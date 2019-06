FORNØYD: Miljøbyråden Lan Marie Nguyen Berg er for tiden i foreldrepermisjon med datteren Ragna Mai, men kommer for fullt tilbake i august. Her foran Oslos rådhus i 2016. Foto: Trond Solberg

Oslo-måling: Bompengepartiet og MDG fosser frem, mens Ap og Høyre blør velgere

MDG og Folkeaksjonen nei til mer bompenger er Oslos tredje og fjerde største partier i ny måling.

Nå nettopp







På partibarometeret for Oslo, utført av Respons Analyse for VG, øker støtten til både bompengemotstanderne og -forkjemperne.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjør et hopp opp til 13,9 prosent, mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) debuterer med 9,1 prosent. Det betyr at bompengepartiet er fjerde størst i Oslo-politikken sammen med Rødt.

– En del folk er veldig satt ut av de nye bomstasjonene, og har mistet oversikt over hva de betaler. Jeg tror mange vil bli overrasket når de får første regning og ser hvor mye det har blitt, sier Bjørn Revil, toppkandidat for FNB i Oslo.

– Hvorfor klarer dere ikke å gjøre det like godt i Oslo som i Bergen?

– I Bergen har noen ting vart lenger enn i Oslo. Økte bompriser kom for en stund siden i Bergen, men i Oslo kom det 1. juni.

Her står bomkampene: VG gir deg en løpende oppdatert oversikt over bommene der du bor

– Helt fantastisk!

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, er for tiden i foreldrepermisjon, men jubler over resultatene til MDG i Oslo.

– Dette er jo helt fantastisk! Det er den beste målingen vi har hatt i Oslo noensinne. Vi ser at de grønne partiene vokser i Europa. Dette viser at folk i Oslo også vil ha mer grønn politikk, sier hun.

Hun er derimot overrasket over bompengepartiet sin måling i hovedstaden.

– Bomringene i Oslo gjør byen vår bedre å bo i. Det gjør at kollektivtrafikken blir bedre, skoleveiene blir tryggere, at vi får renere luft og at vi får en bedre by rett og slett, sier hun.

Barometeret er basert på 601 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2,5 og 4 prosentpoeng.

– Glad for drahjelp

Aina Stenersen, Frps toppkandidat i Oslo, jubler over oppslutningen på 7,7 prosent. Både i Oslo og nasjonalt stjeler FNB velgere fra de største partiene. Aller mest lekker Frp: Hele 16,4 prosent av partiets 2017-velgere i Oslo svarer at de ville stemt FNB hvis det var valg i morgen.

– Hvorfor tror du Frp mister så mange velgere til bompengepartiet i Oslo?

– Vi er glade for all drahjelp vi kan få i kampen mot bompenger. Dette er en god måling både for Frp og FNB, sier hun og fortsetter:

– Partiene som er mot bompenger gjør det bra, også håper jeg selvsagt at flest mulig av dem som er mot bompenger stemmer på Frp som kjemper mot bompenger og har gjort det i alle år og som har god politikk på flere områder.

FRYDEFULL: 1.kandidat i Oslo Frp, Aina Stenersen, er tilfreds med Frp sin måling i Oslo. Her avbildet på en markering i forbindelse med innføring av nye bompenger i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

Rødgrønt flertall i Oslo

– Det som er gledelig er at målingen bekrefter det nesten alle målinger gjør for tiden: Det er et stort rødgrønt flertall i Oslo, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap.

– Spørsmålet i dette valget handler om å fortsette i den retningen vi har tatt, med offensiv klimapolitikk og styrket velferd, eller gå tilbake til sånn det var for fire år siden, med skattekutt og velferdskutt, sier Jacobsen.

Ap, SV og MDG har hatt byrådsmakten i Oslo siden 2015, etter 18 år med Høyre-styre.

– Dramatisk venstredreining

Skulle høyresiden ta tilbake makten til høsten, kan det blir med Eirik Lae Solberg i førersetet. Han er skuffet over målingen som viser at Høyre nå ligger på 23 prosent, i motsetning til Kommunevalget i 2015 da de fikk en oppslutning på 31,8 prosent.

– Disse tallene viser at vi har en jobb å gjøre. Vi må få bedre frem at vi gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 har jobbet hardt for å holde bompengene på et mye lavere nivå enn Ap og MDG, sier Solberg, som er Høyres byrådslederkandidat i Oslo.

– Så merker jeg meg at MDG, Rødt og SV er 50 prosent større enn Ap. Det bekymrer meg, for hvis de vinner valg i Oslo ligger det an til en dramatisk venstredreining.

Det håper derimot Eivor Evenrud, toppkandidat for Rødt i Oslo. Partiet forhandler for tiden med byrådet i Oslo, som består av Ap, SV og MDG, om revidert kommunebudsjett for 2019. Hittil er de langt fra enige. Da gleder det Evenrud at Rødt, SV og MDG sammenlagt får 31,5 prosent på målingen.

– Nå er vi virkelig større en Ap til sammen. Vi har hatt en veldig sterk venstreside, og nå er den sterkere enn vi har sett på noen målinger. Det gir oss utgangspunkt for å få gjennomslag for mye mer av vår politikk, og er godt å ha med seg inn i valgkampen, sier hun.

Sunniva Eidsvoll (SV), gruppeleder for bystyregruppen, synes SV sine resultater er lovende.

– Vi har som mål å beholde byrådsmakten, og da er vi veldig fornøyde med tall som viser at vi går frem. Dette viser at Oslos befolkning bryr seg om økende forskjeller og er bekymret for klimaendringene, noe vi i SV tar på alvor, sier hun.

Forvirret? Bompengekaoset på 1–2–3

ET MANDAT: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med resultatet i Oslo, nå som Senterpartiet ligger an til å få et mandat i Oslos bystyre. Bildet er fra Senterpartiet sitt landsmøte i mars 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

Strålende fornøyd med 1,7 prosent

Ikke alle har like mye å juble for. Sp går tilbake fra 2,1 prosent oppslutning i stortingsvalget til 1,7 prosent. Likevel er leder Trygve Slagsvold Vedum fornøyd.

– Vi fikk 0,6 prosent i Oslo ved forrige kommunevalg. Det er mange hundre prosent økning. Betyr det at vi ligger an til et mandat i Oslo bystyre?

– Ja, 1,7 prosent gir ett mandat.

– Det er jo strålende nyheter og det som har vært målet vårt. Men vi har mer å gå på i hovedstaden, sier han.

Ved kommunevalget fikk KrF 2,4 prosent, men i denne målingen ender de på 1 prosent. Venstre går fra 6,9 prosent til 5,2 prosent.

Publisert: 08.06.19 kl. 20:21