdi på over 1 million kroner i tidsrommet 2011-2019», står det i meldingen fra styret.

Videre står det at Grøndahl har en særlig betrodd stilling, og er satt til å forvalte interesser på vegne av et fellesskap.

«Basert på de regelbruddene som er avdekket er det derfor oppnådd en enighet om at Grøndahl fratrer sin stilling 30. juni 2019», skriver selskapet.

Til VG erkjenner Grøndahl å ha brutt interne regler, og at han tar konsekvensen av dette.

– Det er riktig at jeg har brutt habilitetsreglene ved å benytte nærstående til arbeid og vikaroppdrag i Gramo uten å ha fått godkjenning fra styret. Dette er en feil av meg som jeg tar konsekvensen av og jeg fratrer min stilling som administrerende direktør i slutten av juni, skriver han i en sms.

